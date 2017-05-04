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Кристина Агилера
Кристина Агилера
Christina Aguilera
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Кристина Агилера
Christina Aguilera
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Дата рождения
18 декабря 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Композитор
Биография Кристина Агилера
Родилась 18 декабря 1980 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Кристина Агилера
Душа компании
драма, комедия
2018, Австралия
6.0
Бродвей 4D
мюзикл
2018, США
5.0
Зои
мелодрама
2018, США
6.0
Побег из Вегаса
комедия
2010, США
7.0
Бурлеск
мелодрама, мюзикл, драма
2010, США
8.0
The Rolling Stones. Да будет свет
документальный, мюзикл
2008, США
7.0
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Кристина Агилера вернется на киноэкран
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