[Последние слова]

[Закадровый голос, читающий письмо, которое читает Луиза]

Кларк. К тому времени, когда ты это прочитаешь, пройдет несколько недель. Если ты последуешь инструкциям, будешь в Париже, сидя на одном из тех стульев, которые всегда чуть-чуть кривятся на тротуаре. Надеюсь, там всё ещё солнечно. Через мост справа ты увидишь L'artisan Parfumeur. Тебе стоит попробовать аромат под названием Papiomextrem. Я всегда думал, что он прекрасно будет на тебе пахнуть. Есть несколько вещей, которые я хотел сказать, но не мог, потому что ты бы растрогался и не дал бы мне договорить. Так что вот они. Когда вернёшься домой, Майкл Лоулер даст тебе доступ к банковскому счёту с достаточной суммой, чтобы начать всё заново. Не паникуй. Этого не хватит, чтобы сидеть сложа руки всю жизнь, но это должно подарить тебе свободу, по крайней мере от того маленького городка, который мы оба называем домом. Живи смело, Кларк. Вытягивайся. Не соглашайся на меньшее. Носи эти полосатые штаны с гордостью. Знать, что у тебя ещё есть возможности — это роскошь, знать, что, возможно, я их тебе дал — облегчает мне душу. Вот и всё. Ты навсегда в моём сердце, Кларк. Ты был с первого дня, когда вошёл с своей милой улыбкой, нелепой одеждой, глупыми шутками и полной неспособностью скрыть хоть одно чувство. Не думай обо мне слишком часто. Не хочу, чтобы тебе было грустно. Просто живи хорошо. Просто живи. Я буду идти рядом с тобой на каждом шагу. С любовью, Уилл.