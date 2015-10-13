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Призрак
Отзывы о фильме «Призрак»
Призрак
2015 / Россия
Трейлер
6.7
Оцените
53
голоса
Рейтинг IMDb: 6.5
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Лилу
13 октября 2015, 00:25
Отличный фильм. Всем советую. Фильм о подростках, о первой любви, о преодолении комплексов, становлении характера, о том, что каждый может проявить себя как герой, а может - и как трус и предатель. Все это в мистическом антураже, что придает фильму шарм и особое очарование. Великолепная игра главного героя -Семена Трескунова. Мир взрослых персонажей дан несколько более схематично:конкуренция, ревность, ущемленное самолюбие напарника, дон-жуанство главного героя -мотивы поступков считываются легко, чуть видна изначальная идея, на которую "верстался" сюжет. Т.е. в том смысле замечание, что можно было бы немного сделать поглубже проработку. Впрочем,все это восприятию фильма не мешает. А вот игра Бондарчука... хотелось бы поэмоциональнее, поярче, внутренне посвободней. Голливуд в этом смысле всех немного избаловал. Ну, и финал.В принципе, получился красивым и изящным: танцующей походкой призрак уходит. Но каков "идейный заряд" этого героя? Живи полной жизнью, изобретай, твори ...и в этом же ряду -не пропускай ни одной юбки. Этакий мачо! Мелковато получилось.Типа, делай как я, это и есть настоящая жизнь! Может быть, достаточно было бы одной фразы: мол, дурак, не понимал, за чем гонялся, когда любил одну женщину, не делай так, как я...Но в целом, безусловно, фильм удался. Поздравляю весь съемочный коллектив. С нетерпением буду ждать новых фильмов А.Войтинского.✊
13 октября 2015, 00:25
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Дэйна
13 октября 2015, 22:31
Хорошее, веселое кино.✊
13 октября 2015, 22:31
0
0
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av52629
15 октября 2015, 00:15
а чего это призрак сквозь стены проходит а через пол не проваливается
15 октября 2015, 00:15
0
0
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Аленка
15 октября 2015, 00:21
Фильм супер! Всем советую.❗️ ✊ ✊
15 октября 2015, 00:21
0
0
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3lik
15 октября 2015, 22:22
Хорошо! качественно - с изюмом ))) всего скупе - семейный и нужный!
Соглашусь с предыдущим оратором- побольше таких добрых!
15 октября 2015, 22:22
0
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Призрак супер призрак класс
15 октября 2015, 22:22
✊ хочу пойти может подруга пойдёт вот бы она нормально себя чувствовала✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
✊ ✊ ✊ ✊ ✊
15 октября 2015, 22:22
0
0
Ответить
юляша
15 октября 2015, 22:22
а где можно посмотреть желательно в четверг или в другие дни
15 октября 2015, 22:22
0
0
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Лена
16 октября 2015, 22:08
Такие и нужно снимать!!!!!
16 октября 2015, 22:08
0
0
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Николь
16 октября 2015, 22:08
Я сегодня иду✊ ✊ ✊ ✊ ✌️ ✊ ✊ ✌️
16 октября 2015, 22:08
0
0
Ответить
Bbbugl
16 октября 2015, 22:08
Хорошее,доброе кино
Редкий случай,когда фильм оказался гораздо интереснее,чем трейлер
16 октября 2015, 22:08
0
0
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Майя
16 октября 2015, 22:08
Фильм классный! Очень понравился. Полный зал реагировал хором! Семья с 8-милетним сыном.
16 октября 2015, 22:08
0
0
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Таня
16 октября 2015, 22:08
Фильм понравился. Смотрится легко. Можно и посмеяться и поплакать. Для семейного просмотра - супер!
16 октября 2015, 22:08
0
0
Ответить
Андрей
16 октября 2015, 22:08
Ходили с женой и другом. Очень понравился! Отличный сюжет, нет рекламы и отличная игра актеров. Всем рекомендую!
16 октября 2015, 22:08
0
0
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Milka
16 октября 2015, 22:08
Фильм отличный! Легкий, веселый! Хорошее настроение гарантировано!😄
16 октября 2015, 22:08
0
0
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Кирилл
16 октября 2015, 22:10
Супер! 10/10. Добрый, веселый фильм! Игра актеров на высоте! Хорошое настроение гарантирую!✊
16 октября 2015, 22:10
0
0
Ответить
Призрак
16 октября 2015, 22:10
✊
16 октября 2015, 22:10
0
0
Ответить
Виктория
16 октября 2015, 22:12
Мне нравиться этот фильм и я точно пойду на него со своей лучшей подругой и мы ждём не дождёмся когда выйдет этот фильм потому что я была в кино 1 января на фильме и была реклама на этот фильм понравился трейлер и я мечтаю с 1 января и по сеегоднешный день чтобы этот день настал желаю всем посмотреть ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
16 октября 2015, 22:12
0
0
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Саша
16 октября 2015, 22:12
у меня единствиный вопрос сколько эта вся крутень стоит❗️ ✊ ✌️
✊ ✊ ✊ ✌️
16 октября 2015, 22:12
0
0
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лола
16 октября 2015, 22:12
✊ бегу смотреть
16 октября 2015, 22:12
0
0
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Екатерина
16 октября 2015, 22:12
Фильм очень понравился. Хочется посмотреть ещё раз. :) Спасибо авторам и артистам! Советую.
