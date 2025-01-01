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Киноафиша Фильмы До встречи с тобой Цитаты из фильма До встречи с тобой

Цитаты из фильма До встречи с тобой

[Последние слова]
Уилл Трейнор [Закадровый голос, читающий письмо, которое читает Луиза] Кларк. К тому времени, когда ты это прочитаешь, пройдет несколько недель. Если ты последуешь инструкциям, будешь в Париже, сидя на одном из тех стульев, которые всегда чуть-чуть кривятся на тротуаре. Надеюсь, там всё ещё солнечно. Через мост справа ты увидишь L'artisan Parfumeur. Тебе стоит попробовать аромат под названием Papiomextrem. Я всегда думал, что он прекрасно будет на тебе пахнуть. Есть несколько вещей, которые я хотел сказать, но не мог, потому что ты бы растрогался и не дал бы мне договорить. Так что вот они. Когда вернёшься домой, Майкл Лоулер даст тебе доступ к банковскому счёту с достаточной суммой, чтобы начать всё заново. Не паникуй. Этого не хватит, чтобы сидеть сложа руки всю жизнь, но это должно подарить тебе свободу, по крайней мере от того маленького городка, который мы оба называем домом. Живи смело, Кларк. Вытягивайся. Не соглашайся на меньшее. Носи эти полосатые штаны с гордостью. Знать, что у тебя ещё есть возможности — это роскошь, знать, что, возможно, я их тебе дал — облегчает мне душу. Вот и всё. Ты навсегда в моём сердце, Кларк. Ты был с первого дня, когда вошёл с своей милой улыбкой, нелепой одеждой, глупыми шутками и полной неспособностью скрыть хоть одно чувство. Не думай обо мне слишком часто. Не хочу, чтобы тебе было грустно. Просто живи хорошо. Просто живи. Я буду идти рядом с тобой на каждом шагу. С любовью, Уилл.
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Will Traynor Ты — практически единственное, что заставляет меня вставать по утрам.
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Will Traynor Живи смело. Выходи за пределы. Не соглашайся на меньшее.
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Lou Clark Я знаю, мы справимся. Я знаю, ты бы не выбрала это сама, но я знаю, что могу сделать тебя счастливой. И всё, что я могу сказать — ты делаешь меня... ты делаешь меня тем, кем я и представить не мог. Ты делаешь меня счастливым, даже когда ты ужасна, я бы предпочёл быть с тобой — даже с той тобой, которую ты считаешь никчёмной — чем с кем-либо другим в мире.
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Will Traynor Я просто хочу быть тем парнем, который сходил на концерт с девушкой в красном платье.
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Will Traynor Мне нужно тебе кое-что сказать.
Lou Clark Я знаю. Я знаю про Швейцарию, я знала уже несколько месяцев. Слушай, я понимаю, что ты бы не выбрал это сам, но я могу сделать тебя счастливым.
Will Traynor Нет.
Lou Clark Что?
Will Traynor Нет, Кларк. Эта жизнь могла бы быть хорошей, но это не моя жизнь, даже близко не моя. Ты никогда меня не видела раньше. Я любил свою жизнь. Я действительно её любил. Я не могу быть тем человеком, который просто это принимает.
Lou Clark Ты даже не даёшь этому шанса, ты не даёшь шанса мне. За эти шесть месяцев я стала совсем другим человеком благодаря тебе.
Will Traynor Я знаю, и поэтому не могу держать тебя привязанной ко мне. Я не хочу, чтобы ты упустила всё то, что может дать тебе кто-то другой. И эгоистично, но я не хочу, чтобы ты когда-нибудь посмотрела на меня и почувствовала хоть каплю сожаления или жалости.
Lou Clark Я никогда бы так не подумала!
Will Traynor Ты не знаешь этого. Я не могу смотреть, как ты ходишь по квартире в своих сумасшедших платьях. Или видеть тебя голой и не иметь возможности... о, Кларк, если бы ты только знала, чего я хочу сделать с тобой прямо сейчас. Я не могу так жить.
Lou Clark Пожалуйста, Уилл! Пожалуйста!
