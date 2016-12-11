«России нужны победы», – авторитетно заявил глава государства, и уже через полчаса полуденный сон Виктора Баринова был нещадно нарушен. На его дачном участке сел вертолет. Из него вышел человек в безупречном черном костюме. И передал личное распоряжение президента: отправиться на международный чемпионат поваров и выиграть главный приз. Сущая безделица для настоящего профи! Особенно если учесть тот факт, что м-р Баринов давно уже покинул суетный кулинарный мир. Ну, то есть ушел…
Обзор человека, ничего не понимающего в рецензиях на фильмы. «КУХНЯ: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». (Мое мнение может отличать от вашего и это НОРМА)
Мне кажется, что сериал Кухня не нуждается в представлении. Его смотрели все: начиная от молодежи, заканчивая людьми в возрасте. Стиль повествования, юмор и визуальные составляющие стали визитной карточкой данного проекта. И несмотря на то что сериал давно закончился, создатели понимали, что всё же есть некая незавершенность и постарались компенсировать это вторым полнометражным фильмом.
Забавным фактом ленты является то, что картину хотели снимать в самом Китае, но экономическая ситуация в стране не позволила это сделать, отсюда и место действия происходит в Сочи.
Ну а теперь обо всём поподробней…
СЮЖЕТ
Сюжет банален, прост и предсказуем. Он следующий: на плечи шефа-пенсионера сваливаются сразу несколько проблем (как это обычно и случается у русского человека). Президент РФ просит его принять участие в ЧМ среди поваров, а также неожиданно объявляется сын, который может загреметь в тюрьму. И что же решает предпринять наш герой? Выиграть Чемпионат и спасти сына. Собственно, и всё. Ну, а также присутствует некий элемент «Горько по – абхазки», но с Нагиевым вместо Светлакова. Сюжет избит, но его простота совершенно не раздражает, а скорее добавляет некую доброту и теплоту. Поэтому перед походом поймите для себя на Что вы идёте, отключите мозг и просто наслаждайтесь.
АКТЁРСКАЯ ИГРА
Похвалить актёрскую игру особо не за что. Да - играют, да - выдают некие эмоции, но после выхода из зала вы вспомните только харизматичного Нагиева и абхазских горцев. Назаров радует своими кулинарными познаниями(и не удивительно, ведь у него 4 разряд по кулинарии). Порой актёры либо «перебарщивали», либо «пересаливали», но в целом на восприятие фильма это не повлияло.
ВИЗУАЛЬНАЯ СОСТОВЛЯЮЩАЯ
Картинка поистине вкуууснааая (недаром режиссером ленты выступил чувак, который снимал 2 последних сезона сериала), поэтому мой совет вам: плотно поешьте перед сеансом :) Просмотр этого фильма на большом экране доставит вам гастрономическое удовольствие и заставит вас изменить, даже самой строгой диете. Лента наполнена многочисленными фишками, которые ассоциируются исключительно с «Кухней», такие как: необычные ракурсы съемки (полёт молока от лица пакета через всю комнату) или оригинальное музыкальное сопровождение (помидор стал кнопкой из «Голоса»).
ЮМОР
ВОТ ЭТА ВЕЩЬ, НА КОТОРОЙ ВЫЕЗЖАЛ ВЕСЬ ФИЛЬМ(!!) Создатели посмеялись над всем чем только можно. Вас ждёт искромётный юмор от Нагиева, а также шутки над актуальными проблемами России, например, над передачей «Пусть говорят». И в общем, эта одна из тех русских комедий за которую не стыдно. Серьезно, люди выходили из зала с улыбками на лице и приятным послевкусием.
Подводя итоги фильма, можно сказать, что на этот фильм можно смело идти весёлой компанией или семьёй. Он лёгкий, немного топорненький, но несмотря на это ты не перестаёшь любить его и сопереживать героям. Это всё та же Кухня, которая однажды уже сумела завоевать сердца многих россиян.
