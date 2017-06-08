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Гленн Хедли
Гленн Хедли
Glenne Headly
О персоне
Фильмография
Гленн Хедли
Glenne Headly
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Дата рождения
13 марта 1955
Возраст
62 года
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
8 июня 2017
Карьера
Актриса
Биография Гленн Хедли
Родилась 13 марта 1955 года. Новый Лондон, Коннектикут, США.
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Фильмография Гленн Хедли
Все только начинается
боевик, комедия
2017, США
4.0
Семейка Джонсов
драма
2009, США
7.0
Свихнувшиеся
комедия, драма
2004, США
6.0
Что могло быть хуже?
комедия, криминал
2001, США
5.0
Завтрак для чемпионов
комедия
1999, США
4.0
Сержант Билко
комедия
1996, США
5.0
Два дня в долине
криминал, триллер, драма, комедия
1996, США
6.0
Опус мистера Холланда
мюзикл, драма
1995, США
7.0
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