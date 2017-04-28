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The Circle Сфера 2017 / США / ОАЭ
6.5 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Сфера»

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Наша рецензия

Мы и заметить не успели, как социальные сети и повсеместная компьютеризация напрочь вплелись в нашу привычную жизнь: высказывай своё узконаправленное, респектабельное и непременно важное мнение; выкладывай видео, фотографии; ставь лайки, делай рассылки, делись с друзьями, знакомыми, родственниками, сливай о себе всё, друг, до последней капли, нам это безусловно интересно! Даже в 2004 году, когда Марк Цукерберг только основал Facebook, всё вышеописанное казалось больной фантазией какого-нибудь…

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КиноМюсли 28 апреля 2017, 23:35
ЧТОБЫ СТАТЬ ИЗВЕСТНОЙ - НАДО УКРАСТЬ КАЯК
Обзор человека, ничего не понимающего в рецензиях на фильмы. "СФЕРА" (Мое мнение может отличаться от вашего и это НОРМА)

Тони-Тони, как же ты в это вляпался?(это я про Тома Хэнкса)
Но как всегда по-порядку....

СЮЖЕТ

Это треш, ребят, ну вот серьезно. Такой был огромный потенциал у фильма и как же надо было постараться его про....фукать. Перед нами пустой, абсолютно неинтересный и не цепляющий ничем сюжет. Рваное повествование, которое швыряет тебя из стороны в сторону, дезориентирует и в какой-то момент тебе становится просто по- барабану на всё происходящее. И это не только моё мнение, со мной были абсолютно согласны все зрители в зале: все только и ждали конца фильма. Посыл, который хотели вложить в картину был понятен, но его подача была ужасна. Собственно, так и осталось не ясно каков финал, ведь сложилось впечатление, что фильм оборвали на середине. Сюжет слишком долгий и в течение 2-х часов просто не успевает рассказать все, что хотел бы нам поведать.

АКТЕРЫ:

Да простят меня фанаты Эммы Уотсон, но для меня она все та же Гермиона и Вы можете возразить, что не она виновата в этом, а это я пересмотрел Гарри Поттера. Но нет, в отличии от нее тот же Дэниел Рэдклифф сумел доказать, что он не только "мальчик, который выжил" , но и "труп", которым пользуются как швейцарским ножом. Эмма Уотсон хороший человек, но... одноплановая актриса. Хэнкс, как всегда красаУчиГ, но умудрился вляпаться в жесткий проходняк. А остальных можно назвать просто декорациями.

НОВАЯ РУБРИКА "ЛЯПЫ"

Фильм очень щедр на ляпы: начиная от сюжетных дыр, заканчивая непонятным поведением людей. Например, героиня только появилась в компании, ее никто не знает, но ее уже успели посвятить в главные тайны корпорации (и это только начало). Я весь фильм думал, что у нее есть друг, который ухаживает за ней, а в конце фильма оказалось, что они вроде как встречались и это далеко не единственные косяки в фильме.

Можно долго обсуждать косяки фильма, но я ставлю просто 5 СмотриМеняй (SeeChange) из 10 и рекомендацию "смело пропускай"

Ииииии поооомниииите: Уотсон дурит Хэнкса, Как Ди Каприо в своё время (см. Поймай меня если сможешь:)

