Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Арман Марутян
Арман Марутян
О персоне
Фильмография
Новости
Арман Марутян
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
14 октября 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Ереван, СССР (Армения)
Биография Армана Марутяна
Родился 14 октября 1978 года. Ереван, СССР (Армения).
Развернуть
Фильмография Армана Марутяна
Манюня в кино
комедия
2022, Россия
0.0
Счастья! Здоровья!
комедия
2018, Россия
4.0
Супер Мама
комедия
2014, Армения
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Семейный сериал о дружбе двух армянских девочек: вышел трейлер приключенческой комедии «Манюня»
Экранизация одноименной повести стартует на сервисе Okko 15 декабря.
Написать
9 декабря 2021 15:21
Все новости
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»