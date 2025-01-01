Уилл Трейнор[Закадровый голос, читающий письмо, которое читает Луиза]Кларк. К тому времени, когда ты это прочитаешь, пройдет несколько недель. Если ты последуешь инструкциям, будешь в Париже, сидя на одном из тех стульев, которые всегда чуть-чуть кривятся на тротуаре. Надеюсь, там всё ещё солнечно. Через мост справа ты увидишь L'artisan Parfumeur. Тебе стоит попробовать аромат под названием Papiomextrem. Я всегда думал, что он прекрасно будет на тебе пахнуть. Есть несколько вещей, которые я хотел сказать, но не мог, потому что ты бы растрогался и не дал бы мне договорить. Так что вот они. Когда вернёшься домой, Майкл Лоулер даст тебе доступ к банковскому счёту с достаточной суммой, чтобы начать всё заново. Не паникуй. Этого не хватит, чтобы сидеть сложа руки всю жизнь, но это должно подарить тебе свободу, по крайней мере от того маленького городка, который мы оба называем домом. Живи смело, Кларк. Вытягивайся. Не соглашайся на меньшее. Носи эти полосатые штаны с гордостью. Знать, что у тебя ещё есть возможности — это роскошь, знать, что, возможно, я их тебе дал — облегчает мне душу. Вот и всё. Ты навсегда в моём сердце, Кларк. Ты был с первого дня, когда вошёл с своей милой улыбкой, нелепой одеждой, глупыми шутками и полной неспособностью скрыть хоть одно чувство. Не думай обо мне слишком часто. Не хочу, чтобы тебе было грустно. Просто живи хорошо. Просто живи. Я буду идти рядом с тобой на каждом шагу. С любовью, Уилл.
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Will TraynorТы — практически единственное, что заставляет меня вставать по утрам.
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Will TraynorЖиви смело. Выходи за пределы. Не соглашайся на меньшее.
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Lou ClarkЯ знаю, мы справимся. Я знаю, ты бы не выбрала это сама, но я знаю, что могу сделать тебя счастливой. И всё, что я могу сказать — ты делаешь меня... ты делаешь меня тем, кем я и представить не мог. Ты делаешь меня счастливым, даже когда ты ужасна, я бы предпочёл быть с тобой — даже с той тобой, которую ты считаешь никчёмной — чем с кем-либо другим в мире.
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Will TraynorЯ просто хочу быть тем парнем, который сходил на концерт с девушкой в красном платье.
Will TraynorНет, Кларк. Эта жизнь могла бы быть хорошей, но это не моя жизнь, даже близко не моя. Ты никогда меня не видела раньше. Я любил свою жизнь. Я действительно её любил. Я не могу быть тем человеком, который просто это принимает.
Lou ClarkТы даже не даёшь этому шанса, ты не даёшь шанса мне. За эти шесть месяцев я стала совсем другим человеком благодаря тебе.
Will TraynorЯ знаю, и поэтому не могу держать тебя привязанной ко мне. Я не хочу, чтобы ты упустила всё то, что может дать тебе кто-то другой. И эгоистично, но я не хочу, чтобы ты когда-нибудь посмотрела на меня и почувствовала хоть каплю сожаления или жалости.
Will TraynorТы не знаешь этого. Я не могу смотреть, как ты ходишь по квартире в своих сумасшедших платьях. Или видеть тебя голой и не иметь возможности... о, Кларк, если бы ты только знала, чего я хочу сделать с тобой прямо сейчас. Я не могу так жить.
Will TraynorТсс. Послушай, этот вечер с тобой — это самое прекрасное, что ты могла для меня сделать. Но мне нужно, чтобы на этом всё закончилось. Больше никакой боли, усталости и пробуждений с желанием, чтобы всё уже кончилось. Лучше не станет. Врачи знают это, и я знаю это. Когда мы вернёмся, я поеду в Швейцарию, и я прошу тебя: если ты чувствуешь то, что говоришь — поедешь со мной.
Will TraynorНичто никогда не изменит моего решения. Я обещал родителям шесть месяцев, и я их им отдал.
Lou ClarkНет! Не говори больше ни слова. Ты такой эгоист. Я вырвала у себя сердце на твоих глазах, а ты можешь только говорить «нет». И теперь хочешь, чтобы я пришла и увидела худшее, что только можно представить. Ты хоть понимаешь, что просишь? Хотела бы я никогда не брала эту дурацкую работу. Хотела бы я никогда не встретила тебя.
