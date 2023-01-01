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Эмоджи фильм
Эмоджи фильм, 2017: актеры и роли
The Emoji Movie
Эмоджи фильм
2017 / США
Трейлер
6.2
Оцените
50
голосов
Рейтинг IMDb: 3.4
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Эмоджи фильм, 2017: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Энтони Леондис
Tony Leondis
В ролях
Джеймс Корден
James Corden
Патрик Стюарт
Patrick Stewart
В прокате
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