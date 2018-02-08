Поженившись, молодая чета Греев души друг в дружке не чает, путешествует по Европе, отдыхает на морях-океанах, а после возвращения домой попадает под чье-то пристальное внимание. Кристиан тут же обеспечивает всю семью охраной, что не мешает бывшему шефу Анастейши привести свой план в действие и, даже оказавшись за решеткой, терроризировать сладкую парочку. Они как могут отвлекаются от проблем. И на выходные из города уезжают, и покупают дорогостоящие безделушки, а еще иногда вспоминают про…
Сергей, уточните город, чтобы мы смогли ответить на Ваш вопрос.
На большом не было ни одной нормальной сюжетной линии!Юмор тоже говно,картинка тоже 3-.Вообщем фильм для даунов ,спинер.
Crazy In Loveиз фильма «Пятьдесят оттенков серого»
Beyoncé наипрекраснейшее исполнение
Earned Itиз фильма «Пятьдесят оттенков серого»
The Weeknd , Love Me Like You Doиз фильма «Пятьдесят оттенков серого»
Ellie Goulding , такое же прекрасное дополнение к фильму
фильм и песни к нему как экстаз . . . . .
как полет . . .
Авторизация по e-mail