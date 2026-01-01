Михаил Башкатов

Каким будет сентябрь, можно узнать 11 августа: по старым приметам в день рождения Николая Чудотворца

Гадких лебедей из покрышек вырезать уже не модно: на даче из старых шин делаю реально полезные вещи

Кондиционеры скоро останутся в прошлом: дизайнеры уже нашли крутую замену – без шума и сквозняка

Паламарчук и Микульчина — молодцы, и… это всё? Зрители посмотрели первые серии «Числа зверя» для НТВ и нашли главный минус

Дружелюбный сосед или пошляк с румяной коркой? Где звучали эти 6 цитат – в «Колобке» или «Человеке-пауке»? (тест сложный, но смешной)

Корча, порча, приворот, практикуем мы к проклятьям современнейший подход: чем закончились «Котопес», «Вуншпунш» и другие мультики детства

Сериал Первого канала с Хабенским «разорвал» Netflix сразу после «Метода»: «Слишком много секса, но жуть, как интересно»

12 800 000 000 минут просмотра: этот полицейский сериал стал одним из самых популярных в 2026-м — хотя весной его едва не закрыли

«Устюгов, я твой… тест»: отличите «Ментовские войны» от «Звездных войн» и попытайтесь не сойти с ума (6 вопросов со звездочкой)

Лучшие российские сериалы Okkо 2026 года: 6 проектов с рейтингами от 7,8 до 8,6, которые 100% стоит включить