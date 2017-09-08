Отзывы о фильме
История о женщине по имени Ханна, которая пытается справиться с демонами своего прошлого. Ее мужа арестовали, и теперь ее жизнь рушится. Эмоциональный срыв приводит к тому, что она теряет грань между реальностью и вымыслом, собственной идентичностью и окружающим обществом.
|18 января 2018
|Германия
|11 мая 2018
|Испания
|15 февраля 2018
|Италия
|9 марта 2018
|США
|12 октября 2018
|Тайвань
|24 января 2018
|Франция
|26 июля 2018
|Южная Корея
|15