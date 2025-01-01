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Киноафиша Фильмы Губка Боб Цитаты из мультфильма Губка Боб

Цитаты из мультфильма Губка Боб

Mr. Krabs Крабсбургер — это то, что связывает нас всех! Без него наступит полный крах социального порядка! Война всех против всех! Тёмные времена грядут! Тёмные времена, без сомнения!
[Он падает на землю, рыдая]
Squidward Tentacles Серьёзно? Ты разве не преувеличиваешь?
[Сцена меняется на Мистера Крабса, Сквидварда и жителей Бикини Боттома в плохой одежде, а жители убегают, крича, по руинам Бикини Боттом]
Mr. Krabs Добро пожаловать в апокалипсис, мистер Сквидвард. Надеюсь, вам по душе кожа.
Squidward Tentacles Я предпочитаю замшу.
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Fish Ладно, все второстепенные персонажи, идите за мной.
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[Планктон крадётся по Кряква-Бакету, чтобы забрать ключ у спящего Патрика, который охраняет Карен. При каждом шаге слышны типичные мультяшные звуки ходьбы на цыпочках. Патрик ворочается на стуле. Планктон останавливается, прислушивается к звуку, музыка при этом продолжается. Он поднимает голову и видит, как Губка Боб играет на крошечном пианино]
Plankton Перестань уже играть на этом маленьком пианино! Нас могут поймать!
[Губка Боб перестаёт играть и прячет маленькое пианино за спину с нервной улыбкой]
SpongeBob SquarePants [шёпотом] Извини.
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[из трейлера]
SpongeBob SquarePants Ну всё, сейчас будет больно!
Burger-Beard Ха!
[Он открывает люк, и из него выезжает множество пушек]
SpongeBob SquarePants А!
Plankton Это нехорошо.
[Он стреляет пушечным ядром в Губку, но оно оказывается в пузыре. Стреляет ещё, а Губка в образе Непобибубля ловит их в пузыри]
Patrick Star Они прекрасны.
[Он лопает пузырь, и пушечное ядро падает ему на лицо]
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SpongeBob SquarePants Мистер Суперкрутость, сбей его.
[Патрик с помощью разума вызывает мороженое. Гром гремит, когда он его держит, и... начинает есть]
SpongeBob SquarePants Может, нам стоило выбрать тебе получше суперспособность, Патрик.
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[Патрик забивает молотком по своей каменной хижине, на дне которой написано «бабуля»]
Губка Боб Патрик, что ты делаешь?
Патрик Звезда Портю вещи.
Планктон Это не твой дом?
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Patrick Star Губка Боб!
SpongeBob SquarePants Патрик?
Patrick Star Поговори со мной, друг.
SpongeBob SquarePants Я вижу яркий свет.
Patrick Star [закрывая солнце] Так лучше?
SpongeBob SquarePants Гораздо. Спасибо. Но дискомфорт в глазах ничто по сравнению со стыдом за то, что подвёл Пэтти. За то, что подвёл Бикини Боттом.
Patrick Star Да, Губка Боб, ты действительно облажался.
SpongeBob SquarePants Нет, Патрик, мы облажались вместе.
Patrick Star Нет. Эта ошибка — твоя.
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SpongeBob SquarePants Сахарная вата.
Sandy Cheeks Если ты съешь всё это, у тебя будет столько энергии, что ты сможешь оббегать весь свет.
[Губка Боб и Патрик едят сахарную вату и начинают смеяться, будто бегают вокруг всего света... на самом деле это Санди меняет открытки на фоне]
Sandy Cheeks Аа! Когда же сахар наконец-то перестанет действовать?
[Губка Боб и Патрик падают лицом вниз. Сквидвард выглядит облегчённым]
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SpongeBob SquarePants Гигантский волосатый морской свин — выбросился на берег! Он страдает. Бедняжка.
Mr. Krabs Нужно вернуть этих ребят обратно в воду.
Sandy Cheeks Ребята, это не морские свиньи...
Mr. Krabs Всем на палубу!
[парни бегут к человеку, не слушая Сэнди]
Sandy Cheeks Ох, боже мой...
