Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
45 лет
Фильмы похожие на 45 лет
45 Years
45 лет
2015 / Великобритания
Смотреть трейлер
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на 45 лет
Вся информация о фильме
Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических
драма, комедия
2011, США
6.0
Старик и море
короткометражный, анимация
1999, Россия / Канада / Япония
7.0
Маленькая мама
драма, фэнтези
2021, Франция
6.0
Положитесь на Пита
драма, приключения
2017, Великобритания
7.0
Ханна
драма
2017, Италия / Франция / Бельгия
5.0
Она
триллер, драма
2016, Франция / Германия / Бельгия
7.0
Тони Эрдманн
драма, комедия
2016, Германия
7.0
Лондонская дорога
приключения, триллер, детектив
2015, Великобритания
5.0
Хроник
драма
2015, Мексика / Франция
6.0
Сын Саула
триллер, исторический, драма
2015, Венгрия
7.0
Два дня, одна ночь
драма
2014, Бельгия
7.0
Любовь
драма
2012, Германия / Франция / Австрия
6.0
Взгляд
документальный
2011, Франция / Великобритания / Германия
6.0
Уик-энд
драма, мелодрама
2011,
7.0
Еще один год
комедия, драма
2010, Великобритания
6.0
4 месяца, 3 недели и 2 дня
драма
2007, Румыния
6.0
Бассейн
драма, триллер, мистика
2003, Франция / Великобритания
6.0
Под песком
драма
2000, Франция
7.0
Защита Лужина
мелодрама, драма
2000, Франция / Великобритания
6.0
Всё прошло хорошо
драма
2021, Франция
6.0
Зверь
драма
2018, Великобритания
7.0
Эйфория
драма
2017, Германия
6.0
Ангел
драма, мелодрама
2007, Великобритания / Бельгия / Франция
7.0
Крылья голубки
драма, мелодрама
1997, США / Великобритания
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить