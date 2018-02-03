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Downsizing Короче 2017 / США
5.6 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Короче»

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Наша рецензия

Норвежский учёный изобретает уникальный способ уменьшить вред, который наносит человечество окружающей среде — уменьшить самих людей. В результате такой процедуры все неперерабатываемые отходы целого города можно собрать в пару пакетов, а потребление ресурсов уменьшится в разы. Спустя десять лет типичный представитель среднего класса Пол Сафранек (Мэтт Дэймон) вместе с женой решается на эту процедуру. Всё дело в том, что, учитывая низкие потребности уменьшенного человека, в новом мире они…

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Александр 3 февраля 2018, 09:42
Оценка
Для начала, комедией в этом фильме и не «пахнет» (не считая отдельных эпизодов), скорее это социальная драма-утопия.
Первая треть фильма полностью соответствовала представленному трейлеру и давала надежду на хорошее продолжение. Но что-то пошло не так …. Какой идиот писал сценарий? Какой продюсер утвердил эту бредятину? Просто обидно, умудрились испоганить такую замечательную идею (историю). Итог: фильмом я не доволен и Вам смотреть не рекомендую.
3 февраля 2018, 09:42 Ответить
Наталья Ячменева (Ларионова) 5 февраля 2018, 15:52
Оценка
Отвратительное зрелище. Выброшенные на ветер деньги. Долго, нудно, не интересно. Не советую
5 февраля 2018, 15:52 Ответить
lovenachos 5 февраля 2018, 21:48
Оценка
Ужас. Самое отвратительное, что я когда либо видела. Даже не знаю, с чем сравнить - настолько ужасно. Почему в трейлере не говорят, что показывают голых полностью мужиков крупным планом? Еще от 16 пишут... Детей точно не брать. Начало еще более менее. Создается впечатление, что просто затянуто, и вот вот покажу интересное! Любопытно, сколько заплатили Деймону за этот фильм. Считаю это позором в его карьере... Жалко, нельзя поставить рейтинг минус 100.
5 февраля 2018, 21:48 Ответить
SKY 10 февраля 2018, 12:07
Оценка
Это, конечно, не комедия. Но фильм вполне себе смотрибельный.
6/10
10 февраля 2018, 12:07 Ответить
SKY 10 февраля 2018, 12:07
Оценка
Придумка неплохая вообще, только вот реализация могла быть получше
10 февраля 2018, 12:07 Ответить
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