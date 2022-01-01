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Бруклин Бруклин
Киноафиша Фильмы Бруклин Бруклин, 2015: актеры и роли
Brooklyn Бруклин 2015 / Ирландия / Великобритания / Канада
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Бруклин, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Краули Джон Краули John Crowley
В ролях
Сирша Ронан Сирша Ронан Saoirse Ronan Эмори Коэн Эмори Коэн Emory Cohen Донал Глисон Донал Глисон Domhnall Gleeson Джим Бродбент Джим Бродбент Jim Broadbent Джули Уолтерс Джули Уолтерс Julie Walters Эмили Бетт Рикардс Эмили Бетт Рикардс Emily Bett Rickards Нора-Джейн Нун Nora-Jane Noone Ева Бертистл Eva Birthistle Джессика Паре Джессика Паре Jessica Pare
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