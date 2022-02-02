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Джеймс Понсольдт
Джеймс Понсольдт
James Ponsoldt
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Джеймс Понсольдт
James Ponsoldt
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Дата рождения
13 января 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Джеймса Понсольдта
Родился в 1978 году. Атенс, Джорджия, США.
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Фильмография Джеймса Понсольдта
Сфера
триллер, фантастика, драма
2017, США / ОАЭ
6.0
Конец тура
драма
2015, США
6.0
Захватывающее время
драма, комедия
2013, США
7.0
Сокрушенные
комедия, драма
2012, США
7.0
В хлам
комедия, драма
2012, США
5.0
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2 февраля 2022 16:38
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