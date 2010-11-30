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О персоне
Фильмография
Василиса Немцова
Киноафиша
Персоны
Василиса Немцова
Василиса Немцова
Дата рождения
30 ноября 2010
Возраст
12 лет
Знак зодиака
Стрелец
Популярные фильмы
Семья
(2022)
0
Незабытая
(2020)
0
Чужое счастье
(2017)
0
Фильмография Василиса Немцова
Жанр
Все
Военный
Драма
Комедия
Мелодрама
Приключения
Семейный
Год
Все
2023
2022
2020
2017
Все
5
Фильмы
1
Сериалы
4
Актриса
5
Сокровища партизанского леса
семейный, военный, приключения
2023, Россия
Семья
комедия
2022, Россия
Незабытая
мелодрама
2020, Россия
Чужое счастье
драма
2017, Россия/Украина
Подмена
мелодрама
2017, Россия
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