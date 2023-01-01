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Эмоджи фильм Эмоджи фильм
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The Emoji Movie Эмоджи фильм 2017 / США
4.8 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 3.4
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Награды и номинации мультфильма Эмоджи фильм

Вся информация о мультфильме
Золотая малина 2018 Золотая малина 2018
Худший фильм
Победитель
Худший ансамбль
Победитель
Худшая режиссура
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
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