[команда пытается перекатить человека в океан, но он падает на них в песок]
Squidward Tentacles Ну, похоже, откуда-то вот этот ужасный запах.
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[Губка Боб и Планктон борются за Формулу секрета]
SpongeBob SquarePants Отдай это!
Plankton Давай, Губка Боб, присоединяйся ко мне, и мы станем богатыми и могущественными, пока я тебя в итоге не предам! Присоединяйся!
SpongeBob SquarePants Нет! Никогда! Я навсегда в команде Крабса!
Mr. Krabs [с усилием открывает металлические ставни, чтобы войти] Плааанктооооооооон!
[Губка Боб и Планктон продолжают бороться за формулу. Вдруг она исчезает в воздухе. Губка Боб и Планктон в шоке стоят, руки все еще протянуты в место, где должна была быть бутылка]
SpongeBob SquarePants Что? Куда она делась?
Plankton [в раздумьях] Постойте-ка, молекулярная деконструкция? Я доказал, что это научная невозможность семь раз!
SpongeBob SquarePants [в раздумьях] Постой, кажется, я сегодня забыл почистить лоток Гэри.
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SpongeBob SquarePants Мы возьмём один секретный рецепт с собой. Освободите площадь, граждане! Здесь сейчас будет серьёзная раздача!
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Губка Боб Квадратные Штаны Возьмём один секретный рецепт с собой! Очистите район, граждане. Здесь будет настоящая разборка.
[мальчик фотографирует Губку Боба и его друзей на телефон]
Губка Боб Квадратные Штаны Горькая нота!
[Сквидвард волшебным образом достаёт кларнет и начинает играть, посылая звуковые волны, из-за которых покупатели Бургер-Борода закрывают уши и разбегаются]
Бургер-Борода Нет, погодите, погодите! Покупатели! Погодите, пожалуйста!
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Сквидвард Тентаклс Мистер Крабс, покупатели начинают нервничать.
[покупатели кричат «верните деньги!»]
Мистер Крабс Слушай, парень, иди туда и сделай мне пару Крабсбургеров. Быстро, Планкто-
[Он замечает, что Планктон сбежал. Тем временем у сейфа Губка Боб визжит, как девчонка, когда узнаёт, что там нет Крабсбургеров. Мистер Крабс подбегает и видит, как Губка Боб стоит у сейфа и трясётся, как осиновый лист]
Мистер Крабс Губка Боб! Что случилось, парень?
[Он чуть приоткрывает дверь морозилки и тоже визжит, как девчонка]
Мистер Крабс У нас кончились Крабсбургеры?
Губка Боб Квадратные Штаны Как мы будем делать новые Крабсбургеры без секретной формулы?
Мистер Крабс Ты должен уже наизусть знать эту формулу.
Губка Боб Квадратные Штаны Но, как вам известно, сэр, Руководство для сотрудников ясно говорит, и я цитирую: «Ни один сотрудник не имеет права частично или полностью фиксировать секретную формулу Крабсбургера в какой-либо записанной, письменной или визуальной форме, включая воспоминания, сны и/или вышивку крестиком».
Мистер Крабс [рыдая] Чёрт побери, мелкий шрифт!
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[пока Губка Боб пытается выудить формулу у Паст Плэнктона...]
Past SpongeBob Если ты из будущего, что я скажу дальше?
Plankton Что-нибудь тупое?
Past SpongeBob Вау.
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[из трейлера]
Кальмарьям Ногам Посмотри на меня, я бог.
Бургер-Бирд Ха!
[Он кидает на нос Кальмаря шесть пластиковых колец от газировки, и Кальмарьям пытается их снять]
Кальмарьям Ногам Что это за дьявольская штуковина?
[Когда Кальмарьям запутывается в кольцах от газировки, девушка на тротуаре фотографирует его на телефон]
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Patrick Star Какой секретный пароль?
SpongeBob SquarePants Губка Боб Квадратные Штаны, Планктон: Уууууу...
Patrick Star Правильно! Это ты! Губка Боб!
[Он приветствует Губку Боба налётом]
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Burger-Beard Что ты делаешь с моей формулой?
Burger-Beard Ты имеешь в виду...