Will Traynor Тсс. Послушай, этот вечер с тобой — это самое прекрасное, что ты могла для меня сделать. Но мне нужно, чтобы на этом всё закончилось. Больше никакой боли, усталости и пробуждений с желанием, чтобы всё уже кончилось. Лучше не станет. Врачи знают это, и я знаю это. Когда мы вернёмся, я поеду в Швейцарию, и я прошу тебя: если ты чувствуешь то, что говоришь — поедешь со мной.
Lou Clark Я думала, я меняю твоё мнение!
Will Traynor Ничто никогда не изменит моего решения. Я обещал родителям шесть месяцев, и я их им отдал.
Lou Clark Нет! Не говори больше ни слова. Ты такой эгоист. Я вырвала у себя сердце на твоих глазах, а ты можешь только говорить «нет». И теперь хочешь, чтобы я пришла и увидела худшее, что только можно представить. Ты хоть понимаешь, что просишь? Хотела бы я никогда не брала эту дурацкую работу. Хотела бы я никогда не встретила тебя.
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Lou Clark Каждый раз, когда я говорю, он смотрит на меня, будто я дура.
Katrina "Treena" Clark Если честно, ты и правда немножко дура.
Lou Clark Да, но он ещё этого не знает.
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Lou Clark Чем ты обычно занимаешься?
Will Traynor Я ничего не делаю, мисс Кларк, просто сижу и как бы существую.
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[в Швейцарии]
Will Traynor Ты останешься?
Lou Clark Столько, сколько захочешь.
[они целуются]
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Lou Clark Знаешь что, Шэрон? Можешь засунуть свой значок премьер-министра себе в расслабленное место для обеда.
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Will Traynor [видит Лу в красном платье] Сними шарф.
Lou Clark Шарф? Почему?
Will Traynor Если собираешься надеть такое платье, Кларк, нужно носить его с уверенностью.
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Camilla Traynor Ваш бывший работодатель говорит, что вы — тёплый, разговорчивый и жизнерадостный человек с большим потенциалом.
Lou Clark Да, я ему заплатила.
[смеётся]
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Lou Clark Я особо ничего не делаю, ладно. Хожу на работу, прихожу домой — и всё.
Will Traynor Вау, твоя жизнь ещё скучнее моей.
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Will Traynor Ты сумасшедший. Вся твоя семья сумасшедшая. И ты ужасный певец. Надеюсь, твой папа был получше.
Lou Clark Я думаю, ты хочешь сказать: «Спасибо, мисс Кларк, что пытались меня развлечь».
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Will Traynor И Патрик, спасибо за
[пауза]
Will Traynor советы по фитнесу.
Patrick Просто помогаю девушке выжать из работы всё по максимуму.
Will Traynor Тебе повезло. Она, конечно, умеет делать водные процедуры в постели.
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Camilla Traynor Итак... Это Луиза Кларк. Нэйтан расскажет тебе про своё оборудование.
Will Traynor Я тут, мама. Не нужно говорить надо мной. Мой *мозг* ещё не парализован.
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Will Traynor Могу я тебя куда-нибудь отвезти?
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Lou Clark Что-то про мужчин?
Will Traynor Да, это французское гей-порно.
[Лу думает, что Уилл говорит серьёзно]
Will Traynor Тебе правда не нравится сарказм, да?
Lou Clark С сарказмом всё нормально. Просто не люблю превосходство.
Will Traynor Тогда ты, должно быть, меня ненавидишь.
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Café customer Сколько в этой?
Lou Clark 170 калорий. Ты же её вчера уже брала.
Café Customer А в этой сколько?
Lou Clark 220. Но если есть стоя, калорий меньше.
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Lou Clark Он меня ненавидит, каждый раз, когда я говорю, он смотрит на меня, будто я дура.
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Lou Clark Я старалась, папа. Я очень старалась. Но у меня не получилось.
Bernard Clark Кто сказал, что у тебя не получилось? Я не уверен, что кто-то в мире смог бы переубедить этого человека, если он что-то задумал. Ты не можешь изменить то, кто люди есть на самом деле.
Lou Clark А что тогда можно сделать?
