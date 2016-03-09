«Как поднять миллион. Исповедь Z@drota»: Рецензия Киноафиши

Догнать и перегнать Цукерберга

Кадр из фильма «Как поднять миллион. Исповедь [email protected]»

В далеком-далеком городе N, в который поезда то ли вообще не ходят, то ли просто стесняются в нем останавливаться – жил самый обыкновенный з@дрот. Звали его Женя (Виктор Грудев). От прочих лузеров он отличался тем, что мог ответить на вопрос «В чем же заключается национальная идея». (А заключается она, если кто не в курсе, в одном слове – «бабло»). Так вот. Пообщавшись пару лет с местной голытьбой (голытьба ничего не имела, кроме своих кулаков, а потому, как правило, била до полусмерти), а также насладившись вдоволь нищетой и разрухой, решил наш з@дрот Женя национальную идею в том городке воплотить. Ну, то есть стать миллионером. Или миллиардером – это уж как повезет. А чтобы бремя славы и денег не тяготило его в одиночку, будущий Цукерберг взял в долю товарища – такого же з@дрота, Колю (Дмитрий Калязин).

Кадр из фильма «Как поднять миллион. Исповедь [email protected]»

Едва зародившись, несовершеннолетний бизнес стал процветать. Для начала, решено было примерить лавры Хью Хэфнера – зарабатывать на порнухе. Однако вскоре лавочка накрылась, и квалификацию пришлось сменить. Стали торговать гаджетами, благо обоим героям вовремя стукнуло 18 – смогли легализоваться, выйти из тени. На потенциальных миллионеров сразу же образовался спрос: вокруг Коли и Жени начали увиваться самые сексуальные одноклассницы, а вокруг их микро-магазинчика – самые маститые бандюганы. А вскоре новоявленных Рокфеллеров приглашают поучаствовать и в весьма забавном аттракционе – вырыть могилу самим себе под чутким прицелом местных мафиози…

Кадр из фильма «Как поднять миллион. Исповедь [email protected]»

Фильм Клима Шипенко «Как поднять миллион. Исповедь [email protected]» с логикой не дружит. Причем совершенно. В захолустный городишко N поезда, конечно, не ходят, однако до Москвы будущий миллиардер Женя без проблем добирается на электричке – на редкость глухая провинция, что и говорить. При этом обитатели городка – люди сплошь бедные: работы нет, предприятия стоят. Но компьютерный бизнес двух школяров вдруг становится мега успешным, население валом валит покупать смартфоны и ноутбуки. А на какие деньги, позвольте спросить? Умиляет и та легкость, с которой пацаны умудрились открыть свое дело: да в реальности они бы только документы полгода собирали.

Кадр из фильма «Как поднять миллион. Исповедь [email protected]»

Впрочем, познания авторов в экономике вообще на редкость самобытны. Они (авторы) почему-то пытаются нас уверить, что все беды в России исключительно из-за коррумпированных бандюганов, которые спят и видят, как бы отжать у бизнесмена контору, а самого закопать в ближайшем лесопарке. То есть уберите злодея Петровича с ружьем, и мы заживем. Нет, я не спорю, коррупция у нас такая, что всякое государство «позавидует», но ведь помимо этого есть и другие «радости». Налоги, например. Да они любую фирму задушат быстрее самого злого Петровича… Хотя, конечно, я понимаю, что бандитские разборки на экране смотрятся очень эффектно. Ну, так и снимали бы очередную сагу о 90-х. Так ведь нет! У нас фильм-разоблачение, фильм-инвектива! Мол, мы знаем правду-матку о происходящем в стране и сейчас вам её поведаем. Держитесь.

Кадр из фильма «Как поднять миллион. Исповедь [email protected]»

В итоге вместо разоблачения получилась банальная спекуляция на модную тему. Но хуже всего то, что помимо этой псевдо-злободневности, фильм «Как поднять миллион. Исповедь [email protected]» зрителю почти ничего предложить и не может. Сюжет банален, многие ситуации заштампованы и затерты до дыр (внезапная беременность, например). Да, в проекте заявлены звездные актеры (Михаил Ефремов, Любовь Толкалина, Александр Самойленко) – но они появляются лишь на пару минут в крошечных сценах. Что касается молодых дебютантов (Виктор Грудев и Дмитрий Калязин), то они юны, обаятельны и ничем не отличаются друг от друга – ни внешне, ни внутренне. Кроме того, парни нисколько не меняются по ходу фильма: взросление явно обошло их стороной (хотя Женя успел разбогатеть, жениться и завести ребенка). Впрочем, по сравнению с другими «ошибками» фильма, это уже мелочи.

Кадр из фильма «Как поднять миллион. Исповедь [email protected]»

В прокате с 10 марта 2016 года Расписание и покупка билетов на фильм «Как поднять миллион. Исповедь [email protected] "

Вера Алёнушкина