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Михаил Башкатов
Mikhail Bashkatov
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Михаил Башкатов
Михаил Башкатов
Mikhail Bashkatov
Дата рождения
19 августа 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Путешественник
Биография Михаила Башкатова
Родился 19 августа 1981 года. Томск, СССР (Россия).
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