16 октября 2015, 22:12
0
0
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Марина89
16 октября 2015, 22:12
Советую всем посмотреть фильм. Неизбитый, очень трогательный сюжет. Есть над чем посмеяться, но и подумать тоже заставляет. Очень качественная отечественная комедия, какую в последнее время нечасто встретишь.
16 октября 2015, 22:12
0
0
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Наталья
16 октября 2015, 22:12
Фильм очень понравился, всем советую
16 октября 2015, 22:12
0
0
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Дима Николаевич
26 октября 2018, 13:37
класс мне понравился ани петросян она замечательная актриса
26 октября 2018, 13:37
0
0
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omegarhythms
1 июля 2019, 19:40
Хороший фильм на один вечер
Порой хочется посмотреть лёгкий, интересный фильм. В этот раз мой выбор пал на фильм "Призрак" 2015г.
Сюжет довольно простой: авиаконструктор Юрий Гордеев погибает в автокастастрофе, но т.к у него есть незавершенные земные дела, то он не упокоился с миром, а стал призраком.
Единственный человек, который его видит школьник Ваня Кузнецов, он то и должен помочь завершить проект. А между тем время поджимает и на все про все у них неделя. Не самая простая задача, ведь и у самого Вани хлопот не мало, проблемы с одноклассниками, так еще и первая юношеская влюбленность.
Фильм чем-то напоминает фильм "Привидение" 1990 года. Там тоже есть человек, который общается с привидением. Сложно не заметить схожесь сюжетной линии.
Начало фильма немного вялое, завязка глупая и смотреть ее неинтересно, но потом фильм набирает обороты и под конец уже держит в напряжении.
Мне понравилось то, как сыграл Бондарчук. Не согласен с тем, что многие говорят, что он провальное звено.А еще просто открыл для себя юного Семёна Трескунова, мальчик замечательно отыграл свою роль,он очень талантлив. Но в целом игра актеров слабенькая. Понравилось и то, что фильм без пошлых шуток. Да и в целом шутки в фильме вполне так ничего, хорошие. Главный же плюс в фильме это спецэфекты, они действительно заслуживают внимания. Сам же сюжет банален и предсказуем, но на вечерок, чтобы расслабится самое оно.
Очень легкий, забавный фильм, не пожалел, что посмотрел, но пересматривать желания нет, фильм одноразовый. Для просмотра дома в кругу семьи отлично подходит. Моя оценка 4 из 5, рекомендую!
1 июля 2019, 19:40
1
0
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Ирина Гордеева
7 марта 2021, 19:46
Фильм обалденный! Самый лучший просто! Оскар!
7 марта 2021, 19:46
0
0
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Соглашусь с предыдущим оратором- побольше таких добрых!
Редкий случай,когда фильм оказался гораздо интереснее,чем трейлер
Порой хочется посмотреть лёгкий, интересный фильм. В этот раз мой выбор пал на фильм "Призрак" 2015г.
Сюжет довольно простой: авиаконструктор Юрий Гордеев погибает в автокастастрофе, но т.к у него есть незавершенные земные дела, то он не упокоился с миром, а стал призраком.
Единственный человек, который его видит школьник Ваня Кузнецов, он то и должен помочь завершить проект. А между тем время поджимает и на все про все у них неделя. Не самая простая задача, ведь и у самого Вани хлопот не мало, проблемы с одноклассниками, так еще и первая юношеская влюбленность.
Фильм чем-то напоминает фильм "Привидение" 1990 года. Там тоже есть человек, который общается с привидением. Сложно не заметить схожесь сюжетной линии.
Начало фильма немного вялое, завязка глупая и смотреть ее неинтересно, но потом фильм набирает обороты и под конец уже держит в напряжении.
Мне понравилось то, как сыграл Бондарчук. Не согласен с тем, что многие говорят, что он провальное звено.А еще просто открыл для себя юного Семёна Трескунова, мальчик замечательно отыграл свою роль,он очень талантлив. Но в целом игра актеров слабенькая. Понравилось и то, что фильм без пошлых шуток. Да и в целом шутки в фильме вполне так ничего, хорошие. Главный же плюс в фильме это спецэфекты, они действительно заслуживают внимания. Сам же сюжет банален и предсказуем, но на вечерок, чтобы расслабится самое оно.
Очень легкий, забавный фильм, не пожалел, что посмотрел, но пересматривать желания нет, фильм одноразовый. Для просмотра дома в кругу семьи отлично подходит. Моя оценка 4 из 5, рекомендую!
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