[Он раскрывает формулу]
Burger-Beard *мою* формулу!
🧡
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Mr. Krabs Где моя формула, Планктон?
Plankton Я... я не знаю. Она просто исчезла.
Mr. Krabs Почему я должен тебе верить, лжец ты и подлец?
SpongeBob SquarePants Обычно я бы с тобой согласился, мистер Крабс, но в этот раз он говорит правду! Она просто пропала!
Plankton Это правда!
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[из трейлера]
Губка Боб Квадратные Штаны Вот и книга! Теперь наша очередь переписать историю.
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[Губка Боб и компания с удивлением осматривают пляж]
Губка Боб Квадратные Штаны Вау! Что это за место?
Мистер Крабс У меня нехорошее предчувствие.
[Патрик видит ногу спящего отдыхающего]
Патрик Стар Может, этот парень знает, где мы. Выглядит умным. У него пять голов.
Губка Боб Квадратные Штаны [к ноге] Э-э, сэр, не скажете, где здесь Крабсбургер?
Патрик Стар Эй! Мой друг с тобой говорит.
[Он несколько раз постукивает по ноге]
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Патрик Звезда ФИНЛЯНДИЯ!
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SpongeBob SquarePants Теперь нам нужна только тушь!
[слышен плеск вне кадра]
SpongeBob SquarePants О! Которую любезно предоставил Сквидвард.
Squidward Tentacles Это случается, когда я нервничаю.
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[Патрик смотрит на девушку с рожком мороженого из трёх шариков]
Патрик Стар Где ты была всю мою жизнь?
[Он начинает есть три шарика мороженого у девушки]
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[Патрик болтается на краю утёса, а пеликаны кричат на него]
Патрик Стар Хочу новую команду! Эта сломана!
🧡
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[Губка Боб смеётся, пока Планктон приклеен к столу Мистера Крабса]
Plankton Ооооооооййййй! Ой, прекрати, Крабс! Прекрати это!
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Sandals Эй, на улице дождь из огурцов. Теперь идёт...
[На него падает бак Планктона]
Sandals ... баки!
Plankton Пожалуйста.
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SpongeBob SquarePants Я убаюкаю его, а ты почитаешь ему сказку на ночь.
Plankton Эээ... Жил-был большой розовый толстый идиот, который пошёл спать. Конец!
Patrick Star Хорошая попытка, но этого мало, чтобы-
[Патрик вырубился мгновенно]
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Squidward Tentacles Знаешь, чего этому не хватает? Немного выразительного танца.
🧡
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[из ТВ-ролика]
[Патрик бросает гигантскую банку с майонезом и приземляется посреди поля, в то время как боевой танк Планктона застревает в майонезе]
Планктон Ой, креветка.
[Боевой танк Планктона взрывается]
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Sandy Cheeks Ах, чёрт! У меня кончились орехи.
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[последние реплики; как пузырьки выходят после темы Губка Боб Квадратные Штаны]
Bubbles Это было... на самом деле неплохо.
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[из рекламного ролика]
SpongeBob SquarePants Мы собираем команду.
Patrick Star Ой, выбери меня!
SpongeBob SquarePants На поверхность!
🧡
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[из трейлера]
Burger-Beard Наконец-то. Он мой!
[Он берёт волшебную книгу у скелета-пирата]
Burger-Beard С этой волшебной книгой любое злое дело, что я напишу, сбывается. Но чтобы использовать её силу, мне нужна последняя страница, которую охраняет легендарный герой глубоко под водой.
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[из трейлера]
Mr. Krabs Без этого наступит полный хаос в обществе!
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[из ТВ-ролика]
Губка Боб Квадратные Штаны Берегись!
[мальчик на скейтборде врезается в столб и падает]
Сэнди Чикс Да ё-моё!
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[во время церемонии жертвоприношения Губки Боба]
Squidasaurus Rex А я думал, что мои «друзья» — первобытные.
🧡
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Patrick Star [Облизывает картинку с Крабсбургером] У кого-нибудь есть фото кетчупа?
🧡
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[Планктон дрожит, привязанный к столу Мистера Крабса]
SpongeBob SquarePants Мистер Крабс, я говорю вам, он невиновен.
