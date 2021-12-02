Наша рецензия

Серия игр «Анчартед» вышла в далеком 2007 году и уже тогда выглядела отличным кандидатом для будущей экранизации. Тут есть харизматичный герой, постоянно отпускающий шуточки, а также яркие приключения с обширной географией по всему земному шару. Фильм находился в разработке очень долгое время, но после утверждения Тома Холланда на главную роль, проект сдвинулся с мертвой точки. Трейлеры внушали надежду. Нас ждала не попытка пересказать знакомые сюжеты, а самое начало пути…