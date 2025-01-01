[Губка Боб устанавливает Карен в машину времени, и она включается]
Карен (Компьютерная жена)
Ладно, Планктон, это оно. Мне понадобится вся моя мощь и энергия, чтобы запустить эту машину времени. Так что, если хочешь что-то сказать — лучше скажи сейчас.
Планктон
Ну, Карен. Я знаю, что слишком долго принимал тебя как должное и... Я просто хотел сказать... Я рад, что ты в моей команде.
Карен (Компьютерная жена)
О, Шелдон. Это самое милое, что ты когда-либо с-
[Планктон переключает тумблер, и Карен отключается. На экране время 12:00 ночи. Планктон тихо начинает плакать]
Планктон
[слишком стыдится сказать Губке Бобу, что он теперь вдовец — пришлось отключить механическую любовь всей своей жизни]
Нет, нет, нет, это просто одна из проблем с огромным глазом.
[Он вытирает слезу]
Планктон
Там постоянно что-то попадает.