Plankton Что ты собираешься делать, Крабс? Поливать меня кипящим маслом или вставлять под ногти бамбуковые побеги?
Mr. Krabs Нет.
[на его лице появляется зловещая улыбка]
Mr. Krabs Тук-тук.
Plankton [смущённо] Шутки «тук-тук»?
[Он улыбается, нисколько не испуганный]
Plankton Я могу так целый день, Крабс.
Mr. Krabs [серьёзно] Тук-тук.
Plankton Ох, да кто там?
Mr. Krabs Джимми.
Plankton Джимми кто?
Mr. Krabs Джимми ВЕРНИ МОЮ ФОРМУЛУ, ПЛАНКТОН!
Plankton Ну, это глупо, но как это пытка?
Mr. Krabs Хи-хи-хи. Поглядим.
[Мистер Крабс надевает наушники]
SpongeBob SquarePants Джимми, верни мою формулу, ммм. Оооооо, я понял!
[Губка Боб начинает смеяться. Планктон кричит. Мистер Крабс самодовольно улыбается в наушниках]
Plankton Ой, прекрати, Крабс, прекрати!
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Burger-Beard Жил-был когда-то под водой маленький городок под названием Бикини Боттом. В этом городке был ресторанчик «Красти Краб», куда люди приходили, чтобы съесть то, что называлось Крэбби Пэтти. У каждой забегаловки есть повар, и тут им был Губка Боб Квадратные Штаны.
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Burger-Beard Чёрт, это давно пора было сделать.
🧡
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🥱
[Сквидвард открывает дверь, за ним сердитые клиенты, прерывая пытки Планктона мистером Крабсом]
Squidward Tentacles Мистер Крабс!
[обращаясь к Губке Бобу, всё ещё смеясь]
Squidward Tentacles Губка Боб, заткнись!
[Губка Боб наконец перестаёт смеяться]
Plankton [с облегчением] О, спасибо, Сквидвард!
🧡
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🥱
[из ТВ-ролика]
Патрик Стар Эй, у меня появились ноги!
🧡
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[из ТВ-ролика]
Губка Боб Квадратные Штаны Может, тебе стоит это проверить.
Патрик Звезда [Его глаза пробиты пушечным ядром] Почему?
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Patrick Star Я не могу придумать более сладкий способ уйти.
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Mr. Krabs Освободите приправы!
SpongeBob SquarePants С удовольствием!
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SpongeBob SquarePants Если мы собираемся быть в одной команде...
Plankton А может, я не хочу быть в команде! Ты об этом думал?
SpongeBob SquarePants Но, Планктон, всё становится лучше, когда ты в команде.
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SpongeBob SquarePants Ваш заказ, сэр?
[переход к Сэнди на окне автостопа]
Sandy Cheeks Мне два Крабс-бургера: побольше кетчупа, побольше горчицы, майонез не надо.
SpongeBob SquarePants Не туда попал!
[Он набирает номер заново]
SpongeBob SquarePants Ваш заказ, сэр?
Mr. Krabs Побольше кетчупа, побольше горчицы, майонез не класть!
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[звучит "Экстаз золота"]
SpongeBob SquarePants Посмотрите на меня. Я стал таким же, как вы все. Диким. Испуганным. Эгоистичным. Целый город бывших добропорядочных граждан превратился в бессердечных уродов, озабоченных только собой... Себе-... Себе-сохр...
Fish «Сохранение»?
SpongeBob SquarePants Да! Мы отдалились друг от друга. Каждый — островок для самого себя, думающий лишь о себе. И во имя всех рыб, я не собираюсь этого допустить!
[Он рвёт кусок рубашки у одного из толпы и надевает его как бандану]
SpongeBob SquarePants И если нужно пожертвование, чтобы вернуть Бикини Боттом былую славу... я готов стать этим жертвой.
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[Планктон начинает атаку на Красти Краб, пролетая на своём самолёте]
Губка Боб Квадратные Штаны Он приближается!
Патрик Стар Думаю, у нас есть пару минут, пока он не доберётся сюда.
[Губка Боб переворачивает бинокль]
Патрик Стар Ааа! Он прямо над нами!