Bernard Clark Любить их. Никто не мог сделать больше, чем ты. У тебя сердце размером с этот замок, и я люблю тебя за это.
Lou Clark Ты их видел? Мистер Трейнор?
Bernard Clark Они уехали. Сегодня утром.
Lou Clark Папа, я сделала огромную ошибку?
Bernard Clark Позвони им. У тебя ещё есть время.
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Camilla Traynor Речь идёт о полной потере ног и очень ограниченном использовании рук и кистей. Это бы тебя беспокоило?
Lou Clark Не так сильно, как его.
🧡
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[Лу открывает входную дверь]
Patrick 6 миль за 28 минут.
Lou Clark И... с днём рождения, моя девушка.
Patrick Да, с днём рождения.
[Целует её в щёку]
Patrick Извини, я немного опоздал.
Lou Clark О, нет. Всего 28 минут.
🧡
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🥱
Уилл Трейнор [Говорят о том, что пойдут на день рождения Лу] Я приду, если ты хочешь.
[после нескольких сцен. Говорят о том, что пойдут на свадьбу Алисии]
Уилл Трейнор Ты пойдёшь со мной?
Лу Кларк Если хочешь.
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Лу Кларк Не нужно быть таким козлом! Твои друзья получили ху#вое обращение. Ладно, они это заслужили. Я просто пытаюсь делать свою работу как можно лучше. Так что было бы здорово, если бы ты не пытался сделать мою жизнь такой же miserable, как, по-видимому, делаешь со всеми остальными.
Уилл Трейнор А что, если я скажу, что не хочу, чтобы ты здесь была?
Лу Кларк Я не на твоём содержании. Я на содержании твоей матери. Так что, пока она не скажет, что не хочет меня видеть, я остаюсь. Не потому, что ты мне небезразличен или я особенно люблю твою компанию, а потому что мне нужны деньги. Мне реально нужны деньги.
🧡
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🥱
Will Traynor Расскажи мне что-нибудь хорошее.
Lou Clark Я раньше говорил это своему отцу. Но если я расскажу тебе, что он ответил, ты подумаешь, что я сумасшедший.
Will Traynor Этот поезд уже ушёл, Кларк.
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Camilla Traynor [мужу] Я не могу поверить, что ты готов помочь нашему сыну покончить с жизнью.
Stephen Traynor Я предпочту это, чем рисковать, что он снова попытается сделать это в одиночестве. Это не был крик о помощи, Камилла. Он был серьёзен. Ты это знаешь. А так мы можем быть с ним, поддерживать его, любить.
Camilla Traynor [кричит] Он мой сын!
Stephen Traynor Да, он и мой сын тоже! Это его выбор. Это то, чего *он* хочет. Ты знаешь, как сильно он страдает.
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[Когда Лу начинает сбривать бороду Уилла]
Will Traynor Ты серьёзно это собираешься сделать?
Lou Clark Да... я действительно это сделаю.
Will Traynor Моя мама будет в восторге.
Lou Clark Ну что ж, это нас не остановит.
Will Traynor У тебя странное выражение лица. Только не говори, что ты сбрил мне брови.
Lou Clark Только одну.
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Patrick Я купил билеты в кино твоим родителям, а дедушка, кажется, спит в своей комнате.
Lou Clark Ты подкупил моих родителей и посадил дедушку в тюрьму, молодец.
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Will Traynor Интересный выбор обуви.
Lou Clark Патрик говорит, что я в них похожа на лепрекона-драг-квин.
Will Traynor Он просто был вежлив.
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Patrick Ты правда хочешь, чтобы я сидел сложа руки, пока ты улетаешь с другим мужчиной в медовый месяц?
Lou Clark Его ещё одна сиделка тоже приедет.
Patrick О, два парня! Ну что ж, тогда всё в порядке.
🧡
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Lou Clark Ну, тебе надо побриться. Если эта борода ещё подрастёт, я буду выковыривать из неё еду. А потом придётся подать на тебя в суд за моральный ущерб на работе.
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🥱
Lou Clark Зачем я здесь?
Nathan Наверное, чтобы его развеселить.
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Уилл Трейнор Первый поцелуй у меня был на этой крепостной стене.
