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Марина Могилевская
Марина Могилевская
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Марина Могилевская
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Дата рождения
6 августа 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Марины Могилевской
Родилась 6 августа 1970 года. Заводоуковск, Тюменская область, СССР (Россия).
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Фильмография Марины Могилевской
Кухня. Последняя битва
комедия
2017, Россия
7.0
Не в парнях счастье
мелодрама
2014, Россия
0.0
Обменяйтесь кольцами
мелодрама
2012, Россия
6.0
Пари
триллер
2008, Россия
6.0
Мужчина должен платить
комедия, мелодрама
2007, Россия
0.0
Прорыв
драма, военный
2005, Россия
6.0
Репортаж
драма
1995, Россия
5.0
Атентат: Осеннее убийство в Мюнхене
драма, исторический
1995, Украина
6.0
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Съёмки фильма «Кухня. Последняя битва»
Весной 2017 года на экраны страны выйдет новый фильм «Кухня. Последняя битва» от студии YELLOW, BLACK AND WHITE. Лента завершит историю, рассказанную в одном из самых успешных
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6 декабря 2016 10:00
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