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Михаил Башкатов
Михаил Башкатов
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Михаил Башкатов
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Дата рождения
19 августа 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Михаила Башкатова
Родился 19 августа 1981 года. Томск, СССР (Россия).
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Фильмография Михаила Башкатова
Друг на продажу
комедия
2021, Россия
5.0
Однажды в Америке или чисто русская сказка
комедия, сказка
2018, Россия
0.0
Кухня. Последняя битва
комедия
2017, Россия
7.0
С 8 марта, мужчины!
комедия
2014, Россия / Беларусь
6.0
Кот Гром и заколдованный дом
анимация, семейный
2014, США / Бельгия
7.0
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