Норм и несокрушимые: Семейные каникулы, 2020

Королевских обязанностей у белого медведя Норма теперь так много, что ему никак не удается совмещать их с развлечениями в кругу семьи. Властитель снежных равнин очень переживает из-за этого, но на носу еще и важное событие, в котором примет участие всё королевство, – Северный юбилей, грандиозное торжество, требующее серьезной подготовки.

Однажды ночью, пока Норм крепко спит, грабитель в маске крадет его корону прямо из дворца. Проснувшись в последний момент, медведь успевает проследить, как вор скрывается на лодке в бескрайнем океане, а касатка Тини говорит ему, что за похищением стоят незнакомцы с судна, которое движется в Китай.

Без своей короны Норм не может произвести ежегодный ритуал, который гарантирует всем его поданным мир и изобилие в следующем году. Теперь отважный медведь должен отправиться вслед за похитителями и успеть вернуться к юбилею, иначе Арктическое царство окутают мрак и неразбериха.

Чтобы скрыть пугающее положение дел, он приглашает в свое путешествие родню, уверяя их, что это всего лишь долгожданный семейный отпуск, но трое его детей тайком выясняют, ради чего вся эта затея, и намерены помочь папе.

Во время рискованного путешествия Норм поймет, что всё это время его лучшими помощниками были те, на кого у него еще совсем недавно не хватало времени. Только став одной командой, им удастся преодолеть любые трудности в захватывающем приключении.

Мультфильм является четвертым в серии анимационных комедий о похождениях белого медведя и его друзей. Предыдущие три мультфильма приобрели популярность у детей и окупили себя в прокате как минимум вдвое, за что и получили продолжение.