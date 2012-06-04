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Бумажный роман Бумажный роман
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Paperman

Бумажный роман, 2012

2012 / США
8.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие мультфильма разворачивается в Нью-Йорке середины ХХ столетия. Офисный работник по имени Джордж ожидает свой поезд на станции метро. Внимание юноши привлекает хорошенькая девушка, которую зовут Мэг. Неожиданный порыв ветра выхватывает из стопки бумаг, которые везет с собой Джордж, один листок и уносит его прямо в лицо незнакомке. На белой бумаге остается алый отпечаток ее помады. Но прежде чем молодой человек решается познакомиться с Мэг, она садится в поезд и уезжает... Судьба еще не раз столкнет Джорджа с прекрасной незнакомкой, но получится ли у него познакомиться с ней?

  • Режиссер мультфильма Джон Карс признался, что на создание “Бумажного романа” его вдохновила атмосфера Центрального вокзала Нью-Йорка. Наблюдая за прохожими, он задумался о том, может ли случайная встреча на платформе метро вылиться в нечто большее.
  • “Бумажный роман” был удостоен премии “Оскар” в номинации “Лучший анимационный короткометражный фильм”.
  • Длительность “Бумажного романа” составляет 7 минут.  
  • Дизайн мультфильма выполнен в стилистике “Диснея”. Так, критики отметили в отрисовке персонажей “Бумажного дома” сходство с отрисовкой героев мультфильма “101 далматинец”. 

Середина двадцатого столетия. Нью-Йорк. Одинокий молодой человек на платформе вокзала. Еще мгновение — и судьба подарит ему удивительный шанс, который, возможно, бывает раз в жизни. Он встретит красавицу, чей взгляд мгновенно покорит его сердце. Но девушка его мечты так же быстро исчезает, как и появляется. Будет ли у героя мультфильма вторая попытка?

8.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 7 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 4 июня 2012
Возраст 18+
MPAA G
Режиссер
Джон Карс
В ролях
Джон Карс
Джефф Тарлей
Кари Уолгрен
Кари Уолгрен
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Бумажный роман 2 постера
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