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Начо Вигалондо
Начо Вигалондо
Nacho Vigalondo
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Начо Вигалондо
Nacho Vigalondo
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Дата рождения
6 апреля 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Сценарист, Актер, Режиссер
Место рождения
Кабесон-де-ла-Саль, Кантабрия, Испания
Биография Начо Вигалондо
Родился 6 апреля 1977 года. Кабесон-де-ла-Саль, Кантабрия, Испания.
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Фильмография Начо Вигалондо
Моя девушка - монстр
триллер, фантастика, мелодрама, комедия
2016, США
6.0
З/Л/О/3: Новый вирус
триллер, ужасы
2014, США
4.0
Открытые окна
триллер
2013, Испания
6.0
Пришелец из космоса
фантастика, комедия, драма
2011, Испания
5.0
Последняя искра жизни
драма
2011, Испания / Франция / США
7.0
Временная петля
триллер, фантастика
2007, Испания
6.0
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