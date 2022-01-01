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Джессика Паре

Jessica Pare
Джессика Паре
Джессика Паре Jessica Pare
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Дата рождения
5 декабря 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Биография Джессика Паре

Родилась 5 декабря 1980 года. Монреаль, Квебек, Канада.

Фильмография Джессика Паре
Любовь, страх и ненависть
Любовь, страх и ненависть
драма 2020, Канада / Ирландия
6.0
Другая сторона свадьбы
Другая сторона свадьбы
драма, комедия 2017, Канада
4.0
Бруклин
Бруклин
мелодрама, драма 2015, Ирландия / Великобритания / Канада
7.0
На паузе
На паузе
комедия, мелодрама 2014, Ирландия
5.0
Джек и Джилл: любовь на чемоданах
Джек и Джилл: любовь на чемоданах
мелодрама, комедия 2009, Канада / Франция
7.0
Глоток
Глоток
мюзикл, ужасы, комедия 2009, Канада
6.0
Одержимость
Одержимость
драма, триллер, мелодрама 2004, США
7.0
Вас не догонят
Вас не догонят
мелодрама, драма 2001, Канада
7.0
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