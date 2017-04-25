Наша рецензия

Лохушкой быть тяжело. Даже очень симпатичной и очень милой лохушкой. Такой, как Глория (Энн Хэтэуэй). Кстати, на первый взгляд, отличная барышня. Вот только не везет, хоть кричи. С работы её турнули – и она целый год слоняется без всякого дела. Парень из дома выгнал – пришлось вернуться в родительскую развалюху на окраине безымянного города. А еще Глория ни дня не может прожить без ночных посиделок: без трех-пяти-десяти бутылочек пива, без шумных тусовок, пьяной болтовни до утра, ну…