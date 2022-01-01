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Левша
Левша, 2015: актеры и роли
Southpaw
Левша
2015 / США
Трейлер
7.3
Оцените
26
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Левша, 2015: актеры и роли
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Режиссер
Антуан Фукуа
Antoine Fuqua
В ролях
Джейк Джилленхол
Jake Gyllenhaal
Форест Уитакер
Forest Whitaker
Виктор Ортис
Victor Ortiz
Рэйчел МакАдамс
Rachel McAdams
Наоми Харрис
Naomie Harris
Рита Ора
Rita Ora
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