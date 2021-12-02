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Анчартед: на картах не значится Анчартед: на картах не значится
Киноафиша Фильмы Анчартед: на картах не значится Отзывы о фильме «Анчартед: на картах не значится»
Uncharted Анчартед: на картах не значится 2022 / США
8.4 Оцените
312 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Анчартед: на картах не значится»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Серия игр «Анчартед» вышла в далеком 2007 году и уже тогда выглядела отличным кандидатом для будущей экранизации. Тут есть харизматичный герой, постоянно отпускающий шуточки, а также яркие приключения с обширной географией по всему земному шару.  Фильм находился в разработке очень долгое время, но после утверждения Тома Холланда на главную роль, проект сдвинулся с мертвой точки. Трейлеры внушали надежду. Нас ждала не попытка пересказать знакомые сюжеты, а самое начало пути…

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Владислав Поляков 2 декабря 2021, 12:21
О круть пойду это 1 часть игры топ советую
2 декабря 2021, 12:21 Ответить
Владислав Поляков 2 декабря 2021, 12:22
Ошибка это четвёртая вроде
2 декабря 2021, 12:22 Ответить
Владислав Поляков 8 января 2022, 08:36
И 4
8 января 2022, 08:36 Ответить
dapzam 1 февраля 2022, 07:52
Посмотрел трейлер понравилось теперь решил сходить. Больше всего понравилось что там снимается Том Холланд 😝😍
1 февраля 2022, 07:52 Ответить
atot8871 7 февраля 2022, 23:42
Оценка
Уже хочу посмотреть
7 февраля 2022, 23:42 Ответить
User 9 февраля 2022, 17:24
Тооом я иду к тебеее
9 февраля 2022, 17:24 Ответить
vanabelyh849 10 февраля 2022, 10:51
Ребят, фильм до событий всех uncharted и мне фильм нравится, схожу в субботу
10 февраля 2022, 10:51 Ответить
Леон Кеннеди 10 февраля 2022, 12:49
Оценка
Норм кинчик)\n
10 февраля 2022, 12:49 Ответить
Саша Токарев 10 февраля 2022, 13:11
Оценка
Я вот сегодня сходил на этот фильм, и мне очень сильно и бомбический понравился. Буду ходить каждый день
10 февраля 2022, 13:11 Ответить
vandobermen 11 февраля 2022, 10:35
Оценка
10/10
11 февраля 2022, 10:35 Ответить
Николай Косяненко 12 февраля 2022, 06:23
Оценка
Жалкая попытка подражания фильму Сокровища Нации .Нудноватый. Пару зрелищных моментов и всё. Дома на диване можно посмотреть.
12 февраля 2022, 06:23 Ответить
sergejmokrov03 12 февраля 2022, 09:50
Оценка
Смотрится легко
12 февраля 2022, 09:50 Ответить
User 12 февраля 2022, 11:04
Оценка
кайфовый фильм советую
12 февраля 2022, 11:04 Ответить
poshehonec 12 февраля 2022, 19:07
Оценка
Лёгкий, динамичный фильм. Этакий современный \"Индиана Джонс\".\nПриятные актеры, простенький юморок. Для фильма по игре - очень неплохо. Рекомендую к просмотру.
12 февраля 2022, 19:07 Ответить
User 12 февраля 2022, 23:00
Странное ощущение после фильма🤓 что хотели выразить, что показать🙃 я совершенно без нигатива, просто интересно!
12 февраля 2022, 23:00 Ответить
naivetynaivety82 13 февраля 2022, 13:56
Оценка
В принципе, фильм не плохой. Середина подзатянута.
13 февраля 2022, 13:56 Ответить
vip.fardzinov 13 февраля 2022, 20:09
Оценка
Хороший фильм 👍🏿
13 февраля 2022, 20:09 Ответить
User 13 февраля 2022, 23:24
Оценка
Стоит сходить, но эффекты конечно ... Как будто Бондарчук помогал снимать
13 февраля 2022, 23:24 Ответить
belkadura 16 февраля 2022, 13:40
Оценка
Да.... Не то, что бы убого. А и в прям, каким то российским кино отдаёт.... Всё очень примитивно. Как игра компьютерная. Юмор есть - но убог, динамика есть - но бессмысленная. Можно вообще приходить только на вторую половину фильма. И 2 часа для такого фильма очень долго.
16 февраля 2022, 13:40 Ответить
User 16 февраля 2022, 15:22
Оценка
Хороший фильм, мне понравился
16 февраля 2022, 15:22 Ответить
dima.dzhabrailov 17 февраля 2022, 09:11
Оценка
Хороший, легкий фильм
17 февраля 2022, 09:11 Ответить
User 19 февраля 2022, 21:37
Оценка
Очень понравился фильм. В духе Индианы Джонса. Актерский состав отличный.
19 февраля 2022, 21:37 Ответить
Юлия Сысоева 20 февраля 2022, 09:11
Оценка
Фильм понравился, приключенческий, веселый, яркий, актеры супер
20 февраля 2022, 09:11 Ответить
User 20 февраля 2022, 13:11
Оценка
Крутой,крутой,нет слов😍
20 февраля 2022, 13:11 Ответить
Наталия Петряшова 20 февраля 2022, 22:10
Оценка
Яркий, динамичный, с красивыми актёрами! Рекомендую!
20 февраля 2022, 22:10 Ответить
alfiya7163 21 февраля 2022, 18:36
Оценка
10 из 10!
Фильм очень понравился, на одном дыхании смотрится.
Можно считать Лучший Фильм Года!!!
Однозначно: ДА. Рекомендую!
