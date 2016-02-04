«Бруклин»: Рецензия Киноафиши

У каждого человека в сердце есть некий ностальгический тайник, предназначенный специально для чувств по отношению к месту, в котором он родился и вырос. Тем не менее большинство с огромной охотой покидает родные края и чаще всего не возвращается обратно. Возможно, это обосновано природной тягой к переменам или же стремлением к счастью, которое не любой сумеет отыскать рядом. Эллис Лэйси провела 19 лет в Ирландии, однако крепких связей с чем-либо, кроме семьи, она так и не выстроила. Поэтому старшая сестра не только устраивает ей переезд в Америку, но и соглашается заботиться о матери, пока это будет необходимо. Таким образом, Эллис отправляется в путешествие, которое изменит её жизнь навсегда.

Джон Краули, у которого главными героями всегда были мужчины, в этот раз в центр повествования помещает прекрасную девочку. При содействии Ника Хорнби, чей писательский талант не требует подтверждения, режиссёр снимает идеальный во всех отношениях фильм. Под каким углом на него не посмотришь, видишь отполированный до совершенства эталон киноискусства. В первую очередь, он покушается на внимание зрителя безукоризненной визуальной постановкой. Если бы пришлось выбирать одно слово, которым можно описать «Бруклин», это было бы слово «аккуратный». Каждый кадр выстроен с явно проглядываемой щепетильностью и вниманием к деталям. Мягкие тона чередуются с яркими и пастельными, крупные планы сменяются дальними, и всё это действо сопровождается безупречными костюмами и гримом, передавая настроение и быт 50-х в совершенно обворожительной манере. Элегантность своими импульсами рассекает буквально всё и достигает максимального предела. Картина мастерски работает с чувственным восприятием и заставляет подмечать красоту во всех её проявлениях.

Возможно, если бы Руни Мара не выбыла из проекта, лента вышла бы неплохой. Однако Сирша Ронан заблистала с такой невероятной силой, что на её месте сложно представить кого-то другого. Поначалу кажется, что перед вами та самая девочка из последнего фильма Уэса Андерсона. За исключением родимого пятна, она переняла от предыдущей героини работу в лавке, скромность, воспитанность и даже влюблённость в экзотического иностранца. Но это лишь невольно всплывающие в памяти отголоски, на деле же она раскрывается совершенно с других ракурсов. Её душа и сущность обнажаются перед зрителями, демонстрируя самого настоящего человека. Она точно так же боится перемен, точно так же не умеет скрывать эмоции от окружающих, точно так же делает выбор и, наконец, точно так же может отравиться и опорожнить кишечник в первое же попавшееся ведро. Безусловно, на данный момент это лучшее перевоплощение Ронан, хотя и остальные актёры не поблекли на её фоне, а, напротив, подчеркнули выдающийся образ.

Что же касается самой истории, то она окажется близка тысячам людей по всему миру, потому что когда-то они проделали тот же самый путь. Они оставили свои родные города и отреклись от привычного порядка вещей ради того, чтобы найти себя в другом, новом месте. Тем более практически каждый был когда-то выброшен во взрослую, кажущуюся одинокой жизнь, где ты можешь рассчитывать исключительно на себя и самостоятельно решать, какими инструментами своей личности ты будешь пользоваться. Это также фильм о человеческой чуждости, которая может проявляться везде и во всём. Это касается и ощущения себя в новой стране, и принадлежности к другой национальности, и взаимоотношений с вынужденным окружением. От этого никуда не деться, чувство одиночества всю жизнь преследует человека, именно поэтому он влюбляется, чтобы получить хоть крупицу возможности быть понятым. Любовь спасла и главную героиню, в результате чего тоска от разлуки с близкими людьми и родной страной сменилась счастьем. Но прошлое неминуемо следует по пятам и пытается затянуть в свои сети, предлагая легко достигаемый комфорт и уют. Поэтому далеко не все справляются с его пагубным влиянием и склоняются перед ним на колени. В результате главную героиню засасывает в любовный треугольник с прошлым и настоящим в лице Ирландии и США, и это противостояние достигает к финалу эмоционального накала и заставляет направить взор вглубь самого себя. Искали повод переосмыслить некоторые аспекты вашей жизни? Он находится прямо перед вами. Ко всему прочему решение показывать фильм на языке оригинала с субтитрами оказалось выигрышным для всех любителей улавливать сладкие нотки в разнообразных акцентах.

Трошина Олеся