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Счастья! Здоровья! Счастья! Здоровья!
Киноафиша Фильмы Счастья! Здоровья! Отзывы о фильме «Счастья! Здоровья!»
Счастья! Здоровья! 2018 / Россия
4.7 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Счастья! Здоровья!»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Что бы вы ни делали, а обойти хоть одну свадьбу в своей жизни у вас не получится. Этот праздник как вирусное видео преследует вас с рождения и до тех пор, пока не закончатся все неженатые или освободившиеся родственники. Все равно, минимум раз в год на таком мероприятии придется присутствовать, уж очень у нас любят их отмечать. Ведь это бесконечное поле для реализации своих амбиций, на свадьбу люди приходят не ради молодых, а чтобы позырить на остальных и, возможно, проявить себя. В нашей…

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mariaygerasimova 13 сентября 2018, 14:14
Оценка
Хороший Фильм о Российской (и не только) свадебной действительности. Поднимает настроение. Однозначно показан к просмотру женщинам. Не все Мужчины, скорее всего, смогут оценить данное кино. Хорошая музыка на свадебную тему. Просто легкий фильм с юмором повествующий о реальной жизни. Для людей любящих экшен и старающихся оторваться от реальности не подойдет.
13 сентября 2018, 14:14 Ответить
lyzmaksim 14 сентября 2018, 10:26
Оценка
Фильм огонь! Забудьте все предрассудки про российские комедии! Рекомендую сходить для поднятия настроения. И да..согласен с предыдущим отзывом- это больше для женщин, чем для мужчин, но даже этот факт не портит впечатление от просмотра!
14 сентября 2018, 10:26 Ответить
Максим Максимов 15 сентября 2018, 00:38
Оценка
Пурга полная !
15 сентября 2018, 00:38 Ответить
Александр Шибанов 15 сентября 2018, 16:48
Оценка
Вполне приличный фильм. Остался доволен.
15 сентября 2018, 16:48 Ответить
Ксюшенька Ситникова 24 сентября 2018, 14:47
Оценка
Чуть не уснули от комедии такой...
24 сентября 2018, 14:47 Ответить
Людмила 1 октября 2018, 22:21
Оценка
Начала смотреть фильм, не ознакомившись, кто именно снимал его. Подумала, неужели армяне? Режиссёры даже не потрудились хоть немного ознакомиться с традициями татарских свадеб. Этот фильм - прямое оскорбление татар. Нет и приблизительно ничего такого в татарских свадьбах. Можно, конечно, прикинуться, что это комедия, но мне не было смешно, когда показывали татар такими, какими их видят недалёкие режиссеры, и хотят показать зрителям. Почему-то на армянской свадьбе, хоть это и комедия, всё чинно, по традиции. А где же традиционная драка? Где пьянка? Комедия же! Я бы с удовольствием посмотрела, как дерутся перепившие гости третьей свадьбы.
Игра актеров никакая. Не являюсь фанатом дома 2, но понравилась появляющаяся в эпизодах Даша Пынзарь. С
Жаль потраченное время на этот бездарно снятую комедию.
1 октября 2018, 22:21 Ответить
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