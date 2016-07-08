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До встречи с тобой До встречи с тобой
Киноафиша Фильмы До встречи с тобой Отзывы о фильме «До встречи с тобой»
Me Before You До встречи с тобой 2016 / США
8.1 Оцените
80 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «До встречи с тобой»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Она любит свою семью, платья с сердечками и туфли в горошек. И прически а-ля «лохматая школьница». И улыбаться до ушей без всякой на то причины. И … И, собственно, это всё, что она любит. В общем, она проста, наивна и жизнерадостна. Так что ж еще нужно уважающей себя Золушке?! Ах да, ей нужен принц. С собственным замком и интересной бледностью. Печальный, разочарованный и одинокий. Эдакий Чарльз Гарольд. Сэм Клафлин. Кадр из фильма «До встречи с…

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Александра 8 июля 2016, 02:11
Оценка
Фильм потрясающий, понравится каждой девушке. В кинотеатре зарыдала, очень эмоциональный. Советую на все 💯%
8 июля 2016, 02:11 Ответить
Виктория Браун 20 июля 2016, 13:21
Оценка
Фильм чудесный. Конечно, сначала стоит прочитать книгу, так как много важных и ключевых моментов в фильм не вошло. В кино не осталось ни одной равнодушной девушки, рыдали все. Очень велико было эмоциональное воздействие. Определенно идти стоит на этот фильм в кино и запастись парой сухих салфеток , чтобы утереть море слез в финале фильма.
20 июля 2016, 13:21 Ответить
dark-angel9666 27 июля 2016, 09:44
Хороший фильм, смотрела с удовольствием. Можно еще раз посмотреть!
27 июля 2016, 09:44 Ответить
Амина Текеева 31 июля 2016, 11:29
Фильм просто отличный . Пожалуй , самый лучший , из всех , что выходили в прокат в последние несколько лет . Несмотря на всю трагичность истории , после просмотра фильм вызывает только светлые чувства , хоть и с ноткой грусти . Очень позитивный , добрый , простой и светлый фильм . Постараюсь успеть сходить ещё разок , пока он в прокате .
31 июля 2016, 11:29 Ответить
Julie Wonders 10 августа 2016, 16:29
Оценка
Фильм на четверочку с минусом. Будучи поклонницей литературного таланта Джоджо Мойес, пошла смотреть фильм именно по этой причине. Книга безусловный шедевр, но фильм...не дотянул. Слишком уж сжат сюжет. Катастрофически. Вышла из кинотеатра с полным ощущением, что фильм закончился, так и не успев начаться, а бесконечные "бровки домиком" главной героини на любую фразу, эмоцию или событие в фильме, скорее, раздражали, чем вызывали симпатию.

Вместе с тем, рецензия, размещенная на сайте киноафиши, слишком уж провальная и необъективная. Заметно, что писал человек, совершенно не читавший произведение. Зачем привлекать к написанию рецензий людей, не разбирающихся в этимологии вопроса?

Фильм неплох, но большей оценки, чем четыре с минусом, увы, не заслужил.
10 августа 2016, 16:29 Ответить
Мария Мироненко 27 октября 2017, 11:50
Согласна с предыдущим отзывом. Сама читала большинство произведений Мойес, и фильмы по книгам смотрела. Нравится то, что актеров подбирают качественно, новые лица - это новые эмоции. Но главная героиня действительно немного бесила своими бровями, на каждую эмоцию они одинаково летали по лбу, да и с мимикой она переборщила... Но такая уж актриса :))
Фильмы по книгам всегда смотреть опасно: если ты не читал, то не до конца поймешь весь смысл, который автор хотел вложить, а если читал, то с фильмом будешь не согласен, ибо не все можно уместить в 90 экранных минут.
Последние сцены для меня были не совсем логичными, несколько месяцев пришлось остывать, чтобы написать что-то объективное :)
В целом, слезливо, сопливо и драматично, но до слез не пробрало: то ли брови не едут, то ли я такая толстокожая...
27 октября 2017, 11:50 Ответить
Роман Анисимов 18 января 2018, 03:11
Оценка
Отличная романтика с не менее выдающейся ужасной концовкой!

Только что посмотрел романтику с Дайнерис из «Игр престолов».

Не ждал от фильма ничего выдающегося, однако был очень приятно удивлен.

При чем не только бровями Кларк, но общей составляющей фильма.

Не буду детально разбирать фильм, расскажу лишь об эмоциональной составляющей.

Фильм реально цепляет.

При чем цепляет два раза:

-трогает начиная с середины

-и уничтожает сам себя в самом конце

Кто бы ни говорил, что грустный конец дополняет произведение, здесь концовка сделана отвратно, неправдоподобно, неуместно пафосно.

Давно не испытывал сведения на нет всего положительного заряда фильма одной лишь концовкой. Но создателя фильма это явно удалось. 5 финальных минут им хватило, чтобы превратить хвалебный положительный отзыв в негодующе-отрицательный!

Смотреть только любителям побомбить! Остальным лучше пройти мимо!
18 января 2018, 03:11 Ответить
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