(с) Киномюсли https://vk.com/kinomyusli
28 апреля 2017, 23:35 Ответить
Stepan Kovalenko 29 апреля 2017, 12:26
Оценка
Тот не редкий случай, когда предполагаешь, что книжка по которой снят фильм - может быть лучше, чем снятый новый антиутопический фильм "Сфера". Многие критики сходятся во мнении, что Эмма Уотсон (В прошлом - "Гермиона" из Гарри Поттера) настоящей актрисой так и не стала. Увы, но актерская игра её в этом фильме, как и в предыдущих, оставляет желать лучшего. Временами очень переигрывает и ходит весь фильм с непонятной гримасой. Сам сюжет косвенно не новый. Создаётся впечатление, что снят бездарно и не слишком заумно. Хотя сама по себе тема интересная и из неё можно было бы, при желании, снять очень даже приличный фильм. Вообщем, увы.
29 апреля 2017, 12:26 Ответить
Валентин Яшкин 29 апреля 2017, 22:59
Оценка
Фильм пропагандирует бирюзово-цифровой коммунизм от хозяев кремниевых стартапов. А коммунизма, как известно, не бывает. Лгунишки в цифровых штанишках. Не ожидал от Хэнкса такого низкопробного манипулирования покемонами. Деньги - инструмент обмана и опокемонивания в условиях виртуальной демократии - мир сходит с ума, об этом сие низкопробное кино.
29 апреля 2017, 22:59 Ответить
Валентин Яшкин 29 апреля 2017, 23:02
Оценка
Хэнкс опустился ниже плинтуса. Лучше бы бегом продолжал заниматься или по мостам гулял.
29 апреля 2017, 23:02 Ответить
AnnaDemidova 5 мая 2017, 02:26
Оценка
Нет, понятно, что книги переделывают, сокращают, чтобы сделать фильм. Но нельзя же полностью менять основную идею, то, ради чего она написана! "Сферу" называют книгой, продолжающей традиции романа "1984" Дж.Оруэлла. Это сильное сравнение. И книга, несмотря на свои недостатки, это сравнение отчасти выдерживает. Но фильм переворачивает всё с ног на голову, получается не антиутопия, а реклама соцсетей и того самого тотального контроля, который в принципе должен был нас напугать. Поэтому, как было написано в рецензии, остается ощущение, что фильм оборвали. К чему всё это было? - вот мысль, которая остается после просмотра. Тем же, кто знаком с книгой, остается только недоумевать, что заставило автора (он принимал участие в написании сценария) так изменить финал. Получилось в итоге, что диктатура - это хорошо, свобода и право на личную жизнь и пространство - это плохо, а доведенные до абсурда благие намерения - это норма жизни. Нужно только правильных людей во главе поставить. Ну, например, таких, как главная героиня... В результате - фильм, который как и книга, мог бы стать предупреждением (а ради этого антиутопии и создаются), превратился в бессмысленное зрелище. Зачем было это снимать, если всё хорошо? И нет никакой опасности в том, что человечество "растворяется в сети", что мы отказываемся от своей свободы ради безопасности, что Большой Брат по имени Интернет давно следит за нами, что средства коммуникации могут быть не только благом, но и злом, и вместо того, чтобы сближать людей, их разобщают. Закрадывается даже подозрение, медиа корпорации заплатили создателям фильма, чтобы они не пугали пользователей. Хотя на самом деле, история учит нас тому, что никакие предупреждения не работают. Но хоть кто-то бы задумался. Но увы, фильм с своей задачей не справился. Посмотреть можно только для того,чтобы заинтересоваться книгой.
5 мая 2017, 02:26 Ответить
Мария Мироненко 25 июля 2017, 11:09
После просмотра данного фильмы была одна мысль: "Что я только что посмотрела?"
В самом начале фильма ты придумываешь себе какой-то глубокий смысл: вред соцсетей и их новых функций прямого эфира и съемки здесь и сейчас, отсутствие личного пространства, озабоченность количеством подписчиков и лайков и тд...
Потом, когда поведение главной героини не отличается какой-то логикой, ты думаешь: "Хм, наверное, она просто так задумала, не может же такая с виду умная девушка нести такой сектантский бред..".
И даже когда она как-то весьма странно разоблачает руководство (даже этот момент скомкан: не ясно, в чем она их разоблачила, и почему их действия и переписки - это плохо), ты все равно надеешься на что-то, думаешь, что вот сейчас все узнают страшные тайны компании, что она выйдет из зала, и мир избавится от интернет-зависимости...
Но мы видим лишь оборванный финал, от чего теряется нить событий и рушится вся твоя история. Что хотели донести до зрителя?
О чем можно задуматься, выйдя из кинозала?
25 июля 2017, 11:09 Ответить
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