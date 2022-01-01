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Фильмы про иммиграцию

Все 33 Онлайн
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Гудбай, Америка!
Гудбай, Америка!
7.0
комедия, драма
2020, Россия
Гости на вилле
Гости на вилле
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6.0
драма, триллер
2020, Италия
Невезучий
Невезучий
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5.0
комедия, семейный
2020, Италия
Солнце тоже звезда
Солнце тоже звезда
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5.0
драма
2019, США
Синонимы
Синонимы
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6.0
драма
2019, Франция / Германия / Израиль
Шахматист
Шахматист
7.0
драма, комедия, биография
2019, Франция
Итальянец
Итальянец
5.0
комедия, мелодрама
2019, Италия
Ночной конвой
Ночной конвой
4.0
триллер, драма
2019, Франция
Все оттенки Токио
Все оттенки Токио
3.0
драма, триллер
2019, США / Япония
Голоса за кадром
Голоса за кадром
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7.0
драма, мелодрама, комедия
2019, Израиль
Жёлтая роза
Жёлтая роза
6.0
драма, музыка
2019, Филиппины / США
Звезды
Звезды
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6.0
комедия, драма
2018, Россия
Айка
Айка
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5.0
драма
2018, Россия / Германия / Польша / Китай / Казахстан
Into_нация большой Одессы
Into_нация большой Одессы
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4.0
документальный
2018, Россия / Украина
Святая Джуди
Святая Джуди
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6.0
драма
2018, США
Хэппи-энд
Хэппи-энд
6.0
драма, комедия
2017, Франция / Германия / Австрия
Все святые
Все святые
6.0
драма
2017, США
Море в огне
Море в огне
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6.0
документальный
2016, Италия
Пограничный картель
Пограничный картель
6.0
боевик, триллер, криминал, драма
2016, Мексика
Дипан
Дипан
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7.0
криминал, драма
2015, США
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Переезд в другую страну на ПМЖ – нелегкое испытание. Особенно если в прежней жить уже невозможно и пребывание на родине связано с травмирующими событиями: дурными воспоминаниями, разоренным жильем, могилами родных, непосредственной угрозой жизни…

Пять лучших фильмов про иммиграцию

Но люди делают это – перебираются в новые места, осваивают иностранный язык, обретают дом, заводят друзей. Даже самый успешный путь связан с трудностями, но человек справится – если есть хоть капля поддержки…

«Хорошая ложь», 2014 (Кения)

Судьбы компании детей из одной семьи, бежавших от гражданской войны в Судане, меняются, когда им удается выиграть в лотерею переезд в Америку. Неравнодушные люди помогают им устроиться на новом месте, но их беспокоит судьба их брата Тео, пойманного вражескими солдатами. Им хочется воссоединиться с ним – на родине жизнь стоит слишком мало...

Во время съемок Риз Уизерспун, игравшую агента по трудоустройству Кэрри Дэвис, арестовали за вполне реальное хулиганство в Атланте, Джорджия. Она вступила в конфликт с полицией, остановившей авто с ее нетрезвым мужем за рулем.

«Под солнцем Тосканы», 2003 (США)

Фрэнсис в депрессии – рассталась с мужем, облажалась на работе. Попытка пожить в жилище для таких же отчаявшихся, как она, ввергает ее в еще больший мрак: там рыдания за стенкой! Подруга дарит ей путевку в Италию, и там она неожиданно для себя покупает старое тосканское поместье, где поначалу оказывается в полном одиночестве...

Когда птичка гадит покупательнице на голову, пожилой владелец недвижимости восклицает: «Grazie, Santo Francesco!» Он благодарит св. Франциска из Ассизи – покровителя животных, особенно неравнодушен святой был к птицам.

«Бруклин», 2015 (Великобритания)

1952 год. Молоденькая ирландка Эйлиш Лэйси переезжает в Нью-Йорк – в родном городишке ей не найти приличной работы, там нет перспектив. Но и в «стране безграничных возможностей» ей пока тяжело: она тоскует. Но постепенно новая жизнь затягивает ее, у нее возникает роман с другим чужаком на этой земле – итальянцем Тони, но дома случается беда, и девушке необходимо срочно вернуться...

Сирша Ронан (Эйлиш) сидела на маникюре в Дублине, когда узнала, что получила номинацию на «Золотой глобус». От радости она напоила весь салон шампанским.

«Голоса за кадром», 2019 (Израиль)

Супружеская пара пожилых актеров дубляжа, блестяще работавшая в СССР, после его развала и начала перестройки уезжает в Землю обетованную. Но их таланты оказываются там совершенно невостребованными. Супруги безуспешно ходят по собеседованиям, пока Раисе не предлагают вакансию. Она должна оказывать интим-услуги по телефону!

Чету Френкель играют русские – Марина Белкина и Владимир Фридман. Российская премьера состоялась 10 октября 2020 года, в рамках 19-го Фестиваля израильского кино в Москве, в кинотеатре «Пионер». На цифровых платформах лента появилась 3 ноября того же года.

«Дипан», 2015 (Франция)

Вояка из группировки «Тамильские тигры», предчувствуя поражение в войне в Шри-Ланке, решает бежать в Париж. Он потерял семью, но подбирает двух оставшихся без крова незнакомок – женщину и ее дочь. На новом месте они будут выдавать себя за супругов с ребенком – иначе не получить политическое убежище.

Джесутасан Антонитасан (Дипан) играет собственную биографию – он был маленьким солдатом в том вооруженном конфликте. Сейчас он писатель и общественный активист. Ведущие актрисы Калиеасвари Сринивасан и Клодин Винаситамбу никогда раньше не снимались в кино.

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