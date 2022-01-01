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По ту сторону ограды Кадр из фильма «Дивергент, глава 3: За стеной» Главный враг, наконец, повержен, но это отнюдь не упрощает ситуацию, сложившуюся в Чикаго, а лишь усугубляет её. Теперь появился новый лидер, Эвелин, которая оказалась ничем не лучше свергнутой Джанин. Назревает кровопролитная гражданская война, а систему фракций, поддерживающую порядок, просто смешали с грязью. Получив сообщение из-за стены, Трис отчаянно хочет туда вырваться, но это невозможно из-за усиленных…