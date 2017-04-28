Мы и заметить не успели, как социальные сети и повсеместная компьютеризация напрочь вплелись в нашу привычную жизнь: высказывай своё узконаправленное, респектабельное и непременно важное мнение; выкладывай видео, фотографии; ставь лайки, делай рассылки, делись с друзьями, знакомыми, родственниками, сливай о себе всё, друг, до последней капли, нам это безусловно интересно! Даже в 2004 году, когда Марк Цукерберг только основал Facebook, всё вышеописанное казалось больной фантазией какого-нибудь…
Обзор человека, ничего не понимающего в рецензиях на фильмы. "СФЕРА" (Мое мнение может отличаться от вашего и это НОРМА)
Тони-Тони, как же ты в это вляпался?(это я про Тома Хэнкса)
Но как всегда по-порядку....
СЮЖЕТ
Это треш, ребят, ну вот серьезно. Такой был огромный потенциал у фильма и как же надо было постараться его про....фукать. Перед нами пустой, абсолютно неинтересный и не цепляющий ничем сюжет. Рваное повествование, которое швыряет тебя из стороны в сторону, дезориентирует и в какой-то момент тебе становится просто по- барабану на всё происходящее. И это не только моё мнение, со мной были абсолютно согласны все зрители в зале: все только и ждали конца фильма. Посыл, который хотели вложить в картину был понятен, но его подача была ужасна. Собственно, так и осталось не ясно каков финал, ведь сложилось впечатление, что фильм оборвали на середине. Сюжет слишком долгий и в течение 2-х часов просто не успевает рассказать все, что хотел бы нам поведать.
АКТЕРЫ:
Да простят меня фанаты Эммы Уотсон, но для меня она все та же Гермиона и Вы можете возразить, что не она виновата в этом, а это я пересмотрел Гарри Поттера. Но нет, в отличии от нее тот же Дэниел Рэдклифф сумел доказать, что он не только "мальчик, который выжил" , но и "труп", которым пользуются как швейцарским ножом. Эмма Уотсон хороший человек, но... одноплановая актриса. Хэнкс, как всегда красаУчиГ, но умудрился вляпаться в жесткий проходняк. А остальных можно назвать просто декорациями.
НОВАЯ РУБРИКА "ЛЯПЫ"
Фильм очень щедр на ляпы: начиная от сюжетных дыр, заканчивая непонятным поведением людей. Например, героиня только появилась в компании, ее никто не знает, но ее уже успели посвятить в главные тайны корпорации (и это только начало). Я весь фильм думал, что у нее есть друг, который ухаживает за ней, а в конце фильма оказалось, что они вроде как встречались и это далеко не единственные косяки в фильме.
Можно долго обсуждать косяки фильма, но я ставлю просто 5 СмотриМеняй (SeeChange) из 10 и рекомендацию "смело пропускай"
Ииииии поооомниииите: Уотсон дурит Хэнкса, Как Ди Каприо в своё время (см. Поймай меня если сможешь:)
(с) Киномюсли https://vk.com/kinomyusli
В самом начале фильма ты придумываешь себе какой-то глубокий смысл: вред соцсетей и их новых функций прямого эфира и съемки здесь и сейчас, отсутствие личного пространства, озабоченность количеством подписчиков и лайков и тд...
Потом, когда поведение главной героини не отличается какой-то логикой, ты думаешь: "Хм, наверное, она просто так задумала, не может же такая с виду умная девушка нести такой сектантский бред..".
И даже когда она как-то весьма странно разоблачает руководство (даже этот момент скомкан: не ясно, в чем она их разоблачила, и почему их действия и переписки - это плохо), ты все равно надеешься на что-то, думаешь, что вот сейчас все узнают страшные тайны компании, что она выйдет из зала, и мир избавится от интернет-зависимости...
Но мы видим лишь оборванный финал, от чего теряется нить событий и рушится вся твоя история. Что хотели донести до зрителя?
О чем можно задуматься, выйдя из кинозала?
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