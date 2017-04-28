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Начо Вигалондо

Nacho Vigalondo
Начо Вигалондо
Начо Вигалондо Nacho Vigalondo
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Дата рождения
6 апреля 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Сценарист, Актер, Режиссер
Место рождения
Кабесон-де-ла-Саль, Кантабрия, Испания
Биография Начо Вигалондо

Родился 6 апреля 1977 года. Кабесон-де-ла-Саль, Кантабрия, Испания.

Фильмография Начо Вигалондо
Моя девушка - монстр
Моя девушка - монстр
триллер, фантастика, мелодрама, комедия 2016, США
6.0
З/Л/О/3: Новый вирус
З/Л/О/3: Новый вирус
триллер, ужасы 2014, США
4.0
Открытые окна
Открытые окна
триллер 2013, Испания
6.0
Пришелец из космоса
Пришелец из космоса
фантастика, комедия, драма 2011, Испания
5.0
Последняя искра жизни
Последняя искра жизни
драма 2011, Испания / Франция / США
7.0
Временная петля
Временная петля
триллер, фантастика 2007, Испания
6.0
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