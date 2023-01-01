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Бруклин
Награды и номинации фильма Бруклин
Brooklyn
Бруклин
2015 / Ирландия / Великобритания / Канада
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7.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Награды и номинации фильма Бруклин
Вся информация о фильме
BAFTA 2016
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший грим/прически
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2016
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
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