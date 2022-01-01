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Киноафиша Фильмы Сфера Сфера, 2017: актеры и роли
The Circle Сфера 2017 / США / ОАЭ
6.5 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 5.3
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Сфера, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Понсольдт Джеймс Понсольдт James Ponsoldt
В ролях
Эмма Уотсон Эмма Уотсон Emma Watson Том Хэнкс Том Хэнкс Tom Hanks Джон Бойега Джон Бойега John Boyega Карен Гиллан Карен Гиллан Karen Gillan Билл Пэкстон Билл Пэкстон Bill Paxton Эллар Колтрейн Эллар Колтрейн Ellar Coltrane Пэттон Освальт Пэттон Освальт Patton Oswalt Эллен Вонг Эллен Вонг Ellen Wong Нэйт Корддри Нэйт Корддри Nate Corddry
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