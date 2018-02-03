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Норвежский учёный изобретает уникальный способ уменьшить вред, который наносит человечество окружающей среде — уменьшить самих людей. В результате такой процедуры все неперерабатываемые отходы целого города можно собрать в пару пакетов, а потребление ресурсов уменьшится в разы. Спустя десять лет типичный представитель среднего класса Пол Сафранек (Мэтт Дэймон) вместе с женой решается на эту процедуру. Всё дело в том, что, учитывая низкие потребности уменьшенного человека, в новом мире они…