Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Новости
Билл Фагербакки
Bill Fagerbakke
Киноафиша
Персоны
Билл Фагербакки
Билл Фагербакки
Bill Fagerbakke
Дата рождения
4 октября 1957
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Фонтана, Калифорния, США
Рост
198 см
Популярные фильмы
7.3
Новогодние проделки Мадагаскарских пингвинов
(2005)
7.2
Губка Боб Квадратные Штаны
(2004)
6.0
Губка Боб
(2014)
Фильмография Билл Фагербакки
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Детский
Драма
Комедия
Короткометражный
Приключения
Семейный
Триллер
Ужасы
Фэнтези
Год
Все
2025
2024
2021
2020
2014
2012
2005
2004
2002
1999
Все
12
Фильмы
9
Сериалы
3
Актер
11
Озвучивание
1
Фильм «Губка Боб»: В поисках квадратных штанов
The SpongeBob Movie: Search for SquarePants
приключения, анимация, комедия
2025, США
Смотреть трейлер
5.6
Шелдон Планктон. Фильм
Plankton! The Movie
приключения, анимация, комедия
2025, США
Смотреть трейлер
Рецензия
4.2
Спасти Бикини-Боттом: фильм Сэнди Чикс
Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie
приключения, анимация, комедия
2024, США
Смотреть трейлер
Шоу Патрика Стара
комедия, приключения, семейный
2021, США
Лагерь «Коралл»: Детство Губки Боба
комедия, детский
2021, США
5.9
Губка Боб в бегах
The SpongeBob Movie: Sponge on the Run
анимация, приключения, комедия
2020, США / Южная Корея
Смотреть трейлер
6
Губка Боб
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water
анимация, приключения, комедия
2014, США
Смотреть трейлер
5.8
Бульвар страха
Rosewood Lane
ужасы, триллер
2012, США
Смотреть трейлер
7.3
Новогодние проделки Мадагаскарских пингвинов
The Madagascar Penguins in a Christmas Caper
короткометражный, комедия, анимация, семейный
2005, США
7.2
Губка Боб Квадратные Штаны
The SpongeBob SquarePants Movie
комедия, анимация, приключения, семейный
2004, США
5.2
Кен Парк
Ken Park
драма, приключения, боевик
2002, Нидерланды
Губка Боб Квадратные Штаны
комедия, приключения, фэнтези
1999, США/Япония/Канада/Австралия
Новости о Билл Фагербакки
«Губка Боб» получит спинофф-сериал про Патрика
В этом сериале собрались звезды «Зимородка», «Великолепного века» и «Красных бутонов»: самый горячий хит сентября 2025
В семейке Аддамс во 2 сезоне заменили актера, а никто даже не заметил: а ведь он часто мелькал на экране
Турки вновь удивляют: премьера «Наследного принца» стартовала с крепких рейтингов — зрители говорят, что похоже на «Чукур»
«Где-то между "Барби" и "Лего"»: авторы приоткрыли завесу тайны — фильм по The Sims преподнесет массу сюрпризов
«Петя — рисковый парень»: а вы знали, что в России есть свой «Ходячий замок»? Этот мульт с оценкой 7.3 и своим Хаулом советует ИИ
«Откуда у фюдей фефекты фикции?»: самый уморительный момент «По семейным обстоятельствам» Быков придумал на ходу — и выбесил цензуру СССР
«Позора удалось избежать»: «распущенная» Муравьева на съемках дважды довела Меньшова до истерики — но сцена 18+ в фильм так и не попала
До «Невского» все фанатели по нему: «Тайнам следствия» — 25 лет! Взгляните, как за годы поменялись Швецова и другие (фото)
Советские критики хвалили «Дядю Ваню» из-за «уникального» способа съемок: но Кончаловский пошел на это не от хорошей жизни
По стопам Дженнифер Лоуренс: молодая звезда Голливуда ставит рекорды с гонораром в $25 млн — а ведь еще даже 30 не стукнуло
Хмельные девахи вместо топора и плахи: почему Джейме не казнили после убийства Безумного короля — в «Игре престолов» прояснить «забили»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667