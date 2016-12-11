Наша рецензия

«России нужны победы», – авторитетно заявил глава государства, и уже через полчаса полуденный сон Виктора Баринова был нещадно нарушен. На его дачном участке сел вертолет. Из него вышел человек в безупречном черном костюме. И передал личное распоряжение президента: отправиться на международный чемпионат поваров и выиграть главный приз. Сущая безделица для настоящего профи! Особенно если учесть тот факт, что м-р Баринов давно уже покинул суетный кулинарный мир. Ну, то есть ушел…