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Plankton Что ты не понимаешь?
SpongeBob SquarePants Но вместе работать — вот в чём секрет. Нет ничего невозможного, когда ты и я!
Plankton Я прекрасно справляюсь один.
SpongeBob SquarePants Работать одному — ни к чему весёлому!
Plankton Если хочу сделать как надо — сделаю сам!
SpongeBob SquarePants А если нужно достать что-то с верхней полки?
Plankton Но-меня-же-ищет-очень-страшная-дерьм-овая-постапокалиптическая-банда!
SpongeBob SquarePants Вот именно поэтому тебе нужен партнёр, который поможет с этой важной работой! Я — молоток, а ты — гвоздь. Я — лодка, а ты — парус! Я — цветок, ты — аромат!
Plankton Сейчас я бы лучше в коме лежал!
SpongeBob SquarePants Давай! Я для тебя, ты для меня! Вместе — мы сила! Вместе — мы команда! Работать в гармонии!
[хор присоединяется]
SpongeBob SquarePants Бок о бок — к мечтам придём, ведь нет невозможного, когда мы команда!
Plankton Ладно, можешь меня ставить.
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Burger-Beard Я собираюсь потереть тебе подмышки.
Губка Боб Квадратные Штаны Я не понимаю.
Сквидвард Щупальца Потому что ты губка.
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Seagull Лучше продолжай читать, мистер Пират, а то как же!
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Burger-Beard Что это? Взять книгу? Я не против. Наконец-то она моя. Наконец-то ты моя.
🧡
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Burger-Beard Ну что ж, поехали. Спондж Боб любил свою работу повара фри больше всего на свете. И это о многом говорит. Потому что он любил всё! Он любил своего питомца — улитку Гэри. Он любил своего лучшего друга Патрика. Он любил пускать пузырьки и ловить медуз. Он любил делать Крабсбургеры для жителей Бикини Боттом ровно так же сильно, как они любили их есть. "Почему", — спросите вы, — "они так обожают эту жирную сэндвичную штуку? Почему едят их на завтрак, обед и ужин, несмотря на предупреждения доктора?"
[Гарольд лежит в больничной палате, ест Крабсбургер и дышит через аппарат]
Doctor Он не протянет и недели.
Evelyn О, Гарольд!
[Она всхлипывает, затем она и доктор Гиллиам откусывают Крабсбургеры]
Burger-Beard А это была тайна. Никто точно не знал, что в этих котлетах делает их такими вкусными. И, честно говоря, никого это особо не волновало, кроме Планктона.
[Планктон стоит у Чам Баукета, хмурится]
Plankton Фу.
Burger-Beard Планктон владел ресторанчиком прямо напротив Красти Крэба, куда никто не ходил, потому что там готовили ужасно!
Plankton А это уж точно было нужно?
[Планктон в шпионском снаряжении пытается украсть секретную формулу]
Burger-Beard Планктон поставил себе цель всей жизни — украсть рецепт.
[Спондж Боб втягивает его пылесосом]
Plankton Спондж Боб, ну пожалуйста! Давай поговорим об этом.
[Спондж Боб выгоняет Планктона обратно в Чам Баукет]
Burger-Beard Но Спондж Боб всегда был рядом, чтобы защитить её. Но сегодня...
[показан маленький зелёный самолёт, летящий в сторону Красти Крэба]
Burger-Beard Всё будет по-другому.
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Squidward Tentacles Этот звук значит, что всё снова по-прежнему.
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Plankton Перестань играть на этом крошечном пианино! Из-за тебя нас поймают!
SpongeBob SquarePants Извини.
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Plankton С этой формулой я могу править миром!
[Он смеётся безумно]
SpongeBob SquarePants Ты знаешь, что я тебя слышу, да?
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Bubbles На самом деле, неплохо.
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Губка Боб Квадратные Штаны В будущем запретили одежду?
Планктон Нет!
Губка Боб Квадратные Штаны Тогда почему ты голый?
Планктон Потому что одежды моего размера не делают.
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Сквидвард Тентаклз Красти Краб волнуется! Все требуют...
[Он хитро улыбается]
Сквидвард Тентаклз ... возвращать деньги.
