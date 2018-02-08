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Поженившись, молодая чета Греев души друг в дружке не чает, путешествует по Европе, отдыхает на морях-океанах, а после возвращения домой попадает под чье-то пристальное внимание. Кристиан тут же обеспечивает всю семью охраной, что не мешает бывшему шефу Анастейши привести свой план в действие и, даже оказавшись за решеткой, терроризировать сладкую парочку. Они как могут отвлекаются от проблем. И на выходные из города уезжают, и покупают дорогостоящие безделушки, а еще иногда вспоминают про…