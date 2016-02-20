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Как поднять миллион. Исповедь Z@drota - трейлер
Киноафиша Трейлеры Как поднять миллион. Исповедь Z@drota. Трейлер

Как поднять миллион. Исповедь Z@drota. Трейлер

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Дата публикации: 20 января 2016
Как поднять миллион. Исповедь Z@drota – Женя живет в маленьком провинциальном городке. Он просиживает за компьютерами сутками, не отвлекаясь на еду и сон. Однажды Женя выясняет: на виртуальной реальности можно неплохо заработать. Начав с порносайтов, юноша вскоре получает свои первые деньги. Это в корне меняет его жизнь: больше он — не школьный изгой. Вчерашние недруги здороваются первыми, а самые красивые девочки ищут с ним встреч. Развивая свой бизнес, Женя в итоге оказывается перед выбором: принять законы коррумпированного мира и стать своим в далекой от идеала реальности, или пойти наперерез могущественным структурам, поставив под удар себя и своих близких?
Комментарии Обсудить в чате
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asv1206 20 февраля 2016, 15:07
Не знаю как фильм, но книга очень понравилась. Даже на то что Шахов и не писатель вовсе. Хотелось бы прочитать и 3 продолжение этой истории, если его напишет автор... Надеюсь, что и фильм будет таким увлекательным
20 февраля 2016, 15:07 Ответить
Weteran Mc 21 июня 2024, 00:57
Оценка
Отечественная драма про то, как два смышленых одноклассника разными заурядными способами решили заработать много денег. И к чему, в итоге, их это привело.
Фильм немного скучноватый и быстро забывается. Моя оценка: 6 из 10.
21 июня 2024, 00:57 Ответить
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