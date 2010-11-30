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Василиса Немцова
Василиса Немцова
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Василиса Немцова

Дата рождения
30 ноября 2010
Возраст
12 лет
Знак зодиака
Стрелец

Популярные фильмы

Семья
Семья (2022)
0
Незабытая
Незабытая (2020)
0
Чужое счастье
Чужое счастье (2017)
0

Фильмография Василиса Немцова

Жанр
Год
Все 5 Фильмы 1 Сериалы 4 Актриса 5
Сокровища партизанского леса
Сокровища партизанского леса
семейный, военный, приключения 2023, Россия
Семья
Семья
комедия 2022, Россия
Незабытая
Незабытая
мелодрама 2020, Россия
Чужое счастье
Чужое счастье
драма 2017, Россия/Украина
Подмена
Подмена
мелодрама 2017, Россия
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