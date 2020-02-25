Норм и несокрушимые: Семейные каникулы, 2020

Королевских обязанностей у белого медведя Норма теперь так много, что ему никак не удается совмещать их с развлечениями в кругу семьи. Властитель снежных равнин очень переживает из-за этого, но на носу еще и важное событие, в котором примет участие всё королевство, – Северный юбилей, грандиозное торжество, требующее серьезной подготовки.
Однажды ночью, пока Норм крепко спит, грабитель в маске крадет его корону прямо из дворца. Проснувшись в последний момент, медведь успевает проследить, как вор скрывается на лодке в бескрайнем океане, а касатка Тини говорит ему, что за похищением стоят незнакомцы с судна, которое движется в Китай.
Без своей короны Норм не может произвести ежегодный ритуал, который гарантирует всем его поданным мир и изобилие в следующем году. Теперь отважный медведь должен отправиться вслед за похитителями и успеть вернуться к юбилею, иначе Арктическое царство окутают мрак и неразбериха.
Чтобы скрыть пугающее положение дел, он приглашает в свое путешествие родню, уверяя их, что это всего лишь долгожданный семейный отпуск, но трое его детей тайком выясняют, ради чего вся эта затея, и намерены помочь папе.
Во время рискованного путешествия Норм поймет, что всё это время его лучшими помощниками были те, на кого у него еще совсем недавно не хватало времени. Только став одной командой, им удастся преодолеть любые трудности в захватывающем приключении.
Мультфильм является четвертым в серии анимационных комедий о похождениях белого медведя и его друзей. Предыдущие три мультфильма приобрели популярность у детей и окупили себя в прокате как минимум вдвое, за что и получили продолжение.
В первом фильме франшизы медведя Норма озвучивал актер Роб Шнайдер, а в следующих частях, включая «Норм и несокрушимые: Семейные каникулы», медведь разговаривает голосом артиста Эндрю То.
Одним из сценаристов фильма стал Алек Соколов, номинант на премию Оскар за сценарий к картине «История игрушек» (1995).
Энтони Белл был автором исходного сюжета для первого фильма серии «Норм и Несокрушимые» (2015), на этот раз он выступил в качестве режиссера.
Для белого медведя Норма это уже второе приключение, имеющее отношение к китайской культуре. В прошлый раз он помогал своему другу археологу вернуть украденную злодеями статуэтку, обладающую магическими свойствами, обратно на родину – в Китай. Об этом повествуют события третьего фильма серии «Норм и Несокрушимые: Большое путешествие» (2019).
Мультфильм получил положительные рекомендации американской организации Dove, известной тем, что проверяет доступные к просмотру фильмы и мультфильмы на соответствие так называемым «христианским ценностям». Представители Dove уверены, что своими обзорами помогают некоторым семьям определиться с контентом, к которому бы они хотели допускать детей.
Властитель Арктики Норм все свое время уделяет общественным делам. У него множество забот, связанных с организацией фестиваля ледяных скульптур. А ему ужасно хочется проводить время в кругу семьи, дурачиться и играть в снежки с детьми. Но большая беда грозит всему королевству – кто-то похищает его корону. Следы таинственного злоумышленника ведут в экзотический Харбин. Втайне от всех Норм пускается в погоню, прихватив с собой домочадцев. Только так, под видом увлекательных каникул, он сможет выполнить секретную миссию и провести время с любимой семьей.