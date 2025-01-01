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Моя девушка - монстр
Цитаты из фильма Моя девушка - монстр
Цитаты из фильма Моя девушка - монстр
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Цитаты
Gloria
Спокойнее. На нас все смотрят.
Oscar
[смотрит на женщин за соседним столом]
Привет. Она — монстр, я — робот.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gloria
[бросает ключи от бара в сторону Оскара]
Вот! Вот твои ключи, я больше не вернусь в твой грёбаный бар!
Oscar
[подбирает ключи]
Вернёшься.
Gloria
[запыхавшись]
О, да?
Oscar
Да.
[Бросает ключи в Глорию с такой силой, что ей больно]
Gloria
[держится за живот от боли]
Ай!
Oscar
[спокойно]
Ты будешь работать в баре, или я завтра вернусь сюда и разгромлю весь район.
Gloria
[сквозь зубы, поднося лицо к Оскару]
Тогда я вернусь и от***ю твой зад!
Oscar
[всё ещё спокойно]
Нет, не вернёшься. С меня хватит быть хорошим парнем.
[Сталкивает её на землю. Глория стонет от боли, когда сильно ударяется о землю]
Oscar
[наклоняется, спокойно]
Увидимся на работе?
[Глория смотрит на него, не в силах ответить]
Oscar
Увидимся на работе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Oscar
Так ты ничего не помнишь из того, о чём мы говорили прошлой ночью, да?
Gloria
Я правда слишком драматизировала, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Oscar
[Для Тима]
Вот придурок!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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