21 февраля 2022, 18:36 Ответить
egorkurockin973 22 февраля 2022, 16:34
Оценка
В целом фильм крутой, даже очень, но кое-кто меня в нём выбесил.
22 февраля 2022, 16:34 Ответить
leno4kafano4ka 23 февраля 2022, 17:41
Оценка
Без всяких там лгбт и прочей глупости. Пойду ещё раз с дочкой.
23 февраля 2022, 17:41 Ответить
Andrei Korolev 24 февраля 2022, 21:27
Оценка
Просто,бодро,весело. Должно быть и продолжение.
24 февраля 2022, 21:27 Ответить
ferula2011 24 февраля 2022, 22:43
Сценарий писали для аудитории с тремя классами образования,фильм в топку
24 февраля 2022, 22:43 Ответить
Vlabislav Balashov 1 марта 2022, 15:31
Оценка
Фильм очень классный. Актёры сыграли по максимому. 👍🏻👍🏻👍🏻
1 марта 2022, 15:31 Ответить
super.rby 2 марта 2022, 05:30
Оценка
норм
2 марта 2022, 05:30 Ответить
aloyanmr2009 7 марта 2022, 17:14
Оценка
Фильм отличный, но стоит учитывать что Дрейк там молодой значит Салли тоже,вот поэтому усы были только в конце и ещё Там есть много отсылок на серию игр анчартед, жалко Елены не было, а так 10/10
7 марта 2022, 17:14 Ответить
Настя Сухина 8 марта 2022, 18:37
Оценка
Выбор на фиььм был спонтанный.Реальность превзошла ожидания😍очень впечатлил👍и посмеяться можно
8 марта 2022, 18:37 Ответить
yagodkina.1991 16 марта 2022, 15:35
Оценка
Фильм бомба. Давно не было фильмов, чтоб так понравился.
16 марта 2022, 15:35 Ответить
User 21 марта 2022, 07:31
Оценка
Неплохой фильм, ожидал худшего, Том не выходит из образа Питера Паркера, Марк Волберг сыграл неплохо, сам фильм по сюжету разница с играми, есть отсылки и небольшие пасхалки, посредственный юмор, ну и экшен конечно же, некоторые сцены действительно поражают, атмосферы никакой, просто боевичок
21 марта 2022, 07:31 Ответить
borsukovevgeny 24 марта 2022, 16:48
Оценка
Годный, можно посмеяться местами,сюжет хорош
24 марта 2022, 16:48 Ответить
User 28 марта 2022, 23:41
Оценка
вау
28 марта 2022, 23:41 Ответить
User 29 марта 2022, 12:12
Оценка
Фильм класс
29 марта 2022, 12:12 Ответить
konokhov_ki 9 апреля 2022, 09:40
в ответ на сообщение belkadura от 16 февраля 2022, 13:40
Фильм на серии игр uncharted основан, юмор там нормальный просто у вас вкус другой
9 апреля 2022, 09:40 Ответить
User 11 апреля 2022, 16:17
Оценка
Зрелищно, но на один раз
11 апреля 2022, 16:17 Ответить
Полина Торопова 23 апреля 2022, 08:56
Оценка
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ!!!!!!! 😍
23 апреля 2022, 08:56 Ответить
Михаил Худышев 28 апреля 2022, 14:59
Оценка
Фильм интересный
28 апреля 2022, 14:59 Ответить
jiaxxi13 28 апреля 2022, 21:18
Оценка
Прикольный фильм. Мне понравился.
28 апреля 2022, 21:18 Ответить
tengiz.valiev 29 апреля 2022, 15:16
Оценка
Классно сыграно👍👍
29 апреля 2022, 15:16 Ответить
aidar.suleimanov209 4 мая 2022, 16:08
Оценка
Топ
4 мая 2022, 16:08 Ответить
Наталья Радченко 14 мая 2022, 19:49
Оценка
Что-то мне не очень зашло... Много несуразицы. Например, как тетя с быстроходного катера увидела тех, кто летит на вертолете и погрозила им? Бои на вертолетах с пристегнутыми кораблями? Я понимаю, что фантастика, но законы физики никто ж не отменял 🧐 И за что так с Бандеросом?? К его персонажу правда тоже вопросы. Биться за семейное будущее и семейное наследство ради кого? Ощущение, что у него уже есть наследники - не было. А в его возрасте возможно их уже не так легко сделать 😅
14 мая 2022, 19:49 Ответить
Арсений Винтер 15 мая 2022, 14:25
Оценка
Прикольно, но иногда слишком затянуто. Не ясно для простого зрителя - что куда и кто откуда
15 мая 2022, 14:25 Ответить
Никита Зайцев 1 июля 2022, 23:42
Оценка
Очень классный фильм, мне очень сильно понравился ставлю 5 звёзд!!!!!!!!
1 июля 2022, 23:42 Ответить
Михаил Цао 14 августа 2022, 10:39
Оценка
Лучшее что я смотрел за последнее время
14 августа 2022, 10:39 Ответить
a-vik 18 сентября 2022, 22:26
Оценка
Ни уму, ни сердцу.
18 сентября 2022, 22:26 Ответить
Сергей 20 сентября 2022, 17:00
в ответ на сообщение Николай Косяненко от 12 февраля 2022, 06:23
Оценка
Нуу, я бы не стал ставить "Сокровище нации" в пример.
20 сентября 2022, 17:00 Ответить
Елизавета Щербич 29 сентября 2022, 12:17
Оценка
Кажется совсем недавно была премьера фильма "Человек-паук: Нет пути домой" и вот на экранах очередная новинка с Томом Холландом в главной роли. С удовольствием посмотрела это кино! Сюжет потрясающий и сокровища Магеллана не дают покоя..
29 сентября 2022, 12:17 Ответить
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