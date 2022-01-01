Переезд в другую страну на ПМЖ – нелегкое испытание. Особенно если в прежней жить уже невозможно и пребывание на родине связано с травмирующими событиями: дурными воспоминаниями, разоренным жильем, могилами родных, непосредственной угрозой жизни…

Пять лучших фильмов про иммиграцию

Но люди делают это – перебираются в новые места, осваивают иностранный язык, обретают дом, заводят друзей. Даже самый успешный путь связан с трудностями, но человек справится – если есть хоть капля поддержки…

«Хорошая ложь», 2014 (Кения)

Судьбы компании детей из одной семьи, бежавших от гражданской войны в Судане, меняются, когда им удается выиграть в лотерею переезд в Америку. Неравнодушные люди помогают им устроиться на новом месте, но их беспокоит судьба их брата Тео, пойманного вражескими солдатами. Им хочется воссоединиться с ним – на родине жизнь стоит слишком мало...

Во время съемок Риз Уизерспун, игравшую агента по трудоустройству Кэрри Дэвис, арестовали за вполне реальное хулиганство в Атланте, Джорджия. Она вступила в конфликт с полицией, остановившей авто с ее нетрезвым мужем за рулем.

«Под солнцем Тосканы», 2003 (США)

Фрэнсис в депрессии – рассталась с мужем, облажалась на работе. Попытка пожить в жилище для таких же отчаявшихся, как она, ввергает ее в еще больший мрак: там рыдания за стенкой! Подруга дарит ей путевку в Италию, и там она неожиданно для себя покупает старое тосканское поместье, где поначалу оказывается в полном одиночестве...

Когда птичка гадит покупательнице на голову, пожилой владелец недвижимости восклицает: «Grazie, Santo Francesco!» Он благодарит св. Франциска из Ассизи – покровителя животных, особенно неравнодушен святой был к птицам.

«Бруклин», 2015 (Великобритания)

1952 год. Молоденькая ирландка Эйлиш Лэйси переезжает в Нью-Йорк – в родном городишке ей не найти приличной работы, там нет перспектив. Но и в «стране безграничных возможностей» ей пока тяжело: она тоскует. Но постепенно новая жизнь затягивает ее, у нее возникает роман с другим чужаком на этой земле – итальянцем Тони, но дома случается беда, и девушке необходимо срочно вернуться...

Сирша Ронан (Эйлиш) сидела на маникюре в Дублине, когда узнала, что получила номинацию на «Золотой глобус». От радости она напоила весь салон шампанским.

«Голоса за кадром», 2019 (Израиль)

Супружеская пара пожилых актеров дубляжа, блестяще работавшая в СССР, после его развала и начала перестройки уезжает в Землю обетованную. Но их таланты оказываются там совершенно невостребованными. Супруги безуспешно ходят по собеседованиям, пока Раисе не предлагают вакансию. Она должна оказывать интим-услуги по телефону!

Чету Френкель играют русские – Марина Белкина и Владимир Фридман. Российская премьера состоялась 10 октября 2020 года, в рамках 19-го Фестиваля израильского кино в Москве, в кинотеатре «Пионер». На цифровых платформах лента появилась 3 ноября того же года.

«Дипан», 2015 (Франция)

Вояка из группировки «Тамильские тигры», предчувствуя поражение в войне в Шри-Ланке, решает бежать в Париж. Он потерял семью, но подбирает двух оставшихся без крова незнакомок – женщину и ее дочь. На новом месте они будут выдавать себя за супругов с ребенком – иначе не получить политическое убежище.