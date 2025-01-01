8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»

«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми

Мини-сериал «В глуши»: если бы «Твин Пикс» снимали среди водопадов и лесных убийц

Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу

Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте

«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое

«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят

Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком

«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда

16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте