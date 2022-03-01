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Майк Уайт
Майк Уайт
Mike White
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Дата рождения
28 июня 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Сценарист, Продюсер, Актер
Место рождения
Пасадена, Калифорния, США
Рост
175 см
Биография Майка Уайта
Родился 28 июня 1970 года. Пасадена, Калифорния, США.
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Фильмография Майка Уайта
Статус Брэда
комедия
2017, США
6.0
Дорога в Голливуд
комедия
2015, США
0.0
Господа Бронко
комедия
2009, США
6.0
Год собаки
драма, комедия
2007, США
6.0
Школа рока
мюзикл, комедия
2003, США / Германия
7.0
Хорошая девочка
драма, комедия
2002, США / Германия / Нидерланды
7.0
Страна чудаков
комедия, драма
2002, США
7.0
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