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Пятьдесят оттенков свободы Пятьдесят оттенков свободы
Киноафиша Фильмы Пятьдесят оттенков свободы Отзывы о фильме «Пятьдесят оттенков свободы»
Fifty Shades Freed Пятьдесят оттенков свободы 2018 / США
6.9 Оцените
102 голоса Рейтинг IMDb: 4.5
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Отзывы о фильме «Пятьдесят оттенков свободы»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Поженившись, молодая чета Греев души друг в дружке не чает, путешествует по Европе, отдыхает на морях-океанах, а после возвращения домой попадает под чье-то пристальное внимание. Кристиан тут же обеспечивает всю семью охраной, что не мешает бывшему шефу Анастейши привести свой план в действие и, даже оказавшись за решеткой, терроризировать сладкую парочку. Они как могут отвлекаются от проблем. И на выходные из города уезжают, и покупают дорогостоящие безделушки, а еще иногда вспоминают про…

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lynx 8 февраля 2018, 22:01
Оценка
Да что тут, говно полное. Дешевка, пытающаяся выехать на названии "50 оттенков", хотя все фильмы 50 оттенков - такое же дешевое говно, на которое ходят только дебилы.
8 февраля 2018, 22:01 Ответить
Tatiana Verpakhovskaya 9 февраля 2018, 00:45
в ответ на сообщение lynx от 8 февраля 2018, 22:01
Оценка
Чувак/чувиха при этом ты сходил(а)😂респект!👏
9 февраля 2018, 00:45 Ответить
nastya508490 9 февраля 2018, 19:23
Оценка
Не смотрела предыдущие части и не жалею. А вот то,что потратила свой вечер на этот фильм,я жалею🤦🏼‍♀️ Фильм бредовый,ничего в нем нет!
9 февраля 2018, 19:23 Ответить
Сергей Семёнов 10 февраля 2018, 10:50
А до какого числа он будет в прокате???
10 февраля 2018, 10:50 Ответить
Марина Денисова 10 февраля 2018, 21:37
Оценка
Суперский фильм 👌👍
10 февраля 2018, 21:37 Ответить
Yana Brysh 11 февраля 2018, 06:59
Оценка
Красивая пустая картинка. В стиле современной жизни любования иллюзиями в инстаграм и других показушных соц.сетях. Шикарные виды, яхты, вертолеты, дома. Сексуальные извращения как перчинка и просто избитейшее содержание. Сюжет банальный и не интересный. Ни ощущения заявленной "кульминации", ни законченности.. пустое повествование. Как съесть пластмассового лобстера.
11 февраля 2018, 06:59 Ответить
Анна Кирсанова 11 февраля 2018, 22:30
Оценка
Фильм понравился, красивые актёры, красивая музыка, заканчивается позитивно, хорошо!
11 февраля 2018, 22:30 Ответить
Киноафиша.инфо 12 февраля 2018, 17:00
в ответ на сообщение Сергей Семёнов от 10 февраля 2018, 10:50
Добрый день!
Сергей, уточните город, чтобы мы смогли ответить на Ваш вопрос.
12 февраля 2018, 17:00 Ответить
Виктор Гурин 12 февраля 2018, 19:57
Оценка
Доброго времени суток. Был на этом.так сказать видео (легальной эротике для девочек) В зале сидели одни девочки без парней , в зале был запах овуляции.
На большом не было ни одной нормальной сюжетной линии!Юмор тоже говно,картинка тоже 3-.Вообщем фильм для даунов ,спинер.
12 февраля 2018, 19:57 Ответить
Август Мартовский 14 февраля 2018, 11:17
Здравствуйте, пускают ли на этот фильм лица которым нет 18?
14 февраля 2018, 11:17 Ответить
Киноафиша.инфо 14 февраля 2018, 12:47
Август, добрый день! Ограничение фильма 18+, так что не пускают. Могут пропустить в сопровождении родителей, но это зависит уже от правил кинотеатра.
14 февраля 2018, 12:47 Ответить
Екатерина Мирошниченко 17 февраля 2018, 19:55
Оценка
Половина зала с пол фильма просто ушли. К сожалению не удалось сделать так же, была в компании. Фильм еще хуже книги...которую тоже не смогла переварить целиком. Кому не жаль времени и денег - велком
17 февраля 2018, 19:55 Ответить
Нинок Носкова 19 февраля 2018, 10:31
Оценка
не очень
19 февраля 2018, 10:31 Ответить
Elvie Bagyrina 21 марта 2018, 15:41
ссумашедше офигенно прекраснейший великолепнейший фильм . . . . . .
Crazy In Loveиз фильма «Пятьдесят оттенков серого»
Beyoncé наипрекраснейшее исполнение
Earned Itиз фильма «Пятьдесят оттенков серого»
The Weeknd , Love Me Like You Doиз фильма «Пятьдесят оттенков серого»
Ellie Goulding , такое же прекрасное дополнение к фильму
фильм и песни к нему как экстаз . . . . .
как полет . . .
21 марта 2018, 15:41 Ответить
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