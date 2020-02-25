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Норм и несокрушимые: Семейные каникулы Норм и несокрушимые: Семейные каникулы
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Norm of the North: Family Vacation

Норм и несокрушимые: Семейные каникулы, 2020

2020 / США
3.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 2.8
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Новые приключения белого медведя Норма и его друзей
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Причины посмотреть Факты О фильме

Королевских обязанностей у белого медведя Норма теперь так много, что ему никак не удается совмещать их с развлечениями в кругу семьи. Властитель снежных равнин очень переживает из-за этого, но на носу еще и важное событие, в котором примет участие всё королевство, – Северный юбилей, грандиозное торжество, требующее серьезной подготовки. 

Однажды ночью, пока Норм крепко спит, грабитель в маске крадет его корону прямо из дворца. Проснувшись в последний момент, медведь успевает проследить, как вор скрывается на лодке в бескрайнем океане, а касатка Тини говорит ему, что за похищением стоят незнакомцы с судна, которое движется в Китай. 

Без своей короны Норм не может произвести ежегодный ритуал, который гарантирует всем его поданным мир и изобилие в следующем году. Теперь отважный медведь должен отправиться вслед за похитителями и успеть вернуться к юбилею, иначе Арктическое царство окутают мрак и неразбериха. 

Чтобы скрыть пугающее положение дел, он приглашает в свое путешествие родню, уверяя их, что это всего лишь долгожданный семейный отпуск, но трое его детей тайком выясняют, ради чего вся эта затея, и намерены помочь папе.

Во время рискованного путешествия Норм поймет, что всё это время его лучшими помощниками были те, на кого у него еще совсем недавно не хватало времени. Только став одной командой, им удастся преодолеть любые трудности в захватывающем приключении. 

Мультфильм является четвертым в серии анимационных комедий о похождениях белого медведя и его друзей. Предыдущие три мультфильма приобрели популярность у детей и окупили себя в прокате как минимум вдвое, за что и получили продолжение. 

В первом фильме франшизы медведя Норма озвучивал актер Роб Шнайдер, а в следующих частях, включая «Норм и несокрушимые: Семейные каникулы», медведь разговаривает голосом артиста Эндрю То. 

Одним из сценаристов фильма стал Алек Соколов, номинант на премию Оскар за сценарий к картине «История игрушек» (1995).

Энтони Белл был автором исходного сюжета для первого фильма серии «Норм и Несокрушимые» (2015), на этот раз он выступил в качестве режиссера. 

Для белого медведя Норма это уже второе приключение, имеющее отношение к китайской культуре. В прошлый раз он помогал своему другу археологу вернуть украденную злодеями статуэтку, обладающую магическими свойствами, обратно на родину – в Китай. Об этом повествуют события третьего фильма серии «Норм и Несокрушимые: Большое путешествие» (2019).

Мультфильм получил положительные рекомендации американской организации Dove, известной тем, что проверяет доступные к просмотру фильмы и мультфильмы на соответствие так называемым «христианским ценностям». Представители Dove уверены, что своими обзорами помогают некоторым семьям определиться с контентом, к которому бы они хотели допускать детей. 

Властитель Арктики Норм все свое время уделяет общественным делам. У него множество забот, связанных с организацией фестиваля ледяных скульптур. А ему ужасно хочется проводить время в кругу семьи, дурачиться и играть в снежки с детьми. Но большая беда грозит всему королевству – кто-то похищает его корону. Следы таинственного злоумышленника ведут в экзотический Харбин. Втайне от всех Норм пускается в погоню, прихватив с собой домочадцев. Только так, под видом увлекательных каникул, он сможет выполнить секретную миссию и провести время с любимой семьей.

3.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 2.8
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 25 февраля 2020
Премьера онлайн 25 февраля 2020
Премьера в мире 25 февраля 2020
Возраст 6+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Энтони Белл
В ролях
Пол Добсон
Пол Добсон
Брайан Драммонд
Брайан Драммонд
Лиза Дурупт
Лиза Дурупт
Джонатан Холмс
Джонатан Холмс
Ли Токар
Ли Токар
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Норм и несокрушимые: Семейные каникулы 3 постера
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В 2015 году состоялась премьера мультфильма «Норм и несокрушимые», работа над которым велась целых шесть лет. По сюжету белый медведь по имени Норм отправляется в Нью-Йорк, чтобы отговорить главу корпорации от превращения его родной Арктики в застроенное место для богачей. Поскольку Норм – потомственный царь, у него есть способность разговаривать на человеческом языке и искреннее желание спасти свое королевство. Несмотря на то, что критики встретили картину очень прохладно,…
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