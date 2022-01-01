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Анастасия Акатова

Анастасия Акатова
Анастасия Акатова
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Дата рождения
16 февраля 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Рыбинск, Россия
Рост
165 см
Биография Анастасии Акатовой

Анастасия Акатова родилась в Ярославской области 16 февраля 1992 года. С ранних лет Анастасия проявила способности к творчеству.

Тем не менее, окончив среднюю школу, девушка поняла, что хочет связать свою судьбу не с хореографией, а с кинематографом. Еще в школьные годы Акатова сыграла эпизодическую роль в проекте «Детективы», и этот опыт, очевидно, пробудил в ней интерес к съемкам. Целый год Анастасия брала частные уроки у педагога по актерскому мастерству. Один из приятелей будущей актрисы Антон собрался поступать в театральный вуз столицы, и Акатова, вопреки недовольству родителей, не сразу принявших выбор дочери, отправилась вместе с ним. Обоим удалось поступить во ВГИК.

После школьного актерского опыта Анастасия приняла участие в короткометражной картине выпускника ВГИКа Артура Сухонина «Offline», которую высоко оценили на многих фестивалях 2012 и 2013 годов. В эти же годы ее заметили несколько режиссеров. Акатову утвердили на одну из ключевых ролей во франшизу «Закрытая школа», после которой к молодой актрисе пришли узнаваемость и успех.

Съемки в сериале принесли ей не только первую известность, но и служебный роман. Какое-то время актриса встречалась со своим коллегой по площадке, актером Игорем Юртаевым. Но свою личную жизнь Анастасия принципиально не комментирует.

Интересные факты о Анастасии Акатовой
  • За свое поступление во ВГИК актриса благодарит преподавателя Наталью Орлову: та заметила девушку еще в толпе поступающих и лично шепнула ей о том, что ей стоит попробоваться на курс Сергея Соловьева;
  • В студенческие годы Настя похудела на 14 килограммов: ей приходилось не только справляться с учебой, но и работать – вместе с приятелем Антоном она вела корпоративы;
  • Актриса по-прежнему увлекается танцами, признаваясь, что может танцевать всегда и везде сутками напролет. Кроме того, в свободное время она пишет стихи;
  • Анастасию Акатову заподозрили в связи с 48-летним актером Алексеем Макаровым (сын Любови Полищук) после того, как он разместил в своем Instagram-аккаунте несколько провокационных фото. Но, скорее всего, это был PR-ход для продвижения их совместного проекта «Гости из прошлого», где Макаров и Акатова исполняют экранных отца и дочь.
Фильмография Анастасии Акатовой
Решала: Брат
Решала: Брат
боевик, драма, триллер 2022, Россия
0.0
Проигранное место
Проигранное место
ужасы 2018, Россия
5.0
Дизлайк
Дизлайк
ужасы 2016, Россия
2.0
Как поднять миллион. Исповедь Z@drota
Как поднять миллион. Исповедь [email protected]
драма 2015, Россия
6.0
Саранча
Саранча
триллер 2015, Россия
4.0
Время собирать
Время собирать
мелодрама 2014, Россия
0.0
Там, где есть счастье для меня
Там, где есть счастье для меня
мелодрама 2013, Россия
0.0
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