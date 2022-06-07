Дженна-Луиза Коулман родилась 27 апреля 1986 года в Блэкпуле в Великобритании. Она заинтересовалась актёрским ремеслом еще в школе, вступив в театральную труппу In Yer Space. Юная актриса привлекала внимание своим талантом и харизмой, с успехом выступая на многих сценах Англии. Она отклонила предложение об изучении английской литературы в Йоркском Университете ради продолжения актёрской карьеры.

Широкую популярность принесла молодой актрисе роль в многосерийной мелодраме «Ферма Эммердейл», в которой она начала сниматься в 2005 году. Дженна с успехом исполняла роль Жасмин Томас на протяжении трех лет, став одной из самых известных молодых актрис Англии. В 2011 году Дженна дебютировал в большом кино, исполнив роль Конни в фантастическом боевике «Первый мститель».

С 2011 года Дженна состояла в отношениях с британским актёром Ричардом Мэдденом, которые продлились около пяти лет. В 2016 году актриса вышла в свет со своим новым бойфрендом, актёром Томом Хьюзом, с которым познакомилась на съемках сериала «Танцы на грани». В сериале 2016 года «Виктория» актёры сыграли супругов. Этот проект стал важным для карьеры Дженны, так как смог показать ее талант во всем многообразии и доказал, что актриса может играть как комедийные, так и драматические роли. В 2018 году Коулман была задействована в постановке театра «Олд Вик». Она продолжает активно развивать свою актёрскую карьеру, стараясь быть востребованной как в кино и на телевидении, так и на театральной сцене.