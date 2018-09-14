«Счастья! Здоровья!»: Рецензия Киноафиши

Инструкция по священному празднику для всей семьи

Что бы вы ни делали, а обойти хоть одну свадьбу в своей жизни у вас не получится. Этот праздник как вирусное видео преследует вас с рождения и до тех пор, пока не закончатся все неженатые или освободившиеся родственники. Все равно, минимум раз в год на таком мероприятии придется присутствовать, уж очень у нас любят их отмечать. Ведь это бесконечное поле для реализации своих амбиций, на свадьбу люди приходят не ради молодых, а чтобы позырить на остальных и, возможно, проявить себя. В нашей стране огромное количество различных национальностей, у всех свои традиции и правила при проведении подобного рода событий. А для молодоженов главное - не забыть отблагодарить за подарок обязательным магнитиком с фото новобрачных.

Кадр из фильма «Счастья! Здоровья!»

«Счастья! Здоровья!» включает в себя три свадьбы: армянская, русская и татарская. Юля и Артур, Ринат и Гюзель, Олег и Света не знакомы и вряд ли знают о существовании друг друга, но их объединяет обряд, без которого они не смогут считаться семьей. Они, как и миллионы людей до них, выбирают съемочную группу, одежду, общаются с родителями и семьей, чтобы сделать свадьбу незабываемым моментом всей жизни не только для себя, но и для окружающих. Героям приходится столкнуться с массой проблем, ведь далеко не все выходят замуж и женятся по любви, некоторые вступают в брак из-за обстоятельств. Кто-то соглашается, польстившись на прекрасные предстоящие двенадцать и более лет рабства в ипотеке за квартиру, другие просто любят друг друга, а кому-то приходится ехать в другую страну ради любимого(ой), чтобы соответствовать ожиданиям будущих родственников.

Кадр из фильма «Счастья! Здоровья!»

Как и «Елки» Тимура Бекмамбетова «Счастье! Здоровье» начинается с закадрового голоса, который рассказывает о тонкостях проживания в России и хождения по свадьбам, участия в них и статистике, которую кто-то подсчитал. Все это сопровождается любительскими видеозаписями, после чего, зрители с героями переходят к выкупу, мальчишникам и официальной части, где слова: счастья и здоровья будут произнесены тысячу, а может (все зависит от количества гостей) и больше раз. Снята картина в популярной манере от первого лица, зрители становятся операторами каждой из трех свадеб и в режиме «мы ничего не упустим» везде следуют за героями, которым предстоит пройти через все преграды судьбы, чтобы стать семьей.

Кадр из фильма «Счастья! Здоровья!»

Без спиртного, жмущих ботинок, которые тоже сыграют свою роль, драк и интервью для видео от семьи и бывших ухажеров здесь тоже не обошлось. Создателям удалось собрать все (уж не знаю, скольких людей они опросили, чтобы вспомнить, на чем могут споткнуться молодые), а зрители посмеются над тем, с чем им предстоит столкнуться и что пережить, как минимум один раз в своей жизни. Ведь никто не застрахован от наиглупейшего предложения руки и сердца, украшений от главы семьи, которые непонятно из чего сделаны, первой брачной ночи, когда за вами пытаются подсмотреть все члены семьи.

Кадр из фильма «Счастья! Здоровья!»

Обязательная музыка, которая застряла у нас в голове на уровне ДНК, передающейся из поколения в поколения от Аллегровой и Баскова до Николаева, который здесь тоже появляется, правда только поет, а не пытается стать Светлаковым из «Горько». Про фильм Жоры Крыжовникова никак нельзя не упомянуть, но «Счастья! Здоровья!» кино другого формата. Здесь все сделано по любви, как у Резо Гигинеишвили в фильме «Любовь с акцентом». Кино вышло не такое злободневное, как у Резо, и создатели не растягивают одну свадьбу на всю картину, а переключают внимание зрителей между тремя, неважно, идущими то ли одновременно, то ли просто их видеозаписи попали к кому-то, кто сделал из них длиннющее видео для Youtube.

Кадр из фильма «Счастья! Здоровья!»

Сыграли в «Счастья! Здоровья!»: Зоя Бербер («Реальные пацаны»), Сергей Аброскин («Гуляй, Вася!»), Наталья Рудова («Женщины против мужчин»), Артем Сучков («Гоголь»), Даниил Вахрушев («Закон каменных джунглей») и многие другие. А помогли им провести свадьбу-мечты: Грант Тохатян («Последний из Магикян»), бывшая участница проекта «Дом 2» Дарья Пызнарь, Камиль Ларин и Константин Чепурин из фильмов «Квартета И», Владимир Сычев («Физрук») и еще множество других людей, включая бывших КВНщиков.

Кадр из фильма «Счастья! Здоровья!»

«Счастья! Здоровья!» – альманах того, что существует рядом с нами веками. Создатели с иронией и юмором рассказывают о том, как русские и не только лишают себя самостоятельности и свободы, получая взамен любовь и множество дополнительных родственников от человека, с которым связывают себя узами брака. Можно не соглашаться с традициями и выражать свое мнение, а можно быть человеком, который на таких свадьбах обязательно окажется в центре внимания. Переживать ли самим такие «радости» и сложности – личное дело каждого, ведь всегда можно просто расписаться и укатить куда-нибудь за три моря или в горы, – неважно куда, главное подальше от таких вот жизненных перипетий.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 13 сентября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Счастья! Здоровья!»