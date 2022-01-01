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Айк Марутян
Айк Марутян
Hayk Marutyan
О персоне
Фильмография
Айк Марутян
Hayk Marutyan
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Дата рождения
18 декабря 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Айка Марутяна
Родился 18 декабря 1976 года. Ереван, СССР (Армения).
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Фильмография Айка Марутяна
Счастья! Здоровья!
комедия
2018, Россия
4.0
Супер Мама
комедия
2014, Армения
6.0
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