Лу Кларк Наверное, немножко помогло то, что ты владел замком.
Уилл Трейнор А, может, мне стоило ей сказать. Она бросила меня через неделю ради парня, который работал в местном магазине.
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🥱
Lou Clark Ладно, Уилл, тебе лучше не двигаться, пока я это не уберу, потому что я даже не представляю, что бы я сделала, если бы у тебя лопнула шина.
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Will Traynor Концерт ветра.
Lou Clark Меня заверили, что там без пукания.
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Will Traynor Ты выглядишь как сумасшедшая. Странно веселая сумасшедшая.
🧡
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🥱
Mary Rawlinson О, Боже! Надо ввести закон против англичан на танцполах.
🧡
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🥱
Will Traynor Как ты вообще очутился в этом кафе?
Lou Clark Трина поспорила, что я не смогу найти работу за сутки. Я доказала, что она ошибается.
🧡
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🥺
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🥱
Will Traynor Ты не понимаешь, Кларк. Я хочу быть в Париже самим собой. Старым собой. Чтобы красивые француженки кидали мне взгляды.
Lou Clark Это может быть поводом ждать с нетерпением.
Will Traynor Если я сейчас закрою глаза, я точно знаю, каково это — быть на той маленькой площади. Я помню каждое ощущение. Я не хочу, чтобы эти воспоминания стерлись из-за борьбы, чтобы сесть за стол, водителей такси, которые отказываются меня везти, и моего аккумулятора для кресла, который не заряжается от французской розетки.
🧡
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🥱
Мэри Роуллинсон [На свадебной вечеринке, поглядывая на свой напиток] Это немного удручает. Но всё равно, такие вещи трезвым не делаются.
Лу Кларк О, нет, подождите, а в этом есть алкоголь?
Мэри Роуллинсон Абсолютно, дорогая. И я настоятельно рекомендую тебе напиться как следует.
🧡
👏
🥺
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🥱
Josie Clarke [молитва перед ужином] Дорогой Господь, спасибо за пищу, которую мы едим, и за тех, кто с нами рядом. Спасибо за возможности, которые Ты нам даёшь, и за силы встречать испытания на нашем пути. Аминь.
🧡
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🥱
Rupert Бэйнс, ты когда-нибудь с ним сталкивался?
Will Traynor Нет.
Rupert Страшила. Настоящий монстр. Большую часть дней я едва могу сдвинуться с места.
[Уилл поднимает брови. Руперт неловко пьёт чай]
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🥱
Stephen Traynor Если Луиза сможет придумать что-то, что Уилл сможет и захочет сделать, значит, это только к лучшему. Спорт, концерты... Я бы с удовольствием увидел, как он делает хоть что-то из этого.
Camilla Traynor Ладно, ладно. Луиза, если ты составишь расписание, я посмотрю, смогу ли что-то переставить в своём графике.
Stephen Traynor Нет. Пусть он сделает это сам. Уилл должен иметь возможность почувствовать себя мужчиной.
🧡
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Mary Rawlinson Ах да, молодой Уилл. Он был её шансом, понимаешь. Единственный из всей этой своры, кто хоть чего-то стоил. Ужасная потеря.
Lou Clark Ну, он не мёртв.
Mary Rawlinson Нет. Я имела в виду для неё, а не для него.
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Camilla Traynor Он дал мне шесть месяцев. Мы всё ещё можем его переубедить.
Stephen Traynor А ты думаешь, что красивая официантка в этом поможет?
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Will Traynor Знаешь, что я вижу, когда смотрю на тебя?
Lou Clark Не говори «потенциал».
Will Traynor Потенциал... Тебе нужно расширять горизонты, Кларк. Жизнь у тебя всего одна. Твоя обязанность — прожить её на полную.
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Josie Clarke Местный молодой предприниматель года два года подряд.
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Will Traynor Откуда у тебя такие экзотические вкусы?
Lou Clark Что ты под этим имеешь в виду?
Will Traynor Это не могло появиться здесь.
Lou Clark Почему нет?