Данная лента получает 7,5 недоваренных крабов из 10
ИИИИИИИИИИИ ПООООМНИИИТЕ, добраться на осле из Абхазии в Сочи за ночь - реально
https://vk.com/kinomyusli
7/10 - смотреть короче)
«Кухня» — первый сериал на телеканале «СТС», который добился такого успеха. На протяжении шести сезонов сериал имел высокую поддержку от зрителей, получая высокие рейтинги и обходя своих конкурентов в списках лидирующих сериалов. «Фонд Кино», видя, что сериал способен приносить прибыль, обеспечил финансовой поддержкой картину «Кухня в Париже». Не ошибясь с вложением, организация не только вложила деньги, но и получила с них дополнительные дивиденды. Парижские чудеса дали надежду на то, что у франшизы будет ещё один полноценный фильм и так оно свершилось. Первоначальные идеи о том, что фильм будет сниматься в Китае, перенеслись в солнечное и не менее дорогое Сочи. Город, принимавший некогда Олимпиаду и готовящийся принять Чемпионат Мира по футболу в 2018 году, на некоторое время станет кулинарным, чтобы выяснить, чьи повара являются сильнейшими в этом деле.
Виктор Баринов ушёл на пенсию. Дача, огород и улей — вот теперь его заботы. Получив звезду «Мишлен», Шеф с гордостью ушёл на покой. Тот самый покой, который давно его ждал. Спокойная, семейная обстановка, в конце дня которой его ждут не пресловутые отчёты перед начальством, а встреча с уютом и мягким местом на диване. Мечта или скучная тоска? Для кого-то, наверное, ответом был первый вариант, но только не для Шефа. Человек, привыкший к активной жизни, будет долго привыкать к такой «спокойной» обстановке. Его команда — повара с ресторана «Claude Monet» и «Victor», образовались в других ресторанах. Однако узнав, что старому приятелю и мудрому наставнику нужна помощь, друзья просят его принять участие в конкурсе. Не забыв о приключениях во Франции, талантливая команда готовится «нашкодничать» в Сочи.
«Кухня: Последняя Битва» преподносит зрителям новые сюрпризы. Выясняется, что у Шефа есть сын, о котором он не знал столь продолжительное время. Ваня — хакер, любящий побаловаться и который уже успел натворить немало преступных дел. Его имя — одно из первых, кого ждёт тюремная клетка. Поездка на Чемпионат Мира со своим отцом — это шанс очистить своё имя и получше узнать нового родственника. Кирилл Ковбас, сыгравший Ваню, не отличается чем-то особенным в актёрской игре. Он неплохо отыгрывает в определённых моментах и умело изображает из себя хакера. Драматические сцены, которых у него не так много — это не отвратительная игра, но в тоже время не шедевр, от которого восхищаешься. Его персонажу хочется посочувствовать и в нём даже, получается, узнать реального человека, которых в нашем мире много. Его судьба не единична и человека, который фактически остался без родителей, он показал как трагического и живого.
О том, что характер людей играет важную роль во взаимоотношении, знает каждый. И если встретятся два абсолютно разных характерных человека и начнут о чём-то спорить — то беде не миновать. Виктор Баринов, любитель покричать и «поворчать» — вишенка в общении со своими подчинёнными. На протяжении шести сезонов зрители лицезрели разного Шефа: Строгий, пьяный, вечно орущий… Перечислять можно долго. Его темперамент менялся от серии к серии, но только не к своей команде. Отношения героев в новом фильме — это пересказ всех шести сезонов. Герои успевают мирно ладить, дружески общаться, поругаться в ответственный момент. Драма, как в случае с героем Кирилла Ковбасова, выстроена глупо и если в прошлый раз было трогательно, то теперь возможно испытать лишь чёрствость.
Дмитрий Нагиев, став лицом «Кухни», доказал это, исполнив одну из главных ролей в новом фильме. По сюжету, герой Нагиева сталкивается с кавказцами, которые заставляют его жениться на их сестре из-за фальшивого секса, которого на самом деле не было. Приключения Нагиева выдались по-настоящему весёлыми. Дмитрий Владимирович забавно и саркастично издевается над кавказцами, подкалывает коллегу с программы «Пусть говорят». Дмитрий Нагиев, являясь шоуменом, действительно шутит. Каждая его шутка — это украшение на торте, которая разогревает аппетит всё больше. За прошедшие года Нагиев успел приесться за то, что находится везде и повсюду, однако без его участия в «Последней Битве» картине пришлось бы туговато.
Вердикт. Заключительный этап истории Виктора Баринова, наконец закончен. Тяжкие и по-настоящему долгие года подошли к своему концу. «Кухня: Последняя Битва» поставила восклицательный знак в похождениях чемпиона России в кулинарном деле. Кроме истории Шефа закончилась и кулинарная эпоха. Вкусное, смешное и увлекательное блюдо исчезло, навсегда оставив за собой ароматный привкус ностальгии.
Спасибо Шеф!
Было вкусно, Кухня!
Интересно, тебя одного расстреляют?
Приятного просмотра!
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