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Squidward Tentacles Здесь совсем нет места для ног.
Patrick Star Может, если бы у тебя не было четырёх ног...
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Plankton Заметка для себя: никогда не прячься в спортивном носке.
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Mr. Krabs Я не твой враг! Враг — это Планктон!
Squidward Tentacles Так он то анемон, то планктон?
[Римшот. Кадр на Миссис Паф за ударной установкой]
Mrs. Puff Ну, кто-то же должен был это сделать.
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Plankton Ну да, похоже, им придётся переименовать Бикини Боттом в Грязный Боттом!
[Он смеётся]
Plankton Верно, Спанчбоб?
SpongeBob SquarePants ...Это как-то мерзко, Планктон.
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Планктон Фу, тут так сладко. Кажется, у моего глазного яблока зубная боль.
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[Кальмар случайно возвращается к своей кассе, без формы Злой Ноты]
Squidward Tentacles Ну, было весело, пока длилось.
SpongeBob SquarePants Я оставил тебе маленький сюрприз под рубашкой!
[Кальмар поднимает рубашку и с радостью обнаруживает...]
Squidward Tentacles Каменные кубики! Ого, Спанч Боб, в моих глазах ты нормальный.
SpongeBob SquarePants [ польщённый] Ой, да ладно.
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Plankton [связь с Карен через гарнитуру] Циклоп к Ноуту. Приём, Ноут.
Karen (the Computer Wife) "Ноут"! Ты понимаешь, что это прозвище унижает меня? У меня в два раза больше вычислительной мощности, чем у ноутбука.
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[Губка Боб снова начинает играть на камертоне, но Планктон хватает его, прежде чем тот успевает запеть]
SpongeBob SquarePants Эй, мой камертон.
Plankton Он мне нужен для машины времени.
SpongeBob SquarePants А, понятно.
[Планктон разбивает камертон молотком и смывает его в унитаз]
Plankton Установлено!
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[Губка Боб устанавливает Карен в машину времени, и она включается]
Карен (Компьютерная жена) Ладно, Планктон, это оно. Мне понадобится вся моя мощь и энергия, чтобы запустить эту машину времени. Так что, если хочешь что-то сказать — лучше скажи сейчас.
Планктон Ну, Карен. Я знаю, что слишком долго принимал тебя как должное и... Я просто хотел сказать... Я рад, что ты в моей команде.
Карен (Компьютерная жена) О, Шелдон. Это самое милое, что ты когда-либо с-
[Планктон переключает тумблер, и Карен отключается. На экране время 12:00 ночи. Планктон тихо начинает плакать]
Губка Боб Квадратные Штаны Планктон, ты что, плачешь?
Планктон [слишком стыдится сказать Губке Бобу, что он теперь вдовец — пришлось отключить механическую любовь всей своей жизни] Нет, нет, нет, это просто одна из проблем с огромным глазом.
[Он вытирает слезу]
Планктон Там постоянно что-то попадает.
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Mr. Krabs Это последний раз, когда я спрашиваю. ГДЕ МОЯ ФОРМУЛА?
Plankton [отступая задом от Мистера Крабса в полном ужасе] Я же сказал тебе, Крабс. У меня её нет.
Mr. Krabs [мрачно] Неправильный ответ.
[Он готовится наступить на Планктона, когда-]
SpongeBob SquarePants Стой!
[Спанч Боб пробирается сквозь толпу]
SpongeBob SquarePants Ладно, Крабс, дай мне разобраться.
[Он рычит на Планктона]
Plankton Что здесь творится?
SpongeBob SquarePants [отталкивая мистера Крабса назад] Вам лучше отойти, мистер Крабс. Тут может стать горячо.
Mr. Krabs Будем надеяться.
SpongeBob SquarePants Так, не хочешь говорить, да, Планктон?
[Он достает пузырьковое мыло]
SpongeBob SquarePants Не хотел до этого доходить. Планктон...
[Он макает палочку в баночку]
SpongeBob SquarePants Приготовься к боли!
Mr. Krabs [с злой ухмылкой] Мыло в глаз, да? Дьявольски.
