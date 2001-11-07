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Фильмография
Ной Ломакс
Noah Lomax
Киноафиша
Персоны
Ной Ломакс
Ной Ломакс
Noah Lomax
Дата рождения
7 ноября 2001
Возраст
24 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Новый Орлеан, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.3
99 домов
(2014)
7.1
Тихая гавань
(2013)
6.5
Мужчина нарасхват
(2012)
Фильмография Ной Ломакс
5.8
Человек в белом фургоне
The Man in the White Van
триллер
2023, США
7.3
99 домов
99 Homes
драма
2014, США
Смотреть трейлер
6
Губка Боб
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water
анимация, приключения, комедия
2014, США
Смотреть трейлер
7.1
Тихая гавань
Safe Haven
мелодрама
2013, США
Смотреть трейлер
6.5
Мужчина нарасхват
Playing for Keeps
драма, спорт, комедия
2012, США
Смотреть трейлер
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