Наша рецензия

Мы и заметить не успели, как социальные сети и повсеместная компьютеризация напрочь вплелись в нашу привычную жизнь: высказывай своё узконаправленное, респектабельное и непременно важное мнение; выкладывай видео, фотографии; ставь лайки, делай рассылки, делись с друзьями, знакомыми, родственниками, сливай о себе всё, друг, до последней капли, нам это безусловно интересно! Даже в 2004 году, когда Марк Цукерберг только основал Facebook, всё вышеописанное казалось больной фантазией какого-нибудь…