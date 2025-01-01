[Планктон крадётся по Кряква-Бакету, чтобы забрать ключ у спящего Патрика, который охраняет Карен. При каждом шаге слышны типичные мультяшные звуки ходьбы на цыпочках. Патрик ворочается на стуле. Планктон останавливается, прислушивается к звуку, музыка при этом продолжается. Он поднимает голову и видит, как Губка Боб играет на крошечном пианино]

Plankton Перестань уже играть на этом маленьком пианино! Нас могут поймать!