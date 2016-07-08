Она любит свою семью, платья с сердечками и туфли в горошек. И прически а-ля «лохматая школьница». И улыбаться до ушей без всякой на то причины. И … И, собственно, это всё, что она любит. В общем, она проста, наивна и жизнерадостна. Так что ж еще нужно уважающей себя Золушке?! Ах да, ей нужен принц. С собственным замком и интересной бледностью. Печальный, разочарованный и одинокий. Эдакий Чарльз Гарольд. Сэм Клафлин. Кадр из фильма «До встречи с…
Вместе с тем, рецензия, размещенная на сайте киноафиши, слишком уж провальная и необъективная. Заметно, что писал человек, совершенно не читавший произведение. Зачем привлекать к написанию рецензий людей, не разбирающихся в этимологии вопроса?
Фильм неплох, но большей оценки, чем четыре с минусом, увы, не заслужил.
Фильмы по книгам всегда смотреть опасно: если ты не читал, то не до конца поймешь весь смысл, который автор хотел вложить, а если читал, то с фильмом будешь не согласен, ибо не все можно уместить в 90 экранных минут.
Последние сцены для меня были не совсем логичными, несколько месяцев пришлось остывать, чтобы написать что-то объективное :)
В целом, слезливо, сопливо и драматично, но до слез не пробрало: то ли брови не едут, то ли я такая толстокожая...
Только что посмотрел романтику с Дайнерис из «Игр престолов».
Не ждал от фильма ничего выдающегося, однако был очень приятно удивлен.
При чем не только бровями Кларк, но общей составляющей фильма.
Не буду детально разбирать фильм, расскажу лишь об эмоциональной составляющей.
Фильм реально цепляет.
При чем цепляет два раза:
-трогает начиная с середины
-и уничтожает сам себя в самом конце
Кто бы ни говорил, что грустный конец дополняет произведение, здесь концовка сделана отвратно, неправдоподобно, неуместно пафосно.
Давно не испытывал сведения на нет всего положительного заряда фильма одной лишь концовкой. Но создателя фильма это явно удалось. 5 финальных минут им хватило, чтобы превратить хвалебный положительный отзыв в негодующе-отрицательный!
Смотреть только любителям побомбить! Остальным лучше пройти мимо!
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