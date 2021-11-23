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Марк Горобец
Марк Горобец
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Марк Горобец
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Дата рождения
30 мая 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер
Место рождения
Киев, СССР (Украина)
Биография Марка Горобца
Родился 30 мая 1975 года. Киев, СССР (Украина).
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Фильмография Марка Горобца
Ближе, чем кажется 2
семейный
2018, Россия
0.0
Счастья! Здоровья!
комедия
2018, Россия
4.0
Под знаком Девы
мелодрама
2008, Украина
4.0
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23 ноября 2021 15:34
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