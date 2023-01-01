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45 лет 45 лет
Киноафиша Фильмы 45 лет Награды и номинации фильма 45 лет
45 Years 45 лет 2015 / Великобритания
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Награды и номинации фильма 45 лет

Вся информация о фильме
Берлинале 2015 Берлинале 2015
«Серебряный медведь» лучшему актёру
Победитель
«Серебряный медведь» лучшей актрисе
Победитель
Оскар 2016 Оскар 2016
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2016 BAFTA 2016
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
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