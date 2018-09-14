«Счастья! Здоровья!»: Рецензия Киноафиши
Что бы вы ни делали, а обойти хоть одну свадьбу в своей жизни у вас не получится. Этот праздник как вирусное видео преследует вас с рождения и до тех пор, пока не закончатся все неженатые или освободившиеся родственники. Все равно, минимум раз в год на таком мероприятии придется присутствовать, уж очень у нас любят их отмечать. Ведь это бесконечное поле для реализации своих амбиций, на свадьбу люди приходят не ради молодых, а чтобы позырить на остальных и, возможно, проявить себя. В нашей стране огромное количество различных национальностей, у всех свои традиции и правила при проведении подобного рода событий. А для молодоженов главное - не забыть отблагодарить за подарок обязательным магнитиком с фото новобрачных.
«Счастья! Здоровья!» включает в себя три свадьбы: армянская, русская и татарская. Юля и Артур, Ринат и Гюзель, Олег и Света не знакомы и вряд ли знают о существовании друг друга, но их объединяет обряд, без которого они не смогут считаться семьей. Они, как и миллионы людей до них, выбирают съемочную группу, одежду, общаются с родителями и семьей, чтобы сделать свадьбу незабываемым моментом всей жизни не только для себя, но и для окружающих. Героям приходится столкнуться с массой проблем, ведь далеко не все выходят замуж и женятся по любви, некоторые вступают в брак из-за обстоятельств. Кто-то соглашается, польстившись на прекрасные предстоящие двенадцать и более лет рабства в ипотеке за квартиру, другие просто любят друг друга, а кому-то приходится ехать в другую страну ради любимого(ой), чтобы соответствовать ожиданиям будущих родственников.
Как и «Елки» Тимура Бекмамбетова «Счастье! Здоровье» начинается с закадрового голоса, который рассказывает о тонкостях проживания в России и хождения по свадьбам, участия в них и статистике, которую кто-то подсчитал. Все это сопровождается любительскими видеозаписями, после чего, зрители с героями переходят к выкупу, мальчишникам и официальной части, где слова: счастья и здоровья будут произнесены тысячу, а может (все зависит от количества гостей) и больше раз. Снята картина в популярной манере от первого лица, зрители становятся операторами каждой из трех свадеб и в режиме «мы ничего не упустим» везде следуют за героями, которым предстоит пройти через все преграды судьбы, чтобы стать семьей.
Без спиртного, жмущих ботинок, которые тоже сыграют свою роль, драк и интервью для видео от семьи и бывших ухажеров здесь тоже не обошлось. Создателям удалось собрать все (уж не знаю, скольких людей они опросили, чтобы вспомнить, на чем могут споткнуться молодые), а зрители посмеются над тем, с чем им предстоит столкнуться и что пережить, как минимум один раз в своей жизни. Ведь никто не застрахован от наиглупейшего предложения руки и сердца, украшений от главы семьи, которые непонятно из чего сделаны, первой брачной ночи, когда за вами пытаются подсмотреть все члены семьи.
Обязательная музыка, которая застряла у нас в голове на уровне ДНК, передающейся из поколения в поколения от Аллегровой и Баскова до Николаева, который здесь тоже появляется, правда только поет, а не пытается стать Светлаковым из «Горько». Про фильм Жоры Крыжовникова никак нельзя не упомянуть, но «Счастья! Здоровья!» кино другого формата. Здесь все сделано по любви, как у Резо Гигинеишвили в фильме «Любовь с акцентом». Кино вышло не такое злободневное, как у Резо, и создатели не растягивают одну свадьбу на всю картину, а переключают внимание зрителей между тремя, неважно, идущими то ли одновременно, то ли просто их видеозаписи попали к кому-то, кто сделал из них длиннющее видео для Youtube.
Сыграли в «Счастья! Здоровья!»: Зоя Бербер («Реальные пацаны»), Сергей Аброскин («Гуляй, Вася!»), Наталья Рудова («Женщины против мужчин»), Артем Сучков («Гоголь»), Даниил Вахрушев («Закон каменных джунглей») и многие другие. А помогли им провести свадьбу-мечты: Грант Тохатян («Последний из Магикян»), бывшая участница проекта «Дом 2» Дарья Пызнарь, Камиль Ларин и Константин Чепурин из фильмов «Квартета И», Владимир Сычев («Физрук») и еще множество других людей, включая бывших КВНщиков.
«Счастья! Здоровья!» – альманах того, что существует рядом с нами веками. Создатели с иронией и юмором рассказывают о том, как русские и не только лишают себя самостоятельности и свободы, получая взамен любовь и множество дополнительных родственников от человека, с которым связывают себя узами брака. Можно не соглашаться с традициями и выражать свое мнение, а можно быть человеком, который на таких свадьбах обязательно окажется в центре внимания. Переживать ли самим такие «радости» и сложности – личное дело каждого, ведь всегда можно просто расписаться и укатить куда-нибудь за три моря или в горы, – неважно куда, главное подальше от таких вот жизненных перипетий.
Дмитрий Бортников
В российском прокате с 13 сентября 2018 года
Расписание и покупка билетов на фильм «Счастья! Здоровья!»