Will Traynor Потому что это такое место, куда люди приходят, когда устали по-настоящему жить. Здесь люди думают, что волнение — это новая табличка "Пожалуйста, тише" в библиотеке. А ты должна быть там, заявлять о себе всему миру. Показывать свои лепреконские туфли подозрительным типам.
Lou Clark Мне нравится моя жизнь.
Will Traynor Тебе нравится всё.
Lou Clark Мне здесь хорошо.
Will Traynor Ну, тебе не должно быть хорошо.
Lou Clark А, значит, ты хочешь, чтобы я была как другие девчонки, которых ты знаешь? Поехала в Лондон, вышла замуж за кого-то вроде Руперта.
Will Traynor Кажется, он занят.
Lou Clark И при этом забыть, что он через пять лет п***т с секретаршей. И на званых ужинах гадить на него, зная, что он не уйдёт, потому что боится алиментов. И заниматься сексом раз в полтора месяца, слушая, как он бесконечно восхищается детьми, при этом ничего не делая для них. И иметь идеальную причёску, но с таким зажатым лицом от того, что никогда не говоришь, что на самом деле думаешь. И заболеть безумным пилатесом, завести собаку или лошадь, и влюбиться в инструктора по верховой езде. И смотреть, как муж начинает бегать по утрам после сорока и покупает Харлей. И знать, что каждый день он идёт в офис, смотрит на молодых парней и чувствует себя каким-то лохом! А потом всё равно уйти от него и вернуться сюда, чтобы дать детям счастливое детство.
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Alicia Знаешь, помочь можно только тому, кто действительно хочет, чтобы ему помогли.
🧡
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Lou Clark Мне очень-очень-очень нравились полосатые колготки.
Will Traynor Так что же случилось с этими прекрасными полосатыми колготками из Веллингтона?
Lou Clark Фу. Я из них выросла. Это было больно. И такие колготки больше не делают. По крайней мере, для взрослых женщин.
Will Traynor [игриво саркастично] Странно, да?
Lou Clark О, можешь смеяться! А ты когда-нибудь так сильно любил что-то?
Will Traynor [долгая пауза] Да. Да, любил.
🧡
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Will Traynor [говорит о Фредди Фостере, который только что ушёл] Он хороший парень. Ты ему нравишься.
Lou Clark [смеётся] Ему нужны очки.
🧡
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Will Traynor Когда я был ребенком, это было мое любимое место на свете.
Lou Clark Ты тут ходила и притворялась, что ты воинственный принц?
Will Traynor Даже украл меч с одной из экспозиций. Тяжеленный.
Lou Clark Думаю, это всё еще мое любимое место.
Will Traynor Потому что ты нигде не была.
Lou Clark О... А где лучше, чем тут? Валь-д'Изер?
Will Traynor Париж. Площадь Дофин, прямо у моста Пон-Нёф. Сидишь в кафе, пьешь крепкий кофе и ешь теплый круассан с несоленым маслом и клубничным джемом.
Lou Clark Тогда поехали! Мы сейчас же можем сесть на Евростар.
Will Traynor Нет.
Lou Clark Но ты же только что сказал...
Will Traynor Ты не понимаешь, Кларк. Я хочу быть в Париже самим собой. Старым собой. Чтобы красивые француженки кидали на меня взгляды.
Lou Clark Это может быть тем, чего стоит ждать.
Will Traynor Если я сейчас закрою глаза, я точно знаю, каково это — быть на той маленькой площади. Я помню каждое ощущение. Не хочу, чтобы эти воспоминания стерлись из-за борьбы за место за столом, таксистов, которые отказываются меня везти, и моей инвалидной коляски, которая не заряжается от французской розетки.
🧡
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🥱
Syed Последние две недели мы попробовали поработать на птицефабрике...
Lou Clark Мне до сих пор снятся кошмары с этими внутренностями.
Syed Мы попробовали работу косметолога
Lou Clark Оказывается, горячий воск — не мой друг.
Syed У меня для тебя всё меньше вариантов, Луиза.
Lou Clark Саед, пожалуйста! Я возьму что угодно.
Syed О! Вот это новинка. Недалеко от твоего дома. Но тебе, возможно, придётся изменить гардероб для этой работы. Уход и общение с инвалидом.
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