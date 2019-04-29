Вчерашняя ленинградская школьница Маша Яблочкина после лютой блокадной зимы 1941–1942 года приходит на железнодорожные курсы в надежде выжить и набраться сил. Оттуда девушку отправляют на строительство Шлиссельбургской магистрали, соединяющей город с Большой землёй и находящейся в прямой видимости немецкой артиллерии. Так героиня попадает в 48-ю паровозную колонну особого резерва НКПС, которой ценой смертельного риска предстоит доставить в Ленинград 75% всех грузов и военного снаряжения.

Жизнь, как известно, лучший сценарист. История — лучший поставщик сюжетов, нужно только уметь их замечать. Всем была известна Дорога жизни через Ладогу, но мало кто знал про Дорогу Победы, Коридор смерти, Коридор бессмертия. Все три названия относятся к одной железнодорожной ветке, по которой в 1943–1944 году в Ленинград доставляли три четверти всего продовольствия. Факты выдающиеся, но мало кому известные, потому что Дорога Победы была засекречена. Режиссёр Фёдор Попов нашёл их и написал сценарий в соавторстве с писателем Дмитрием Каралисом.

«Коридор бессмертия»

После фильмов-блокбастеров о Великой Отечественной войне на просмотр «Коридора бессмертия» идёшь очень настороженно: чем нас оглушат на этот раз — скандалом, экшеном, развесистой клюквой? Но оглушат, как ни странно, целомудрием; очень трогательной любовной историей, которая едва-едва наметилась и (как это, наверное, часто происходило на войне) погибла вместе с главным героем, а также лирической музыкой и стихами. Самые трогательные моменты фильма связаны с образами главных героинь: Маши Яблочкиной (Анастасия Цибизова) и Сони Вишневской (Светлана Смирнова) — вчерашними школьницами, которые идут на железную дорогу, чтобы получить карточки и как-то прокормить себя.

В самом начале фильма, после авианалёта фашистов на строящийся железнодорожный мост через Неву, Соня достает из пробитого осколком вещмешка свою флейту проверить, не разбило ли. И играет на ней «Сулико» по просьбе пожилого грузина-солдата, чей сын воюет неподалеку на Синявинских высотах — вдруг услышит родную мелодию? Соня читает стихотворение Ольги Берггольц на торжественном вечере железнодорожников — и у зрителей стискиваются зубы, стоит ком в горле и подступают слезы. По силе и яркости характера Соня, безусловно, в большей степени главная героиня, чем её подруга, тихоня Маша.

«Коридор бессмертия»

Хорошо известные актёры отходят от своих амплуа. Так, Александр Яценко выходит за пределы образов рефлексирующего врача в «Аритмии» и тихого свидетеля эпохи 90-х — водителя «барбухайки» из «Ненастья». Здесь он — Альфред Багдадский, из приблатнённых лиговских: образ придурковатый, но геройский. Татьяна Лялина играет девушку-ребёнка, оказавшуюся в самом пекле «коридора смерти», возле паровозной топки, оглушённая жестокостью происходящих событий. Среди звёзд фильма — Игорь Ясулович, Александр Обласов, Дарья Екамасова.

Для некоторых создателей «Коридор бессмертия» — личная тема, поэтому у многих героев есть реальные прототипы. Сценарий «вырос» из статьи, при подготовке которой Дмитрий Каралис узнал подробности службы на железной дороге своего отца — политрука и начальника поезда 48-й паровозной колонны особого резерва НКПС. Сам отец Каралиса при жизни не любил об этом рассказывать. Консультантом был писатель-фронтовик, один из авторов «Блокадной книги» Даниил Гранин.

«Коридор бессмертия» в российских кинотеатрах с 8 мая.