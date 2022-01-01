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Лидия Байрашевская

Лидия Байрашевская
Лидия Байрашевская
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Дата рождения
2 августа 1962
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Лев
Биография Лидия Байрашевская

Родилась 2 августа 1962 года. Новосибирск, СССР (Россия).

Фильмография Лидия Байрашевская
Как поднять миллион. Исповедь Z@drota
Как поднять миллион. Исповедь [email protected]
драма 2015, Россия
6.0
Собачий рай
Собачий рай
семейный 2013, США
5.0
Сибирь. Монамур
Сибирь. Монамур
драма 2011, Россия
7.0
Мы поженимся. В крайнем случае, созвонимся!
Мы поженимся. В крайнем случае, созвонимся!
комедия, мелодрама 2007, Украина
5.0
Птица счастья
Птица счастья
мелодрама 2006, Украина
0.0
Полумгла
Полумгла
драма 2005, Россия
5.0
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