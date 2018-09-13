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Что бы вы ни делали, а обойти хоть одну свадьбу в своей жизни у вас не получится. Этот праздник как вирусное видео преследует вас с рождения и до тех пор, пока не закончатся все неженатые или освободившиеся родственники. Все равно, минимум раз в год на таком мероприятии придется присутствовать, уж очень у нас любят их отмечать. Ведь это бесконечное поле для реализации своих амбиций, на свадьбу люди приходят не ради молодых, а чтобы позырить на остальных и, возможно, проявить себя. В нашей…