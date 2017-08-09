«Эмоджи фильм»: Рецензия Киноафиши

Буйство эмоций…

Джин эмоджи. Эмоция, за которую он в ответе, близка к удрученному жизнью безразличию. В городе Текстополисе, расположенном внутри смартфона подростка по имени Алекс, есть как минимум еще два таких «Ме» – его родители. Менять «специализацию» эмоджи строго запрещено, каждый должен воплощать только одно настроение и оставаться ему верным в минуты радости и горя: если ты плачущий смайлик, то горько ревешь, даже выиграв в лотерею, если веселый, то хохочи и с переломом руки. Беда Джина в том, что он не может постоянно пребывать лишь в одном расположении духа. Он смеется, шутит, волнуется перед первым рабочим днем, и все эмоции отражаются у него на лице. Бесконечные трансформации молодого эмоджи в стрессовый момент оборачиваются угрозой уничтожения Текстополиса и его обитателей – владелец смарта не намерен терпеть телефонные глюки, связанные со злоключениями Джина, и несет аппарат в сервис-центр.

Кадр из фильма «Эмоджи фильм»

Низкий рейтинг на Rotten Tomatoes принес мультфильму Энтони Леондиса весьма печальную известность. Правда, сомнительная слава все же подогревает интерес к мультику – чем же он заслужил «любовь» зарубежных критиков. Создатели «Эмоджи фильм» покусились на очень тонкую и мощную тему. Они решили поговорить об изменениях, произошедших с языком с появлением возможности при переписке не расписывать свое настроение в мельчайших деталях и путаться в словах и их смысловых оттенках, а воспользоваться одной или несколькими миловидными картинками, предоставленными разработчиками приложений. Но Леондис и его команда не используют ресурсы столь благодатного источника для исследований и экспериментов на полную катушку.

Кадр из фильма «Эмоджи фильм»

«Эмоджи фильм» особо не задумывается над тем, как расширение письменности влияет на язык и на мышление. А ведь выучивание и использование слов, обозначающих чувства и переживания, и их использование само по себе представляет философскую проблему, и она вряд ли становится легче, когда в учет принимается употребление маленьких схематичных картинок для выражения эмоций. Мультфильм не идет и, например, в направлении ленты Дени Вильнева «Прибытие», в которой рассматривается, какое влияние на человеческое мышление оказывает изучение языка инопланетян. Вильнев и сценарист Эрик Хайссерер на основе повести Теда Чана «История твоей жизни» аккуратнейшим образом переплели философские идеи и драму. Язык в их фильме не был просто предлогом для раскрутки очередной знакомой истории, он стал полноправным героем фильма, и его трансформации впитались в пространственно-временной континуум «Прибытия». Творение Леондиса выбирает несколько иной путь. В «Эмоджи фильм» все, что происходит с языком в ежедневной практике общения посредством смс и в социальных сетях, становится удобным фоном для разговоров о взрослении, первой влюбленности, принятии себя и дружбе.

Кадр из фильма «Эмоджи фильм»

Каталог эмоджи и картография приложений в мультфильме получились занятными и опознаваемыми: мартышки увлечены мартышкиными делами, Троянский конь работает барменом в клубе, среди частых гостей которого тролли, спам и вирусы. При этом «Эмоджи фильм» перенасыщен отсылками к другим мультикам. Отпрыск семейства «Ме» страдает от буйства эмоций, сотрясающих его округлое тельце с тоненькими ручками и ножками, и в его проблемах видны параллели с «Головоломкой». Социальное устройство Текстополиса напоминает мир из «Зверополиса». Нависает над мультфильмом и тень «Лего. Фильм». Правда, «Эмоджи фильм» все же уступает вышеназванным мультипликационным лентам: они более утонченные и изящные и внимательнее относятся к тем темам, которые у Леондиса звучат как фон.

Кадр из фильма «Эмоджи фильм»

У «Эмоджи фильм» есть козыри, но партия в мультфильме разыгрывается таким образом, что даже наличие хороших карт ставит под вопрос конечный итог игры. Весьма интенсивные отсылки к другим работам вынуждают постоянно сравнивать мультик с его предшественниками. Шутки в «Эмоджи фильм» иногда миловидны, как удивляющийся котенок из популярного в Интернете видео, иногда утомительны, хоть и встраиваются в логику происходящего в мире приложений телефона подростка. Энтони Леондис вполне внятно формулирует свойственное для мультфильмов послание о важности дружбы и о том, что беспросветный эгоизм – плохое дело, но мысль, что в «Эмоджи фильм» не была реализована доля возможностей, предполагаемых темой мультфильма, все же весьма навязчиво заявляет о себе.

Елена Громова

В российском прокате с 17 июля 2017 года

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