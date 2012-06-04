Бумажный роман, 2012

Действие мультфильма разворачивается в Нью-Йорке середины ХХ столетия. Офисный работник по имени Джордж ожидает свой поезд на станции метро. Внимание юноши привлекает хорошенькая девушка, которую зовут Мэг. Неожиданный порыв ветра выхватывает из стопки бумаг, которые везет с собой Джордж, один листок и уносит его прямо в лицо незнакомке. На белой бумаге остается алый отпечаток ее помады. Но прежде чем молодой человек решается познакомиться с Мэг, она садится в поезд и уезжает... Судьба еще не раз столкнет Джорджа с прекрасной незнакомкой, но получится ли у него познакомиться с ней?