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Lou ClarkКаждый раз, когда я говорю, он смотрит на меня, будто я дура.
Лу КларкНе нужно быть таким козлом! Твои друзья получили ху#вое обращение. Ладно, они это заслужили. Я просто пытаюсь делать свою работу как можно лучше. Так что было бы здорово, если бы ты не пытался сделать мою жизнь такой же miserable, как, по-видимому, делаешь со всеми остальными.
Уилл ТрейнорА что, если я скажу, что не хочу, чтобы ты здесь была?
Лу КларкЯ не на твоём содержании. Я на содержании твоей матери. Так что, пока она не скажет, что не хочет меня видеть, я остаюсь. Не потому, что ты мне небезразличен или я особенно люблю твою компанию, а потому что мне нужны деньги. Мне реально нужны деньги.
Camilla Traynor[мужу]Я не могу поверить, что ты готов помочь нашему сыну покончить с жизнью.
Stephen TraynorЯ предпочту это, чем рисковать, что он снова попытается сделать это в одиночестве. Это не был крик о помощи, Камилла. Он был серьёзен. Ты это знаешь. А так мы можем быть с ним, поддерживать его, любить.
Lou ClarkТрина поспорила, что я не смогу найти работу за сутки. Я доказала, что она ошибается.
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Will TraynorТы не понимаешь, Кларк. Я хочу быть в Париже самим собой. Старым собой. Чтобы красивые француженки кидали мне взгляды.
Lou ClarkЭто может быть поводом ждать с нетерпением.
Will TraynorЕсли я сейчас закрою глаза, я точно знаю, каково это — быть на той маленькой площади. Я помню каждое ощущение. Я не хочу, чтобы эти воспоминания стерлись из-за борьбы, чтобы сесть за стол, водителей такси, которые отказываются меня везти, и моего аккумулятора для кресла, который не заряжается от французской розетки.
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Мэри Роуллинсон[На свадебной вечеринке, поглядывая на свой напиток]Это немного удручает. Но всё равно, такие вещи трезвым не делаются.
Лу КларкО, нет, подождите, а в этом есть алкоголь?
Мэри РоуллинсонАбсолютно, дорогая. И я настоятельно рекомендую тебе напиться как следует.
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Josie Clarke[молитва перед ужином]Дорогой Господь, спасибо за пищу, которую мы едим, и за тех, кто с нами рядом. Спасибо за возможности, которые Ты нам даёшь, и за силы встречать испытания на нашем пути. Аминь.
Will TraynorПотому что это такое место, куда люди приходят, когда устали по-настоящему жить. Здесь люди думают, что волнение — это новая табличка "Пожалуйста, тише" в библиотеке. А ты должна быть там, заявлять о себе всему миру. Показывать свои лепреконские туфли подозрительным типам.
Lou ClarkИ при этом забыть, что он через пять лет п***т с секретаршей. И на званых ужинах гадить на него, зная, что он не уйдёт, потому что боится алиментов. И заниматься сексом раз в полтора месяца, слушая, как он бесконечно восхищается детьми, при этом ничего не делая для них. И иметь идеальную причёску, но с таким зажатым лицом от того, что никогда не говоришь, что на самом деле думаешь. И заболеть безумным пилатесом, завести собаку или лошадь, и влюбиться в инструктора по верховой езде. И смотреть, как муж начинает бегать по утрам после сорока и покупает Харлей. И знать, что каждый день он идёт в офис, смотрит на молодых парней и чувствует себя каким-то лохом! А потом всё равно уйти от него и вернуться сюда, чтобы дать детям счастливое детство.
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AliciaЗнаешь, помочь можно только тому, кто действительно хочет, чтобы ему помогли.
Will TraynorЕсли я сейчас закрою глаза, я точно знаю, каково это — быть на той маленькой площади. Я помню каждое ощущение. Не хочу, чтобы эти воспоминания стерлись из-за борьбы за место за столом, таксистов, которые отказываются меня везти, и моей инвалидной коляски, которая не заряжается от французской розетки.
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SyedПоследние две недели мы попробовали поработать на птицефабрике...
Lou ClarkМне до сих пор снятся кошмары с этими внутренностями.