[Спанч Боб дуёт в палочку. Планктон закрывает глаз, ожидая жгучей боли]
Plankton Нет! Стой! Не надо!
[Он открывает глаз и видит, что стоит внутри пузыря, который Спанч Боб надул как щит для защиты]
Mr. Krabs Ну, это не выглядело больно.
SpongeBob SquarePants [торжественно] Мистер Крабс, возможно, вы не понимаете, что я собираюсь сделать сегодня.
[Он заходит в пузырь вместе с Планктоном]
SpongeBob SquarePants Но однажды мы оглянемся назад и хорошо посмеёмся.
[пузырь улетает]
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News Anchor Fish [на канале "Бикини Боттом Новости" на телевизоре Сэнди, в то время как сама белка молча в шоке] Мы прерываем вашу программу для важного новостного сообщения.
Perch Perkins [по ТВ; в центре Бикини Боттом, на месте апокалипсиса] Перч Перкинс ведёт репортаж из центра Бикини Боттом...
[он на мгновение пригибается, когда приближается лодка]
Perch Perkins [продолжает] Здесь полный хаос — наш город пытается справиться с внезапным полным отсутствием Крабсбургеров.
Perch Perkins [здание за ним рушится и загорается; помогает] Ого!
Perch Perkins [продолжает] События здесь заставляют репортёра задуматься: а в чём же секретный ингредиент Крабсбургеров...
Perch Perkins [кричит, убегая] а-а-а?
Fish [врывается] Это любовь! Секретный ингредиент — любовь!
[рыба набрасывается на камеру, Сэнди выключает телевизор]
Sandy Cheeks [вздыхает] Больше никаких Крабсбургеров?
Sandy Cheeks [продолжает, когда тень падает на её стол для пикника] Если бы я знала, я бы жевала медленнее.
Sandy Cheeks [отходит от стола] Что?
[тень показывает страницу из книги, которую Бургербород выбросил в воду и она "тонет"]
Sandy Cheeks Что за кукурузный хот-дог?
[страница приземляется на её купол]
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Patrick Star Давай, Животик. Сегодня предстоит долгий день.
🧡
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Sandy Cheeks [снимая шлем] Ах, свежий воздух! Как же я по тебе соскучилась!
Squidward Tentacles Фу! Здесь ужасно пахнет!
🧡
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SpongeBob SquarePants Увидимся, приятель!
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Fish [цепляясь за пузырь] Только скажи, что там что-то мягкое внизу!
[пауза]
SpongeBob SquarePants Губка Боб Квадратные Штаны, Планктон: Нет.
🧡
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Голубь Куда, Мак?
Кайл Просто едь.
🧡
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Squidward Tentacles Спидазавр Рекс!
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[Губка Боб и Планктон наблюдают за Сатурном и Юпитером]
SpongeBob SquarePants Может, разделим работу? Ты следи за тем, у кого большое красное глазо, а я — за тем, у кого колечки. Как команда.
[они вдвоём наблюдают за Сатурном и Юпитером, которые начинают сближаться]
Plankton Ладно, мой двигается.
SpongeBob SquarePants У меня тоже.
[планеты приближаются друг к другу]
Plankton Нет, что-то тут не так. Может, позвоним Пузырю?
SpongeBob SquarePants Подождём минутку. Он уже десять тысяч лет терпит.
🧡
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[Красти Краб, два дня назад: Губка Боб заходит и видит, как Планктон выходит из сейфа в офисе Мистера Крабса с формулой]
Прошлый Губка Боб [захлёбываясь] Планктон?
Прошлый Планктон Губка Боб?
[Вдруг появляется машина времени, и из настоящего появляются Губка Боб и Планктон]
Прошлый Губка Боб Планктон?
Прошлый Планктон Губка Боб? Кто ты такой?
Планктон [Прошлому Планктону] Я — ты из будущего!
Губка Боб Квадратные Штаны [показывая на Прошлого Губку Боба] А я — он из будущего!
Прошлый Планктон [Планктону] Так ты вернулся из прошлого, чтобы помочь мне? Отличная мысль.
Губка Боб Квадратные Штаны Нет. Он помогает мне.
Прошлый Губка Боб Но он же враг!
