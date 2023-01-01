Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Зомби: Из Пусана в Гангнам" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Призрак Призрак
Киноафиша Фильмы Призрак Призрак, 2015: актеры и роли
Призрак 2015 / Россия
6.7 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Призрак, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Войтинский Александр Войтинский Aleksandr Voytinskiy
В ролях
Федор Бондарчук Федор Бондарчук Семен Трескунов Семен Трескунов Ян Цапник Ян Цапник Анна Антонова Анна Антонова Anna Antonova Ани Петросян Ani Petrosyan Софья Райзман Софья Райзман Игорь Угольников Игорь Угольников Ксения Лаврова-Глинка Ксения Лаврова-Глинка Kseniya Lavrova-Glinka Алексей Лукин Алексей Лукин Alexey Lukin Руслан Садковский Ефим Петрунин Ефим Петрунин
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Заговор дьявола
Заговор дьявола
2022, Чехия / США / Финляндия, ужасы, триллер, мистика
Турбозавры. Зимние приключения
Турбозавры. Зимние приключения
2022, Россия, семейный, анимация
Одни на каникулах
Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Телекинез
Телекинез
2022, Канада, фантастика
На краю
На краю
2022, США, триллер
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Приложение киноафиши