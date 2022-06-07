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Дженна Коулман

Jenna Coleman
Дженна Коулман
Дженна Коулман Jenna Coleman
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Дата рождения
27 апреля 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Блэкпул, Англия, Великобритания
Рост
157 см
Личные связи
Ричард Мэдден
Ричард Мэдден
были в отношениях с 2011 по 2016
Биография Дженны Коулман

Дженна-Луиза Коулман родилась 27 апреля 1986 года в Блэкпуле в Великобритании. Она заинтересовалась актёрским ремеслом еще в школе, вступив в театральную труппу In Yer Space. Юная актриса привлекала внимание своим талантом и харизмой, с успехом выступая на многих сценах Англии. Она отклонила предложение об изучении английской литературы в  Йоркском Университете ради продолжения актёрской карьеры.

Широкую популярность принесла молодой актрисе роль в многосерийной мелодраме «Ферма Эммердейл», в которой она начала сниматься в 2005 году. Дженна с успехом исполняла роль Жасмин Томас на протяжении трех лет, став одной из самых известных молодых актрис Англии. В 2011 году Дженна дебютировал в большом кино, исполнив роль Конни в фантастическом боевике «Первый мститель».

С 2011 года Дженна состояла в отношениях с британским актёром Ричардом Мэдденом, которые продлились около пяти лет. В 2016 году актриса вышла в свет со своим новым бойфрендом, актёром Томом Хьюзом, с которым познакомилась на съемках сериала «Танцы на грани». В сериале 2016 года «Виктория» актёры сыграли супругов. Этот проект стал важным для карьеры Дженны, так как смог показать ее талант во всем многообразии и доказал, что актриса может играть как комедийные, так и драматические роли. В 2018 году Коулман была задействована в постановке театра «Олд Вик». Она продолжает активно развивать свою актёрскую карьеру, стараясь быть востребованной как в кино и на телевидении, так и на театральной сцене.

Интересные факты о Дженне Коулман
  • В свободное время актриса любит заниматься верховой ездой и йогой, а также бегать.
  • Своё имя актриса получила в честь персонажа сериала 1980-х годов «Даллас».
  • Роль мечты для актрисы — девушка Бонда.
  • Актриса сократила своё имя до Дженны, так как никто, кроме мамы, по ее признанию, не называл ее полным именем.
  • Дженна близкий друг актёра Питера Капальди, с которым они вместе снимались в сериале «Доктор Кто».
  • В 2010 году актриса озвучила персонажа японской видеоигры Xenoblade Chronicles.
  • Дженна активно принимает участие в благотворительности, сотрудничая с фондами One to one и Place2Be.
Фильмография Дженны Коулман
До встречи с тобой
До встречи с тобой
мелодрама 2016, США
8.0
Доктор Кто: Глубокий вдох
Доктор Кто: Глубокий вдох
фантастика 2014, Великобритания
0.0
День Доктора
День Доктора
приключения, драма, фантастика 2013, Великобритания
8.0
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Ричард Мэдден
Ричард Мэдден Richard Madden
были в отношениях с 2011 по 2016
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