Губка Боб Квадратные Штаны Был врагом. Теперь мы команда.
Прошлый Планктон Что? Ко-ман-да?
Планктон Команда!
[Губке Бобу]
Планктон Ладно, беги и доставай формулу!
[Губка Боб мчится вперёд, чтобы выхватить формулу у Прошлого Планктона]
Прошлый Губка Боб [обеспокоенно] Что же со мной стало?
🧡
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🥱
Squidward Tentacles Единственный способ попасть туда — если вдруг появится Крестная Фея и научит нас дышать воздухом!
[Появление пузырей]
🧡
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🥱
Plankton Не сейчас, дорогая, я тут истерию закатываю.
🧡
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🥱
[Губка Боб и Планктон крадутся к Крамольному Ведру, охраняемому жителями Бикини Боттом, чтобы освободить Карен]
Plankton Я никогда не видел столько народу в Крамольном Ведре.
SpongeBob SquarePants А я там вообще никого не видел.
Plankton Ну и что, это было действительно нужно?
SpongeBob SquarePants Потому что еда там просто ужасная.
Plankton Да брось, ну правда?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Мистер Крабс смотрит в телескоп на Планктона, который плачет у столба Красти Крэба]
Mr. Krabs Он уже двадцать минут там сидит и рыдает. Жалкое зрелище.
[передаёт свой телескоп Губке Бобу]
Mr. Krabs Я сейчас выйду туда...
[застёгивает штаны]
Mr. Krabs ... и немного похвастаюсь.
[Крабс выходит из ресторана]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
SpongeBob SquarePants Сэнди? Это ты?
Sandy Cheeks Можешь звать меня Грызун!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Krabs [насмешливо] Планктон без гроша! У-у. Планктон без гроша! Ха-ха.
SpongeBob SquarePants [перекрывается] Смотри, как краб жадничает.
[Он использует телескоп Мистера Крабса, чтобы лучше рассмотреть]
SpongeBob SquarePants Я никогда не видел, чтобы он так хвастался своим трудом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Губка Боб Квадратные Штаны Патрик, почему ты это делаешь?
Патрик Звезда Потому что мне нужны Красти Крабс! Поторопись, я голоден!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Патрик Стар Эй! Куда пропал пират?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
SpongeBob SquarePants Патрик, дай мне картошку.
Patrick Star Толчёную или запечённую?
SpongeBob SquarePants Лучше пусть будут... сырой!
Patrick Star Есть, сэр!
[Передаёт мешок с картошкой Губке Бобу, который заряжает её в пушку]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Patrick Star Правосудие лучше всего подавать мягким.
[Он запускает мороженое в Бургер-Бирда]
SpongeBob SquarePants Патрик, я никогда не должен был сомневаться в твоих суперспособностях.
[Бургер-Бирд уворачивается, а Патрик получает по полной от собственного снаряда]
Patrick Star Не могу придумать более сладкий способ уйти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Патрик Стар Доброе утро, Сквидвард. Мне, как обычно.
[лодка врезается в окно, оставляя большую дыру в Красти Краб]
Патрик Стар С сыром.
Сквидвард Щупальца [прячется за кассой] Крабсбургеры сейчас закончились!
Патрик Стар Крабсбургеров больше нет? НЕТ!
[С взмахом волшебства Патрик в апокалиптическом обмундировании: стёганый жилет и молот, привязанный к голове]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сэнди Чикс Алло? Алло? Похоже, вам мои деньги не нужны.
Мистер Крабс Деньги?
[Он берет у Сэнди деньги через окно для машин и передает белке ее котлеты]
Мистер Крабс Спасибо, заходите ещё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
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Клэнси Браун
Clancy Brown
Роджер Бампасс
Rodger Bumpass
мистер Лоуренс
Том Кенни
Том Кенни
Tom Kenney
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Antonio Banderas
Билл Фагербакки
Bill Fagerbakke
Кэролин Лоуренс
Carolyn Lawrence
Ди Брэдли Бейкер
Ди Брэдли Бейкер
Dee Bradley Baker
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Мэтт Берри
Matt Berry
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Кевин Майкл Ричардсон
Kevin Michael Richardson
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