Наша рецензия

Она любит свою семью, платья с сердечками и туфли в горошек. И прически а-ля «лохматая школьница». И улыбаться до ушей без всякой на то причины. И … И, собственно, это всё, что она любит. В общем, она проста, наивна и жизнерадостна. Так что ж еще нужно уважающей себя Золушке?! Ах да, ей нужен принц. С собственным замком и интересной бледностью. Печальный, разочарованный и одинокий. Эдакий Чарльз Гарольд. Сэм Клафлин. Кадр из фильма «До встречи с…