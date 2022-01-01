Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Левша Левша
Киноафиша Фильмы Левша Левша, 2015: актеры и роли
Southpaw Левша 2015 / США
7.3 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Левша, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Антуан Фукуа Антуан Фукуа Antoine Fuqua
В ролях
Джейк Джилленхол Джейк Джилленхол Jake Gyllenhaal Форест Уитакер Форест Уитакер Forest Whitaker Виктор Ортис Victor Ortiz Рэйчел МакАдамс Рэйчел МакАдамс Rachel McAdams Наоми Харрис Наоми Харрис Naomie Harris Рита Ора Рита Ора Rita Ora Фифти Сент Фифти Сент 50 Cent
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Приложение киноафиши