Ханна

Hannah 18+
О фильме

История о женщине по имени Ханна, которая пытается справиться с демонами своего прошлого. Ее мужа арестовали, и теперь ее жизнь рушится. Эмоциональный срыв приводит к тому, что она теряет грань между реальностью и вымыслом, собственной идентичностью и окружающим обществом.

Страна Италия / Франция / Бельгия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 2 февраля 2019
Премьера в мире 8 сентября 2017
Дата выхода
18 января 2018 Германия
11 мая 2018 Испания
15 февраля 2018 Италия
9 марта 2018 США
12 октября 2018 Тайвань
24 января 2018 Франция
26 июля 2018 Южная Корея 15
Сборы в мире $146 325
Производство Partner Media Investment, Left Field Ventures, Good Fortune Films
Другие названия
Hannah, The Whale, Ханна, ともしび, 汉娜, 漢娜的失序人生
Режиссер
Андреа Паллаоро
В ролях
Шарлотта Рэмплинг
Шарлотта Рэмплинг
Андре Вильм
Андре Вильм
Жан-Мишель Бальтазар
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
