Gloria [бросает ключи от бара в сторону Оскара] Вот! Вот твои ключи, я больше не вернусь в твой грёбаный бар!

[Бросает ключи в Глорию с такой силой, что ей больно]

Gloria [держится за живот от боли] Ай!

Oscar [спокойно] Ты будешь работать в баре, или я завтра вернусь сюда и разгромлю весь район.

Gloria [сквозь зубы, поднося лицо к Оскару] Тогда я вернусь и от***ю твой зад!

Oscar [всё ещё спокойно] Нет, не вернёшься. С меня хватит быть хорошим парнем.

[Сталкивает её на землю. Глория стонет от боли, когда сильно ударяется о землю]

Oscar [наклоняется, спокойно] Увидимся на работе?

[Глория смотрит на него, не в силах ответить]