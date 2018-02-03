Норвежский учёный изобретает уникальный способ уменьшить вред, который наносит человечество окружающей среде — уменьшить самих людей. В результате такой процедуры все неперерабатываемые отходы целого города можно собрать в пару пакетов, а потребление ресурсов уменьшится в разы. Спустя десять лет типичный представитель среднего класса Пол Сафранек (Мэтт Дэймон) вместе с женой решается на эту процедуру. Всё дело в том, что, учитывая низкие потребности уменьшенного человека, в новом мире они…
Первая треть фильма полностью соответствовала представленному трейлеру и давала надежду на хорошее продолжение. Но что-то пошло не так …. Какой идиот писал сценарий? Какой продюсер утвердил эту бредятину? Просто обидно, умудрились испоганить такую замечательную идею (историю). Итог: фильмом я не доволен и Вам смотреть не рекомендую.
6/10
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